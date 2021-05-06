35 главных достопримечательностей Карачаево-Черкессии

Более 80% территории республики – горная местность. Неудивительно, что большую часть списка достопримечательностей составляют ледники, вершины гор, ущелья, древние пещеры, горные реки и водопады. Курорты Карачаево-Черкессии славятся своим расположением среди первозданной природы, где высокогорный мягкий климат и чистый воздух создают прекрасные условия для отличного отдыха. Курортные зоны активно развиваются и предлагают гостям большой выбор развлечений.
Домбайская Поляна
Горная территория, образованная тремя ущельями – Аманауза, Домбай-Ульгена и Алибека. Этот природный центр популярен среди путешественников благодаря невероятной красоте пейзажей вокруг – горные вершины, ледники, заснеженные хребты и зеленые хвойные леса. На Домбайской Поляне оборудован современный туристический центр, состоящий из нескольких канатных дорог, горнолыжных трасс, гостиниц и кафе.
Курорт Архыз
Крупный центр горнолыжного и экскурсионного туризма. На территории курорта расположено множество природных достопримечательностей, около 60 ледников и горные озера. Для спортсменов оборудовано 15 горнолыжных трасс. Проживание возможно, как в поселке Романтик на территории курорта, так и в немного отдаленной Лунной поляне. Для гостей есть СПА-зоны, сауны, пешие и конные экскурсии, прокат квадроциклов.
Тебердинский заповедник
Биосферная охраняемая зона на севере склонов Кавказского хребта. На его территории уникально сочетание скал, лесов и ледников. Талые воды ледников образуют красивые горные реки с водопадами. Особым украшением заповедника являются около 200 озер с кристально чистой водой. Самым красивым озером считается Клухорское, расположенное на высоте 2676 метров. Вершина заповедника – гора Домбай-Ульген, высотой 4046 метров.
Плато Бермамыт
Считается одной из лучших смотровых площадок, с которой открывается панорамный великолепный вид на заснеженные живописные вершины Эльбруса. Представляет собой часть Скалистого хребта с необычным рельефом на высоте 2591 метров. Добраться к плату нелегко, оно находится в отдалении от цивилизации – до ближайшего населенного пункта от плато около 30 км. Большинство туристов приезжают сюда в составе экскурсионных групп.
Курорт Теберда
Расположен на территории Тебердинского заповедника. Является одним из центров бальнеологического лечения, здесь построено несколько санаториев и баз отдыха, есть минеральные источники. Одно из преимуществ курорта – особый высокогорный климат с мягкой теплой зимой и прохладным летом. Среди отдыхающих на курорте популярен пеший туризм. Большинство маршрутов не требуют специальной подготовки.
Медовые водопады
Группа из пяти водопадов в 20 км от Кисловодска. Шумный, Скрытый и Жемчужный водопады находятся на реке Аликоновка, а Большой и Малый Медовые водопады – на реке Эчки-Баш. Высота самого большого водопада Большой Медовый составляет 18 метров. Территория вокруг водопадов является природным рекреационным объектом. Здесь расположены туристическая база, ресторан, этномузей «Карачаевское подворье».
Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске
Крупный парк площадью 89 га, в котором несколько лет назад прошла масштабная реконструкция. На входе в парк установлен трёхъярусный фонтан, а в самом парке два пруда. Есть большая пляжная зона, для детей выделен отдельный участок для купания с глубиной не более 80 см. Для развлечения представлено большое количество досуговых объектов – спортивная и танцевальная площадки, сказочная аллея «Лукоморье», тир и бильярд.
Имеретинские озёра
Представляют собой группу высокогорных озер на территории Кавказского заповедника. Самый большим озером группы является озеро Безмолвия, его площадь составляет 190 000 м². Имеретинские озера привлекательны чистой водой бирюзового цвета, вокруг них расположены горные хребты. Пешая экскурсия к озерам занимает два дня. Маршрут проходит через пихтовый лес и живописные альпийские луга с ночевкой у Имеретинского водопада.
Большой телескоп азимутальный
Один из самых больших телескопов в мире, расположенный на высоте 2100 метров у поселка Нижний Архыз. Диаметр главного монолитного зеркала составляет 6 метров, высота купола телескопа – 50 метров. Для туристов проводят экскурсии с рассказом о истории создания телескопа и его устройстве. Самым смелым гостям разрешают подняться на вершину купола, откуда открываются потрясающие виды на долину реки Большой Зеленчук.
Радиотелескоп РАТАН-600
Расположен на высоте 970 метров у станицы Зеленчукская. Рефлекторное зеркало диаметром 600 метров делает РАТАН-600 одним из самых крупных в мире. Внешне прибор для наблюдения за звездами похож на амфитеатр размером с футбольное поле. Для прохода на территорию нужно заказать экскурсию. Экскурсоводы прочитают лекцию и покажут основные элементы радиотелескопа, разрешат сделать эффектные фото.
Сентинский храм
Старинный христианский храм, построенный в 965 году на берегу реки Теберда. Он возведен на краю отвесного склона. Особенно красиво храм выглядит ранним утром, когда долина реки покрыта туманной дымкой в рассветных лучах. Более чем тысячелетнюю историю храма подтверждает сохранившаяся строительная надпись, а также множество фрагментов фресок. Роспись стен выполнена в несколько этапов с разными стилями.
Шоанинский храм
Христианский собор, возведенный в X веке. Примечателен не только тысячелетней историей, но и необычным месторасположением. Он построен на высоком скальном уступе горы Шоана, его внешний вид символизирует неприступность и величественность. В 2007 году во время самовольного ремонта, выполняемого жителями близлежащего села, обнаружены остатки древних росписей стен разных эпох и разных народов.
Алибекский водопад
На Домбае считается одним из самых эффектных водопадов. Его высота – 25 метров. Водопад образован при падении вод реки Джаловчатка с Алибекского ледника. Пеший маршрут к Алибекскому водопаду не представляет сложности и является популярным среди туристов. Отправной точкой маршрута к водопаду является альплагерь Алибек, откуда до водопада идти не более 2 км. Рядом приграничный пост, нужно брать с собой паспорт.
Бадукские озера
Три горных озера среди хребтов Бадукский и Хаджибей. Расположены среди березового и соснового леса. Сама озера, как и местность вокруг них, невероятно живописны. Они являются популярным объектом пешеходного туризма, за проход к ним администрация Тебердинского заповедника взымает плату. В Большом Бадукском озере глубиной 10 метров обитает форель. Вода в озерах не прогревается выше 10 градусов.
Муруджинские озера
Озерная группа включает в свой состав более 10 водоемов, однако самыми популярными у туристов считаются Голубое и Черное озера. Свои названия они получили из-за цвета воды в них. Черное и Голубое озера разделяет небольшой горный хребет, с которого можно сделать панорамный снимок обоих озер. Чуть дальше расположены Лазурное и Фиолетовое озера, с их берегов открывается потрясающий вид на вершину Домбай-Ульгена.
Софийские озера и водопады
Три водоема с бирюзовой водой, расположенные у горы София. С горных склонов обрушиваются мощные потоки воды. Озера и водопады расположены на высоте 2830 метров, и маршрут к ним достаточно сложен. Путь проходит близ перевала Иркиз, через долину и луга в горах. Дорога к озерам от поселка Архыз занимает около 4 часов. Самое большое озеро достигает в глубину 17 метров. Максимальная температура воды в озерах – 12 градусов.
Нижне-Архызское городище
Археологический комплекс, имеющий историческую и культурную ценность. Представляет собой остатки древнего города X века и центр патриаршества Древней Алании. Основу комплекса представляют три монументальных Зеленчукских храма. Территория городища имеет в длину 4,5 километра, сохранились очертания древних улиц. Для посетителей проводят экскурсии, у основных объектов городища установлены информационные стенды.
Северный Зеленчукский храм
Один из трех основных храмов на территории Нижне-Архызского городища. Северный Зеленчукский храм является самым сохранившимся каменным храмом древнего города. Он построен в X-XI веках и, по мнению археологов, являлся главным храмом монастыря. Это подтверждают раскопки богатых погребений, где найдены сотни ювелирных изделий. Вокруг храма на окраине города расположен крупный некрополь.
Средний Зеленчукский храм
Самый древний храм Нижне-Архызского городища, его строительство началось в начале X века. Является образцом начальной купольной архитектуры в Алании. Стены храма, имеющие тысячелетний возраст, хорошо сохранились до настоящего времени. В XIX веке монахи монастыря пристроили к храму несколько помещений. От оригинальных росписей стен осталось несколько фрагментов, изображающих святых великомучеников.
Южный Зеленчукский храм
Расположен в центре Нижне-Архызского городища и имеет скромные размеры в сравнении с остальными. Археологи предполагают, что храм строился для представителей знати и вход в него простым прихожанам был запрещен. Оригинальная планировка храма была нарушена в XIX веке, вследствие этого Южный Зеленчукский храм наименее изучен из всех церквей городища. Храм является действующим, в нем регулярно проводятся службы.
Река Большой Зеленчук
В верховьях реки расположен поселок Архыз – популярное место для отдыха среди туристов. Отсюда легко отправится на экскурсии к историческим и природным достопримечательностям, расположенным на берегах реки. Тебердинский заповедник, Нижне-Архызское городище, обсерватория РАН, Зеленчукская ГЭС, Кяфарский перевал, Буковый лес и урочище Богославка – это далеко не полный перечень интересных мест близ реки.
Река Теберда
Живописная многоводная река, протекающая через заповедные природные зоны и ущелья, покрытые хвойными лесами. При сплаве по ней стоит учитывать, что на водном пути встречаются препятствия в виде водопадов, перекатов и порогов. Теберда интересна извилистым руслом, стремительным течением и живописными видами берегов. В водное путешествие по ней можно отправиться как на байдарке, так и на плоту.
Военно-Сухумская дорога
Посещение дороги, имеющей важное историческое и культурное значение, считается одним из обязательных пунктов активного туризма в республике. Длина дороги – 337 км. Вдоль нее расположено большое количество древних крепостей и храмов. Туристический живописный маршрут проходит через уникальные природные районы – Гоначхирское ущелье, Клухорский перевал, Тебердинский заповедник, горный курорт Теберда.
Лик Христа в Архызе
Расположен на краю отвесной скалы в одном из гротов хребта Мицешта. Изображение Христова Лика обращено к древним храмам Нижне-Архызского городища. К Лику Христа ведет лестница высотой 345 метров, насчитывающая 526 ступеней. С лестницы открывается прекрасный вид на древнее городище, а также на гору Пастухова с обсерваторией. У ученых и представителей церкви до сих пор нет единого мнения о возрасте иконы и ее происхождении.
Музей-памятник «Защитникам перевалов Кавказа»
Музейный комплекс, сочетающий уникальный архитектурный ансамбль, мемориальный комплекс и выставочную экспозицию. За время существования музея его посетило около 5 млн человек. Экспозиция размещена внутри здания ДОТа площадью 110 м². Материалы выставки рассказывают об боях, происходящих во время Великой Отечественной Войны на перевалах Кавказских гор. Среди экспонатов есть личные вещи воинов-героев.
Сторожевая башня «Адиюх»
Памятник древнего зодчества XVIII века. Башня построена из блоков песчаника и имеет высоту пять этажей. Она выполняла оборонительные функции, а также использовалась для хранения запасов пищи и воды. В настоящее время у подножия горы, где возвышается башня, расположен туристический комплекс. Подъем к башне несложен, с нее открывается прекрасный вид на горы и протекающую рядом небольшую реку.
Башня «Мамия-Кала»
Представляет собой сторожевую родовую башню и является отличным образцом самобытной горской культуры. Мамия-Кала возведена на горе Кала-Баша и имеет высоту 3 этажа. Подъем с этажа на этаж происходил по приставным лестницам через межуровневые люки. Стены башни сложены из обтесанных камней, соединенных известковой смесью. У входа в башню оборудован колодец, который использовался для хранения продуктов.
Башня «Гошаях-Кала»
Одна из сторожевых башен, построенных до начала Кавказской войны. Десятиметровая башня возведена из камня и имеет толщину стен около полуметра. Она имела оборонительное и стратегическое значение, попасть в нее можно было только по приставной лестнице с северной стороны стен. Башня хорошо сохранилась, сейчас в нее можно пройти через небольшую дыру в стене. Рядом с Гошаях-Кала есть пещера и водопад.
Красногорская сторожевая башня
Построена в XIX веке на дороге Черкесск-Домбай в качестве одного из укреплений во время Кавказской войны. Имеет овальную форму и зубцы-бойницы на втором ярусе – такая архитектура башни характерна для аналогичных построек тех времен. Размер башни – 10*13 метров. Красногорскую сторожевую башню хорошо видно с Военно-Сухумской дороги. Она невероятно живописно выглядит на фоне Скалистого хребта.
Краеведческий музей в Черкесске
Расположен в здании, построенном в 1914 году. Экспозиции музея насчитывают более 100 000 экспонатов. На выставках краеведческого музея туристы познакомятся с духовной и культурной историей народов Карачаево-Черкесии, а также с природными богатствами республики. Тематические залы музея рассказывают о геологии, фауне и флоре, выставлены уникальные археологические находки, в том числе и из курганов XIII века.
Хумаринское городище
Культурный и исторический центр, чьи сохранившиеся постройки представляют период с XII по XIV века. Он расположен на холме на правом берегу реки Кубань в 10 км от города Карачаевск. До наших дней сохранилось большое количество древних сооружений – курганные могильники, остатки крепостных стен, фундаменты жилых зданий, а также часть водопровода с керамическими трубами. Площадь археологического комплекса – 25 га.
Пещера «Южный слон»
Считается самой известной пещерой в республике. Она расположена в склонах горного хребта Дженту. Ее длина около 1000 метров, в глубину пещера уходит на 80 метров. Высота сводов достигает 20 метров. Подземные полости пещеры невероятно красивы – ее стены и потолок имеют белый цвет, благодаря составу из мраморизованного известняка. В стенах одного из залов пещеры впаяно множество палеонтологических находок.
Замковый Камень Карчи
Священный камень для народов республики. По преданию на нем восседал национальный герой Карчи во время обдумывания планов великих свершений. Камень расположен близ слияния рек Кубань и Худес в Худесском ущелье. Отсюда открывается живописный вид на бурлящие потоки вод рек с белыми бурунами и на заснеженные вершины гор. У камня магматическое происхождение, при этом в некоторых путеводителях рассказывают, что это метеорит.
Лаштракские «Кислые источники»
Расположены близ поселка Архыз в Санчарском ущелье. Целебную воду минеральных вод источников относят к нарзанному типу. Вода в источниках имеет примесь железа, которое соединяясь с воздухом придает воде красноватый цвет. 17 источников имеют разный температурный режим и разный химический состав. Основной источник имеет в составе 18 металлов и микроэлементов, которые помогают в лечении множества болезней.
Озеро Уллу-Кёль
Высокогорное озеро площадью 15 га. Это одно из самых крупных и красивых озер на северо-западе Кавказа. Покрыто ледяной коркой с октября по июль. Летом берега озера покрываются густыми травами и красивыми цветами, а цвет озера становится то изумрудным, то бирюзовым – в зависимости от освещения. В водах Уллу-Кёль обитает форель, на берегах можно встретить кубанского тура. К озеру проложены пешеходные тропы средней сложности.
Источник:
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