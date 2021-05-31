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Американский магазин заклеймили позором после анонса продаж значка в виде желтой звезды Давида

Американский магазин заклеймили позором после анонса продаж значка в виде желтой звезды Давида (8 фото)

Автор:
31 мая 2021 15:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: hatWRKS   Вакцинация   антисемитизм   звезда давида   значок   магазин   пандемия   сша   
1276
8
Представительница магазина объявила, что этот значок-наклейка с надписью "не вакцинирован" - просто историческая параллель, т.к. вскоре все непривитые тоже будут помечены, но уже властями стран, однако ее не поняли.
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Метки: hatWRKS   Вакцинация   антисемитизм   звезда давида   значок   магазин   пандемия   сша   
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19  комментариев
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1k
просто программист 41 минуту назад
Сама идея реально плохая. Вне зависимости от отношения к евреям, это недопустимо. Еще бы свастику выпустили
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974
zenon Минуту назад
Многие не читали про гетто в Варшаве. Там на этих значках обогащались, таки не немцы. Рассказывать не буду, найдите про это гетто в Интернете и прочитайте.
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9k
harlamov Полчаса назад
Так наоборот нацисты, кто запрещает ей это делать.
Она вспомнила о геноциде евреев и провела параллель с сегодняшним отношениям к тем, кто отказывается от вакцинации. Типа они становятся такими же изгоями, как евреи в Германии... И? Где нацизм-то?
Как говорил Хьюи Пирс Лонг:
"Когда фашизм придет в США он будет называться антифашизмом".
(кстати, Черчиль не говорил фразы "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Это всего лишь искажение фразы сенатора Лонга).
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16k
MarkovAlexandr 43 минуты назад
Значки возмутили, говорите? А то, что группы палестинцев в Америке на улицах евреев избивают, их не беспокоит?
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3k
Горожанин 51 минуту назад
Предупредили о том, что было с евреями в годы нацизма. Непонятно негодование самих евреев. Они первыми должны возмущаться, когда где-либо в мире ущемляют людей, считают их неполноценными по какому-либо признаку, считают изгоями. А с ковид-дурдомом все к этому идет. На Западе уже предупредили об эпидемиях новых ковидов. Так что, готовьте денюжки и усиление контроля всех сфер жизни, господа присяжные заседатели. Это надолго.
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3k
Борис Карабанов 59 минут назад
Ну, у нас тоже "шутников" хватает. То на Вечном Огне шашлык пожарят, то на мемориале павшим воинам тверк устроят.
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142
Kasper007 Час назад
Там они помешались на правах чёрных, евреев, геев и так далее ….
Самый не защищённый слой населения это белый натурал….
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142
Kasper007 Дарья 49 минут назад
В США ?
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9k
Kostick Час назад
судя по логике этой бабушки, сторонникам вакцинации следует нацепить свастику? *воспрещонную к пропаганде в рф символику*
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5k
pilgrimnl Час назад
блин, ну шьешь себе шапочки, так шей, чего лезть в политику, религию, к нацикам..
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5k
Vadim Час назад
С тупыми лучше не шутить.
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