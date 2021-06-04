Экипаж российского ледокола спас собаку во льдах Карского моря

Люди на корабле не оставили в беде потерявшуюся самоедскую лайку. Без них четвероногий бы точно погиб.
Ледокол "Александр Санников" развернул настоящую операцию по спасению собаки в Обской губе. Во время работы с танкером в четырех милях от поселка Мыс Каменный экипаж заметил лежащую на льду белую самоедскую лайку. Люди на корабле быстро приняли решение эвакуировать четвероногого на борт, так как было понятно, что это "потеряшка" и ее наверняка ищут.
И они не ошиблись - хозяева искали своего питомца больше недели. Все эти дни собака по кличке Айка скиталась по окрестностям поселка и каким-то образом забрела на поверхность замершего залива. Шансов самостоятельно спастись у четвероного не было - в это время года на реке образуется много трещин, которые собака просто не смогла бы преодолеть.
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Сначала собака остерегалась членов экипажа, но они пошли на хитрость и приманили животное угощением. Затем для нее спустили целый парадный трап, на который она поднялась без посторонней помощи.
«Изучили возможности подъёма животного, установили парадный трап, по которому собака самостоятельно поднялась на борт судна. В дальнейшем при помощи мобильной связи установили связь с местным населением, узнали владельца собаки», - рассказал помощник капитана ледокола Евгений Нагибин.
Радостную и виляющую хвостом Айку согрели и накормили на ледоколе, а затем на судне с воздушной подушкой доставили хозяйке.
«Приехала подушка, привезли её на берег. Она увидела меня, так обрадовалась. Мы пришли с ней домой. Мы ей говорим, как ты так убежала? А она стеснялась, лапками прикрывалась, понимала, что она сделала очень плохо. Хотим благодарность дать тем людям, которые её нашли, не бросили её в беде. Разыскали нас», - рассказала хозяйка питомца Мыса Каменного Светлана Черешнева.
Сейчас беглянку откармливают и лечат израненные льдом лапы. Хозяйка говорит, что Айка теперь от нее не отходит ни на шаг.
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