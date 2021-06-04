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Экипаж российского ледокола спас собаку во льдах Карского моря

Экипаж российского ледокола спас собаку во льдах Карского моря (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 11:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Александр Санников   Карское море   Мыс Каменный   видео   ледоход   собака   спасение   
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Люди на корабле не оставили в беде потерявшуюся самоедскую лайку. Без них четвероногий бы точно погиб.

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Метки: Александр Санников   Карское море   Мыс Каменный   видео   ледоход   собака   спасение   
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Brataxe Час назад
Капитан молодец, остановил судно из-за собаки.
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Leo Sun 21 минуту назад
ЧТОБ ВЫ ВСЕ БЫЛИ ЗДОРОВЫ!

Ссылка youtu.be
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Барсук 54 минуты назад

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Inlex Час назад
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
хапнула приключений собакенция)
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Dionysus
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