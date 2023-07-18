Москву накрыли сильнейшие ливни и на улицах столицы начался потоп

Пожалуй, такого ещё не было.
В столицу нагрянула непогода - в некоторых районах города выпала четверть от нормы месячных осадков. После этого москвичи наблюдали такие картины:
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На ВДНХ остановили колесо обозрения - людей эвакуировали прямо из кабинок.
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По прогнозам синоптиков, ливни будут продолжаться до завтрашнего дня.
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Доходчиво отчет по каменту предоставил, или нужен вариант для совсем умственно отсталых?