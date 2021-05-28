30 нелепых и милых фото с животными, которые зарядят позитивом

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Фото с животными - самый добрый, милый и позитивный источник хорошего настроения. Именно поэтому мы обожаем смотреть их и наблюдать за пушистиками - они всегда заряжают позитивом! Взгляните на эти снимки из сообщества "Самые важные фото животных" на Фейсбуке, и улыбнитесь!
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