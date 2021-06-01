В ближайшие сутки выброшенное с Солнца облако плазмы достигнет Земли

Как сообщили в РИА Новости со ссылкой на ресурс spaceweather.com. Во вторник, 1 июня, Землю накроет волна солнечной плазмы.

Отмечается, что звезда "выстрелила" облаком вещества в космос 28 мая.

По словам астрономов, это стало самым ярким и скоростным выбросом из атмосферы Солнца, зафиксированным в новом 25 солнечном цикле.

При этом до Земли долетит только периферия облака плазмы, предупредили специалисты. На сайте spaceweather.com уточнили, что первого июня жители приполярных широт смогут наблюдать "хорошее световое шоу", особое свечение полярных сияний, световые столбы .

Также в этот день возможны незначительные геомагнитные бури, а соответственно, метеочувствительным людям, следует поберечь своё здоровье, подготовив медикаменты и по возможности не перенапрягаться - рекомендуют медики.