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1930 - 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 4

1930 - 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 4 (39 фото)

Автор:
29 мая 2021 10:31
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: СССР   люди   ретро   фото   
421
39
Ретро фотографии на Фишках.
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Метки: СССР   люди   ретро   фото   
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4  комментария
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4k
Slv01 2 часа назад
сам ты прыгалка! Это Классики!!!
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160
a_komolow Час назад
Как давно это было!
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5k
ваня панкин 2 часа назад
а лица какие-то!!! открытые, настоящие...
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333
Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
Москва-столица и москвичи ещё настоящие.
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