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Миноги: Многие серьезно считают, что это рыба, но это не так! Кто же ты, опасный вампир из наших рек?

Миноги: Многие серьезно считают, что это рыба, но это не так! Кто же ты, опасный вампир из наших рек? (8 фото)

Автор:
31 мая 2021 20:22
Метки: интересно   рыбы   факты   
1418
8

Многие монстры в кино имеют реальные прототипы в мире животных. Челюсти чужого, например, навеяны двойными челюстями мурены, а жизненный цикл — осой-наездником. Сегодняшняя наша гостья подарила облик твари из «Ловца Снов» Кинга, при этом её внешность практически не пришлось менять.

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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28k
Fat Lynx 3 часа назад
+ одна фобия...
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976
Атомный Крот 2 минуты назад
Очень даже вкусная рыба. Жареная на сковородке с картошкой.
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11k
net 19 минут назад
Что только не жрёт человек. Дядьки у меня фанатами этой миноги были, у меня же ее вид и вкус вызывают исключительно рвотный рефлекс. Чем-то напоминало мне угря, такой же мерзкий червяк.
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383
Yuri Полчаса назад
В Черногории на рыбном рынке купил. Продавец сказал, что с стеке очень их любят. Но мне не понравилось. Пришлось даже часть выкинуть.
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15k
Lelik 47 минут назад
Свекр у меня эту хтонь обожает, а мне даже запах не нравится. Не настолько я гурман)))
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17k
Олег 47 минут назад
Ммм... Вкуснятина. И в ухе и в рыбниках (у нас их называют вьюники) и жареная и запеченая!
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636
Stopbandera Час назад
Копчёные норм.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
ммммм.... вкусняшка!
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3k
Горожанин 2 часа назад
Ел. Ем. Кто попробовал миногу, для тех остальная рыба - требуха, в том числе сёмга и осетровые. Ни в какое сравнение. Просто реальный, изумительный деликатес. Главное, при приготовлении голову вместе с жабрами удалять - с круглыми дырочками по бокам.
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9k
Кыся 2 часа назад
Минога это супер! У нас в Нарове водится. Вылов лимитирован, так как ее осталось совсем немного. Но пока еще дают ловить.
Раньше ловили даже руками. Ну как руками, палка с вилкой, и под камнями били. Сейчас только мережей.

Вкуснятина! Засаливаешь ее(да, живую! Она отлично живет и без воды. Так что кто не сообразил завязать пакет или положить груз на крышку кастрюли, будет собирать ее по всей квартире.), потом, когда сдохнет, обтираешь слизь газеткой и на противень в духовку. И с картошечкой...
Можно мариновать, только обжаривать надо меньше, не менее вкусно. С маринадом извращаться не надо, нет ничего лучше просто черного перца, лаврушки, ну и может дольку лимона. Будет отличное желе впридачу.

И, да, минога норовит присосаться ко всему, к вам в том числе. Но не бойтесь, не сожрет и даже не прокусит кожу. Просто отдирайте за хвост и в кастрюлю.

P.S. цены на нее дикие, даже у нас. Кто знает рыбаков, тот по более-менее нормальной цене берет, а в магазине на рынке 8 евро за баночку, не помню точно, грамм 200-300... а если экспортый вариант, там уже под 20-25. Икра дешевле стоит. Кстати, экспортный не стоит брать, говно уксусное.
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3k
avix 2 часа назад
Ну я пробовал, но не понравилось вообще. Вот просто не понравилось и всё. Стрёмный и сладковатый привкус. Я только потом узнал, что пробовал, чуть от прочтения не блеванул. В Риге кажется было.
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40k
Raush 2 часа назад
В детстве ел как-то, но не помню уже, давно было...
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329
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
В детстве в конце 60-х нередко встречались в местных речушках на Сахалине (жил в тех местах до 5 класса). Мы часто их вылавливали просто руками, а потом отпускали, называли их "семидырами"... Как улов не брали - хватало настоящей рыбки ("подкаменки", форели, иногда кунджи, в сезон и лосося). А вот школьные друзья из местных корейцев их готовили с удовольствием как угрей. Эх, незабываемое детство... За пост и за воспоминания - спасибо.
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129
Шурман 2 часа назад
На сколько помню она под запретом и в красной книге , могу ошибаться , у нас вот эти тоже под запретом но все ловят .
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