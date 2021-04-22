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Ученые за 40 секунд показали, как миллионы лет меняли нашу Землю

Ученые за 40 секунд показали, как миллионы лет меняли нашу Землю (3 фото + 2 видео)

Автор:
22 апреля 2021 09:30
Сообщество : Наука
Метки: Земля   видео   геофизика   материки   теория тектонических плит   ученые   эволюция   
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Геофизики, придерживающиеся теории тектоники плит, создали наглядную видеомодель своих представлений о том, что происходило с нашей планетой за последний миллиард лет.

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Метки: Земля   видео   геофизика   материки   теория тектонических плит   ученые   эволюция   
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12  комментариев
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3k
Арт Час назад
Ну норм))) не придётся за океан летать)) пожалуй начну откладывать на автобусный тур по миру)))
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6k
Сгусток позитива Полчаса назад
прикольно, один континент, пешком всю землю обойти)
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1k
Mikhail K Полчаса назад
Понятно, как Земля выглядела 300 млн. лет назад, а как она выглядела 1млрд. это уже художественный вымысел
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3k
Петрович Полчаса назад
Круто. Никаких тебе континентов, ходи пешкои от моря до моря
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5
Дима 43 минуты назад
Бесполезные грантососы
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30k
Азат Баширов 44 минуты назад
Или вот так
Ссылка www.youtube.com
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539
Nik-kolla 53 минуты назад
Учёные миллионы лет меняли землю
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2k
Leo 53 минуты назад
Блин, а ведь и не проверишь
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27k
АнтонПолднев Час назад
Ключевое слово "теория".
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК АнтонПолднев 57 минут назад
но всё равно интересно
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27k
АнтонПолднев ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 45 минут назад
Мультики. Конечно интересно.
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