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Не оставили в беде: в Кении жирафов спасли с затопленного острова

Не оставили в беде: в Кении жирафов спасли с затопленного острова (8 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 21:56
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   жираф   жирафы   история спасения   природа   фото   
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На протяжении нескольких месяцев зоозащитники из Кении проводили большую спасательную операцию, вывозя жирафов, застрявших в ловушке на затопленном острове. Недавно им удалось вывезти последних двух из девяти. Они сделали очень доброе дело, и не оставили жирафов в беде.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   жираф   жирафы   история спасения   природа   фото   
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1  комментарий
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Шурман 22 минуты назад
Напомнило про ковчег и создание земли :)
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