20 бунтарей, которые идут против системы

Люди с развитым чувством противоречия могут по праву считать себя настоящими бунтарями. Ну а как ещё объяснить тот факт, что при виде правил или запрещающего знака, им так и хочется сделать всё ровно наоборот? Если вы замечали это за собой, то у нас для вас новость: вы тоже тот ещё любитель борьбы с системой!



Сегодня мы собрали для вас 18 снимков отъявленных бунтарей, которым нужны правила только для того, чтобы их нарушать!