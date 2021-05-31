В США магазин hatWRKS 29 мая объявил о начале продаж значков с надписью «Не вакцинирован». Форма этого знака напомнила покупателям желтую звезду Давида - ее должны были носить евреи в Германии и на оккупированной фашистами территории Европы для идентификации. Разумеется, значительная часть пользователей, увидевших пост-анонс в Сети, отреагировала негативно. Магазин обвинили в антисемитизме, после чего компания выпустила еще один пост, в котором попыталась было объяснить свою задумку. Ее представительница Джиджи Гаскинс заметила, что речь идет о тирании, творящейся сейчас в мире, и она гораздо больше уважает историю, проводя аналогии, а не предлагая молчание и согласие, т.к. это худшее преступление.