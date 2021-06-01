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«Чуть не сдохли»: пожарные спаслись от огня в реке и записали эмоциональное видео

«Чуть не сдохли»: пожарные спаслись от огня в реке и записали эмоциональное видео (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 12:37
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   лесной пожар   пожарные   спасение   тюменская область   
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Мужчин сбросили с самолета в самый эпицентр пожара. Они героически боролись до последнего, но когда начал гореть их лагерь, пустились наутек и нырнули в ледяную реку.

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Метки: видео   лесной пожар   пожарные   спасение   тюменская область   
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4  комментария
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4k
Александр Зотов 44 минуты назад
Видео последствий пожара из "ТикТока"
--------
твою дивизию, уже и у пожарных тикток есть...
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342
Роман Свиридов 11 минут назад
Росгвардию надо было посылать: их много, их не жалко...
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6k
Pillin Alex 59 минут назад
Пожар:Пожарные 1:0
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7k
Дмитрий Данилов Час назад
Прям по фильму Огонь.
Им тоже пришлось прыгать в воду в конце.
Только вот АУФ никто не кричал
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