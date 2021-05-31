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Представительница магазина объявила, что этот значок-наклейка с надписью "не вакцинирован" - просто историческая параллель, т.к. вскоре все непривитые тоже будут помечены, но уже властями стран, однако ее не поняли.
В то время, когда власти многих стран, прилагают массу усилий для выработки коллективного иммунитета к COVID-19, везде находится масса оппонентов прививочной кампании, которые не желают ни вакцинироваться, ни носить маски, видя в средствах защиты исключительно инструмент повиновения.
В США магазин hatWRKS 29 мая объявил о начале продаж значков с надписью «Не вакцинирован». Форма этого знака напомнила покупателям желтую звезду Давида - ее должны были носить евреи в Германии и на оккупированной фашистами территории Европы для идентификации. Разумеется, значительная часть пользователей, увидевших пост-анонс в Сети, отреагировала негативно. Магазин обвинили в антисемитизме, после чего компания выпустила еще один пост, в котором попыталась было объяснить свою задумку. Ее представительница Джиджи Гаскинс заметила, что речь идет о тирании, творящейся сейчас в мире, и она гораздо больше уважает историю, проводя аналогии, а не предлагая молчание и согласие, т.к. это худшее преступление.
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Однако эти объяснения не помогли, и первый пост пришлось удалить. Несмотря на то, что компания по-прежнему придерживается мнения, что скоро все непривитые граждане будут так же отделены от общества, как евреи в годы фашистской тирании, все-таки пришлось извиниться. ВhatWRKS признались, что идея не предусматривала обогащение на узнаваемом знаке и получение выгоды с его использованием.
После этого инцидента в выходные у магазина в Нэшвилле собрались демонстранты с плакатами, осуждавшими нацизм и антисемитизм.
А для магазина, торгующего шляпами, выпуск наклеек-значков обернулся не только общественным порицанием покупателей и снизившейся выручкой - с ним разорвали контракты John B. Stetson, Dorfman Pacific и Akubra Hats. Там посчитали выходку hatWRKS оскорбительной.
Пост с анонсом продаж значка хоть был и своевременно удален, остался на скрин-шотах, а потому ознакомиться с ним могла и комиссия по Холокосту штата, которая также назвала его «ужасным». По мнению ее представителей, использование в этом случае жёлтой звезды вне контекста Холокоста абсолютно унизительно для памяти шести миллионов убитых евреев.
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Она вспомнила о геноциде евреев и провела параллель с сегодняшним отношениям к тем, кто отказывается от вакцинации. Типа они становятся такими же изгоями, как евреи в Германии... И? Где нацизм-то?
Как говорил Хьюи Пирс Лонг:
"Когда фашизм придет в США он будет называться антифашизмом".
(кстати, Черчиль не говорил фразы "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Это всего лишь искажение фразы сенатора Лонга).
Приведенный пример очень даже показателен, и чем он оскорбляет евреев, я вообще не понимаю.
ИМХО просто е.б.а.нутым нужно было найти повод повозмущаться.
Самый не защищённый слой населения это белый натурал….
дебилы, чо