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Единственное в 2020 году солнечное затмение погрузило в темноту Аргентину и Чили

Единственное в 2020 году солнечное затмение погрузило в темноту Аргентину и Чили (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 12:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   космос   луна   полное затмение   солнечное затмение   солнце   удивительное   фото   
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14 декабря 2020 года жители Чили и Аргентины смогли наблюдать двухчасовое солнечное затмение. Если вспомнить все события 2020 года, то солнечное затмение - идеальное окончание года. Даже жутковато выглядит!

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Метки: видео   космос   луна   полное затмение   солнечное затмение   солнце   удивительное   фото   
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котегRUS Час назад
Да! в детстве было!
коптили стеклышки на костре, что бы наблюдать
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23k
Sergey Полчаса назад
Даже долго вспоминать не пришлось, 2008 год
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