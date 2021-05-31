«Ну и ладно, мало ли в море стремной живности» — скажете вы. Но и тут минога преподносит неприятные сюрпризы. Они гораздо ближе, чем вам бы хотелось. Эти создания прекрасно существуют и в пресной воде, и в морской. Миногу можно встретить в Финском заливе, в Ладоге — в любой реке, имеющей сообщение с морем в умеренных и северных широтах.