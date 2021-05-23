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15 животных, которым плевать на все эти ваши запреты

15 животных, которым плевать на все эти ваши запреты (16 фото)

Автор:
23 мая 2021 23:06
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   Озорничать   животные   запреты   очаровательные   питомцы   плевать   
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Многие люди замечают, что со временем, их питомцы становятся всё более хитрыми и независимыми. И конечно же они никогда не перестают озорничать, даря нам радость и хорошее настроение. В этом посте вы увидите забавные кадры наших очаровательных любимцев, которые сами себе на уме, и всё прекрасно понимают.

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Метки: Забавные   Озорничать   животные   запреты   очаровательные   питомцы   плевать   
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