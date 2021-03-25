20 бунтарей, которые идут против системы

687
22
Они не признают никаких правил и запретов, демонстрируют свое нежелание подчиняться системе.
Люди с развитым чувством противоречия могут по праву считать себя настоящими бунтарями. Ну а как ещё объяснить тот факт, что при виде правил или запрещающего знака, им так и хочется сделать всё ровно наоборот? Если вы замечали это за собой, то у нас для вас новость: вы тоже тот ещё любитель борьбы с системой!
Сегодня мы собрали для вас 18 снимков отъявленных бунтарей, которым нужны правила только для того, чтобы их нарушать!
Сегодня мы собрали для вас 18 снимков отъявленных бунтарей, которым нужны правила только для того, чтобы их нарушать!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Внешность обманчива: 17 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно
- Фотожаба: Берни Сандерс в варежках
- Полный абсурд: разделение вещей на мужские и женские
- Дети, которые уснули в необычных местах и позах
- Лучшие мастера маскировки в естественной среде обитания
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...