Многие монстры в кино имеют реальные прототипы в мире животных. Челюсти чужого, например, навеяны двойными челюстями мурены, а жизненный цикл — осой-наездником. Сегодняшняя наша гостья подарила облик твари из «Ловца Снов» Кинга, при этом её внешность практически не пришлось менять.
Дааа, минога — готовый материал для ночных кошмаров. Уточним сразу, это — не рыба. Минога — это минога, бесчелюстное круглоротое. Это как бы промежуточное звено между рыбами, и чем то древним, хтоническим из далекого прошлого нашей планеты. От рыб её отдаляют несколько десятков миллионов лет эволюции.
Гладкое червеобразное тело, покрытое слизью, крохотные глаза, источающие злобу... Этого уже достаточно, не так ли? Но давайте посмотрим миноге в рот. У неё нет мощных челюстей, да и челюстей в принципе (она относится к бесчелюстным, помним же?). Вместо стандартной пасти у миноги воронка, густо утыканная острыми зубами. Заканчивается орало костистым языком. Ну давай, скажи, что тебе не страшно — только постарайся не выдать дрожь в голосе.
Добавим до кучи, что минога — паразит. Питается она, как правило, кровью и тканями живой рыбы. Работает она как пиявка на максималках. Отыскав жертву, минога впивается в неё ротовой воронкой. Присосавшись, минога час за часом, подобно ненасытному вампиру, высасывает из жертвы все соки.
«Ну и ладно, мало ли в море стремной живности» — скажете вы. Но и тут минога преподносит неприятные сюрпризы. Они гораздо ближе, чем вам бы хотелось. Эти создания прекрасно существуют и в пресной воде, и в морской. Миногу можно встретить в Финском заливе, в Ладоге — в любой реке, имеющей сообщение с морем в умеренных и северных широтах.
Но мать-природа даёт нам небольшую поблажку. Отправляясь в реки делать детей, миноги перестают питаться. Их зубы притупляются, и с мая по август они влачат тихое и незаметное существование. Дело в том, что с приходом тепла минога обзаводится жилплощадью. Прямо сейчас, то бишь в начале лета, самцы строят гнезда на дне реки. Самкам же остается лишь наметать в домик икры.
Через некоторое время личинки, похожие на прозрачных червей, покидают свои заводские упаковки.
Молодь миног называют пескоройками, и это название их полностью описывает. Скатываясь по
течению вниз, они разбегаются по заводям и зарослям всякой растительности.
В течение 2 лет молодёжь будет тихонько взрослеть, пожёвывая водоросли и донную органику. Лишь
достигнув длины в 18-20 сантиметров, молодые миноги начинают борзеть и переходить на кровавую диету.
Кстати, о питании. Миног, разумеется, едят. Гссспди, кому вообще пришла в голову эта идея? Смотрите, рыбочервь, утыканный зубами. Ого, а слизи то сколько... а давайте его сожрём? Тем не менее миног жарят, маринуют, коптят — что только с ними не делают. И говорят, что это довольно вкусно. Кто пробовал — отпишитесь, очень интересно.
Источник:
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Раньше ловили даже руками. Ну как руками, палка с вилкой, и под камнями били. Сейчас только мережей.
Вкуснятина! Засаливаешь ее(да, живую! Она отлично живет и без воды. Так что кто не сообразил завязать пакет или положить груз на крышку кастрюли, будет собирать ее по всей квартире.), потом, когда сдохнет, обтираешь слизь газеткой и на противень в духовку. И с картошечкой...
Можно мариновать, только обжаривать надо меньше, не менее вкусно. С маринадом извращаться не надо, нет ничего лучше просто черного перца, лаврушки, ну и может дольку лимона. Будет отличное желе впридачу.
И, да, минога норовит присосаться ко всему, к вам в том числе. Но не бойтесь, не сожрет и даже не прокусит кожу. Просто отдирайте за хвост и в кастрюлю.
P.S. цены на нее дикие, даже у нас. Кто знает рыбаков, тот по более-менее нормальной цене берет, а в магазине на рынке 8 евро за баночку, не помню точно, грамм 200-300... а если экспортый вариант, там уже под 20-25. Икра дешевле стоит. Кстати, экспортный не стоит брать, говно уксусное.
И еще - самая вкусная минога - с икрой. Ее и ловят только поздней осенью и зимой, остальное будет тощее и невкусное. А в миноге жира дохрена! Она вообще за свечки у чукчей использовалась.
К сожалению, своих фоток у меня не нашлось, а в сети в основном какие-то левые фотки из ресторанов, где ее из банки вытащили и поджарили по второму кругу.
Вот эта более-менее нормальная:
У нас живую или свежую, конечно, с головами продают, но маринованную так никто не купит. Поэтому и банки прозрачные. У нас еще и не всякую банку возьмут, снизу видно, где есть икра, а где одни хвосты, самцы или летний улов.
У нас голову не принято есть. Вы правильно сказали - на любителя...