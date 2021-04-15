Не оставили в беде: в Кении жирафов спасли с затопленного острова

С ноября 2020 года защитники животных из Кении спасают нубийских жирафов с затопленного острова Лонгичаро. После сильных ливней остров начал уходить под воду, а животные оказались в ловушке. Операция получилась масштабная - ее организовала организация Kenya Wildlife Service с сотрудничестве с американской компанией Save Giraffes Now, а также с помощью местных жителей. В благополучии жирафов были заинтересованы все.