Ретро фотографии на Фишках.
1949. Есть о чем подумать трудящимся Москвы
1949. На прогулку. Подмосковье
1949. Лауреаты Сталинской премии Г.Ф.Манохина, В.М.Федоринов и В.Ф.Князев осматривают стадо Брейтовских свиней колхоза «Луч коммунизма»
1949. Москва. Перед Новым годом. Пушкинская площадь
1949. Строительство Москвы
1949. Юные фигуристы. Фигурные упражнения быстро разрисовывают лед катка
1949-1950. Москва. Реставраторы
1949-1950. Студенты (школа рабочей молодежи)
1954. У Театра эстрады вечером
1962. Улица Горького утром
1964. Ждем маму у магазина
1964. Александровский сад. 7 октября
1964. Москва. Библиотека-читальня имени Ивана Сергеевича Тургенева
1964. Москва. Площадь Свердлова
1964. Москва. Преображенская площадь
1964. Москва. Преображенский рынок
1964. Москва. Сентябрь в Сокольниках
1964. Москва. Строительство Нового Арбата
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