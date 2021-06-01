Пожарные десантники из "Авиалесохраны" в Тюменской области едва не погибли, борясь с лесным пожаром. Мужчины не успели развернуть лагерь, как им пришлось вступить в схватку с огнем, который надвигался в их сторону. Из-за шквалистого ветра пламя распространялось с огромной скоростью - пожарные окапывались, пытаясь спастись на земле, но когда огонь начал "пожирать" их лагерь, спустились к воде. Пожарные всем отрядом прыгнули в реку и просидели там около часа, ожидая пока прогорит участок вместе с их лагерем.





Но несмотря на опасную ситуацию и ледяную воду, мужчины сохранили бодрость духа и радовались, что пожар им уже не угрожает.