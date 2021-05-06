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35 главных достопримечательностей Карачаево-Черкессии

35 главных достопримечательностей Карачаево-Черкессии (36 фото)

Автор:
06 мая 2021 09:29
Сообщество : Путешествия
Метки: Карачаево-Черкессия   достопримечательность   красота   природа   путешествия   фото   
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Более 80% территории республики – горная местность. Неудивительно, что большую часть списка достопримечательностей составляют ледники, вершины гор, ущелья, древние пещеры, горные реки и водопады. Курорты Карачаево-Черкессии славятся своим расположением среди первозданной природы, где высокогорный мягкий климат и чистый воздух создают прекрасные условия для отличного отдыха. Курортные зоны активно развиваются и предлагают гостям большой выбор развлечений.

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Метки: Карачаево-Черкессия   достопримечательность   красота   природа   путешествия   фото   
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Alexey Berestenko 2 часа назад
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