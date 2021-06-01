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В ближайшие сутки выброшенное с Солнца облако плазмы достигнет Земли

В ближайшие сутки выброшенное с Солнца облако плазмы достигнет Земли (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 07:27
Сообщество : Космос
Метки: Земля   видео   выброс   здоровые   космос   лето   метеозависимые   солнце   
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Во вторник, 1 июня, метеозависимое население планеты, может, ощутить на своём самочувствии сильнейшую вспышку солнечной активности.

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Метки: Земля   видео   выброс   здоровые   космос   лето   метеозависимые   солнце   
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4  комментария
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52k
Похабыч 2 часа назад
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1k
kiber 21 минуту назад
Я проверил, всё враньё. На ближайшие двое суток таких прогнозов нет.
https://www.swpc.noaa.gov/https://www.swpc.noaa.gov/
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40k
Raush 44 минуты назад
Так и скажу шефу - не перенапрягаться, а лучше вообще не напрягаться
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9k
Kharun Akhbajeff 2 часа назад
Спасибо, смеялся.
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