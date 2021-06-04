Экипаж российского ледокола спас собаку во льдах Карского моря

Ледокол "Александр Санников" развернул настоящую операцию по спасению собаки в Обской губе. Во время работы с танкером в четырех милях от поселка Мыс Каменный экипаж заметил лежащую на льду белую самоедскую лайку. Люди на корабле быстро приняли решение эвакуировать четвероногого на борт, так как было понятно, что это "потеряшка" и ее наверняка ищут.

И они не ошиблись - хозяева искали своего питомца больше недели. Все эти дни собака по кличке Айка скиталась по окрестностям поселка и каким-то образом забрела на поверхность замершего залива. Шансов самостоятельно спастись у четвероного не было - в это время года на реке образуется много трещин, которые собака просто не смогла бы преодолеть.