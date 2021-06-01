Мужчин сбросили с самолета в самый эпицентр пожара. Они героически боролись до последнего, но когда начал гореть их лагерь, пустились наутек и нырнули в ледяную реку.
Пожарные десантники из "Авиалесохраны" в Тюменской области едва не погибли, борясь с лесным пожаром. Мужчины не успели развернуть лагерь, как им пришлось вступить в схватку с огнем, который надвигался в их сторону. Из-за шквалистого ветра пламя распространялось с огромной скоростью - пожарные окапывались, пытаясь спастись на земле, но когда огонь начал "пожирать" их лагерь, спустились к воде. Пожарные всем отрядом прыгнули в реку и просидели там около часа, ожидая пока прогорит участок вместе с их лагерем.
Но несмотря на опасную ситуацию и ледяную воду, мужчины сохранили бодрость духа и радовались, что пожар им уже не угрожает.
«Живые остались. Две минуты назад чуть не сдохли», - говорит один из пожарных
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Инцидент произошел в Вагайском районе неподалеку от поселка Комсомольский. Когда пожарные вылезли из воды от "табора", как они называют свой лагерь, практически ничего не осталось. Но главное, что из людей не пострадал.
Видео последствий пожара из "ТикТока" одного из членов отряда пожарных:
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твою дивизию, уже и у пожарных тикток есть...
Им тоже пришлось прыгать в воду в конце.
Только вот АУФ никто не кричал