35 главных достопримечательностей Карачаево-Черкессии

Башня «Гошаях-Кала»

Одна из сторожевых башен, построенных до начала Кавказской войны. Десятиметровая башня возведена из камня и имеет толщину стен около полуметра. Она имела оборонительное и стратегическое значение, попасть в нее можно было только по приставной лестнице с северной стороны стен. Башня хорошо сохранилась, сейчас в нее можно пройти через небольшую дыру в стене. Рядом с Гошаях-Кала есть пещера и водопад.