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20 бунтарей, которые идут против системы

20 бунтарей, которые идут против системы (22 фото)

Автор:
25 марта 2021 08:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бунтари   забавно   подборка   прикол   против системы   фото   
687
22
Они не признают никаких правил и запретов, демонстрируют свое нежелание подчиняться системе.
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Метки: Юмор   бунтари   забавно   подборка   прикол   против системы   фото   
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2  комментария
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4k
Евгений 48 минут назад
Скорее всего, улица с односторонним движением, а тем, кто рисовал разметку, было абсолютно пофиг, в какую оно сторону.

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2k
Brataxe 8 минут назад
Часть не бунтари, а моральные уроды. Как, например, с тортом. Хотя это только в случае, если не торт для одного
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