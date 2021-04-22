Ученые за 40 секунд показали, как миллионы лет меняли нашу Землю

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Геофизики, придерживающиеся теории тектоники плит, создали наглядную видеомодель своих представлений о том, что происходило с нашей планетой за последний миллиард лет.
Видео основано на новом исследовании, опубликованном в мартовском выпуске журнала Earth-Science Reviews за 2021 год. Этот короткий ролик впервые показывает непрерывное движение тектонических плит Земли.
Мы можем увидеть нашу планету в постоянной "движухе": массивы суши перемещаются по поверхности Земли. Антарктида, например, вовсе когда-то была на экваторе!
Соавтор и академический руководитель группы наук о Земле EarthByte Сиднейского университета профессор Дитмар Мюллер говорит: "Наша команда создала совершенно новую модель эволюции Земли за последний миллиард лет".
Его коллега доктор Сабин Захирович продолжает: "Планета Земля невероятно динамична, ее поверхность состоит из плит, которые постоянно толкают друг друга, и эта особенность делает ее уникальной среди других известных нам планет. Тектонические плиты движутся со скоростью роста ногтей, но если уложить миллиард лет в 40 секунд, открывается завораживающий "танец": океаны открываются и закрываются, континенты расходятся и периодически объединяются, образуя огромные суперконтиненты".
Исследование помогает понять, как тектоника плит влияет на жизнь на Земле: ведь именно она ответственна за глубокий углеродный и глубоководный циклы. А расположение континентов меняет уровень моря. Кроме того, тектоника плит непосредственно влияла и на эволюцию всего живого: континенты - словно плоты, населенные разными видами растений и животных, которые смешиваются при встрече.
Его коллега доктор Сабин Захирович продолжает: "Планета Земля невероятно динамична, ее поверхность состоит из плит, которые постоянно толкают друг друга, и эта особенность делает ее уникальной среди других известных нам планет. Тектонические плиты движутся со скоростью роста ногтей, но если уложить миллиард лет в 40 секунд, открывается завораживающий "танец": океаны открываются и закрываются, континенты расходятся и периодически объединяются, образуя огромные суперконтиненты".
Исследование помогает понять, как тектоника плит влияет на жизнь на Земле: ведь именно она ответственна за глубокий углеродный и глубоководный циклы. А расположение континентов меняет уровень моря. Кроме того, тектоника плит непосредственно влияла и на эволюцию всего живого: континенты - словно плоты, населенные разными видами растений и животных, которые смешиваются при встрече.
Еще одно эффектное видео было опубликовано изданием Tech Insider
Двухминутное видео показывает, что произойдет с нашей планетой в ближайшие 250 миллионов лет - согласно всё той же теории тектоники плит.
Ученые считают, что внешняя оболочка Земли разделена на несколько плит, которые медленно скользят по мантии. Это медленно изменяет поверхность планеты с течением времени - за счет перемещения, слияния или разделения континентов. Свои прогнозы на обозримое будущее исследователи и продемонстрировали в коротком видеоролике.
Ученые считают, что внешняя оболочка Земли разделена на несколько плит, которые медленно скользят по мантии. Это медленно изменяет поверхность планеты с течением времени - за счет перемещения, слияния или разделения континентов. Свои прогнозы на обозримое будущее исследователи и продемонстрировали в коротком видеоролике.
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