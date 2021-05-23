15 животных, которым плевать на все эти ваши запреты

Многие люди замечают, что со временем, их питомцы становятся всё более хитрыми и независимыми. И конечно же они никогда не перестают озорничать, даря нам радость и хорошее настроение. В этом посте вы увидите забавные кадры наших очаровательных любимцев, которые сами себе на уме, и всё прекрасно понимают.