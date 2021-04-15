Не оставили в беде: в Кении жирафов спасли с затопленного острова

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На протяжении нескольких месяцев зоозащитники из Кении проводили большую спасательную операцию, вывозя жирафов, застрявших в ловушке на затопленном острове. Недавно им удалось вывезти последних двух из девяти. Они сделали очень доброе дело, и не оставили жирафов в беде.
С ноября 2020 года защитники животных из Кении спасают нубийских жирафов с затопленного острова Лонгичаро. После сильных ливней остров начал уходить под воду, а животные оказались в ловушке. Операция получилась масштабная - ее организовала организация Kenya Wildlife Service с сотрудничестве с американской компанией Save Giraffes Now, а также с помощью местных жителей. В благополучии жирафов были заинтересованы все.
На специальном плоту, построенном для перевозки жирафов, зоозащитники с помощью местных жителей успешно вывезли с острова девять обитающих там жирафов. Недавно они перевезли двух последних, оставшихся на острове - детеныша по кличке Ноэль (Noelle) и его мать Нгарикони (Ngarikoni).
"Когда Ноэль с матерью сошли с плота на сушу, вся команда испытала восторг и облегчение. Это ознаменовало успешное завершение процесса спасения длиною в месяцы," - рассказали спасатели. После спасения всех жирафов перевезли в местный заповедник, где пока что о них будут заботиться.
Это спасение - также важный шаг в выживании вида. Нубийских жирафов в Африке становится все меньше, и зоозащитники принимают меры по их сохранению. На сегодняшний момент в Африке осталось менее 3000 особей нубийских жирафов, а в Кении - всего около 800.
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