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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 438 постов • 25 подписчиков подписаться
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Москву накрыли сильнейшие ливни и на улицах столицы начался потоп

Москву накрыли сильнейшие ливни и на улицах столицы начался потоп

Автор:
18 июля 2023 16:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   гроза   затопление   ливни   потоп   столица   
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Пожалуй, такого ещё не было.

В столицу нагрянула непогода - в некоторых районах города выпала четверть от нормы месячных осадков. После этого москвичи наблюдали такие картины:

На ВДНХ остановили колесо обозрения - людей эвакуировали прямо из кабинок.

По прогнозам синоптиков, ливни будут продолжаться до завтрашнего дня.

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Метки: Видео   Москва   гроза   затопление   ливни   потоп   столица   
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15  комментариев
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69k
Татьяна Юсова 43 минуты назад
Сейчас начнётся истерика по поводу ливнёвок!
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600
Jānis (LPSR) 44 секунды назад
Славному граду Москве от Риги привет и пожелание обсушиться и стать ещё красочней и красивей!
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32k
Ego sum qui sum 10 минут назад
романтики не хватает
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15k
Shtoppi 15 минут назад
ну что ж теперь делать? очевидно что начнут щас козлов отпущения искать, почему инфраструктура не справилась с разгулом стихии.
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394
Чендлер Полчаса назад
ВАО - намочило асфальт. Теперь и под деревьями, не больше..
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12k
Евгений Полчаса назад
Ага. Никогда такого небыло, и вдруг опять...

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54k
dima423 42 минуты назад
Чето что не видео, то крутые тачки, рестораны, красивые дома...как специально подбирали чтобы хохлы смотрели и завидовали))))
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984
ruslan d 42 минуты назад
Сегодня весело домой пойдем
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2
Старый больной человек 43 минуты назад
Реально крутяк, столько воды и бесплатно.
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2
Старый больной человек ruslan d 10 минут назад
Сила стихии реально крутяк. А как посмотрю на счетчик воды - плакать начинаю, скупые старческие слезы по морде текут, а тут такое богатство течет.
Доходчиво отчет по каменту предоставил, или нужен вариант для совсем умственно отсталых?
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3k
Lexx 54 минуты назад
У нас только большие лужи местами образовались, но такие реки не текут. Сочувствую тем, кто сейчас с работы поедет.
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