Единственное в 2020 году солнечное затмение погрузило в темноту Аргентину и Чили

14 декабря 2020 года жители Чили и Аргентины смогли наблюдать двухчасовое солнечное затмение. Если вспомнить все события 2020 года, то солнечное затмение - идеальное окончание года. Даже жутковато выглядит!
Полоса полной фазы затмения Солнца Луной прошла по территории Чили и Аргентины. Жители и туристы наблюдали, как земля погрузилась в темноту на 130 минут.
Выглядит впечатляюще!
Раз в пол года мы можем видеть затмение Луны и Солнца, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное.
К сожалению, россияне не могли увидеть это солнечное затмение.
А вы наблюдали в жизни хоть раз солнечное затмение?
Я помню в детстве с дедушкой наблюдала за солнечным затмением через солнечные очки. Это было удивительно! Будучи ребёнком, я даже не подозревала, что днём солнце может погаснуть! Это одно из самых ярких воспоминаний моего детства!
Источник:
- НАСА выпустило видео вращения Солнца за последние 10 лет, созданное из отдельных фотографий
- Мастер-класс по созданию планет солнечной системы
- После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом
- Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца
- Удивительные фотографии полёта МКС на фоне Солнца и Луны
Понравилось27
коптили стеклышки на костре, что бы наблюдать