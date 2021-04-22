Ученые за 40 секунд показали, как миллионы лет меняли нашу Землю

Соавтор и академический руководитель группы наук о Земле EarthByte Сиднейского университета профессор Дитмар Мюллер говорит: "Наша команда создала совершенно новую модель эволюции Земли за последний миллиард лет".



Его коллега доктор Сабин Захирович продолжает: "Планета Земля невероятно динамична, ее поверхность состоит из плит, которые постоянно толкают друг друга, и эта особенность делает ее уникальной среди других известных нам планет. Тектонические плиты движутся со скоростью роста ногтей, но если уложить миллиард лет в 40 секунд, открывается завораживающий "танец": океаны открываются и закрываются, континенты расходятся и периодически объединяются, образуя огромные суперконтиненты".



Исследование помогает понять, как тектоника плит влияет на жизнь на Земле: ведь именно она ответственна за глубокий углеродный и глубоководный циклы. А расположение континентов меняет уровень моря. Кроме того, тектоника плит непосредственно влияла и на эволюцию всего живого: континенты - словно плоты, населенные разными видами растений и животных, которые смешиваются при встрече.