25 лучших достопримечательностей Чукотского автономного округа

Чукотский АО находится на самом востоке материка и России. Этот регион знаменит своим суровым климатом и связанными с ним природными особенностями. На фоне многочисленных местных красот выделяется национальный парк Берингия. Он занимает площадь в 1,8 млн га и располагается на территории нескольких районов.
Бухта Провидения
Относится к заливу Берингова моря. Протяжённость, измеренная вдоль средней линии, – 34 км, ширина – около 8 км. Глубина достигает 150 м, что хорошо для кораблей. Провидение включает в себя несколько бухт меньшего размера. Впервые местность была описана в ходе экспедиции 1660 года, но ещё 200 лет оставалась без имени. В прошлом на одном из берегов располагалась деревня эскимосов, но уже к середине прошлого века они отсюда ушли.
Троицкий собор
Кафедральный храм вАнадыре, построенный на высоком берегу залива. Заложен в 2000 году, освящён 5 лет спустя. Самый крупный из деревянных православных учреждений, существующих в условиях вечной мерзлоты. Высота – порядка 25 м, одновременно вмещает до тысячи верующих. Иконостас пятиярусный, иконы в нём выполнены в стиле Грека и Рублёва. Рядом с собором установлен бронзовый памятник Николаю Чудотворцу.
Китовая аллея
Находится на острове Итынган. Протяжённость вдоль береговой линии – полкилометра. Обнаружена в 1976 году, датируется XIV веком, хотя есть предположения и о более раннем возникновении. Аллея представляет собой комплекс из вкопанных в землю частей скелетов гренландских китов. Территория использовалась в качестве святилища у эскимосов, также тут были вырыты ямы для хранения продуктов.
Остров Врангеля
Месторасположение – Северный Ледовитый океан, между двумя морями: Чукотским и Восточно-Сибирским. Имя получено в честь мореплавателя XIX века. Площадь – 767 тысяч га. В прошлом были поселения, сейчас постоянных жителей нет. Используется военными для радиолокации и авиационного наведения. Местность гористая, много рек и озёр. Является частью одноименного заповедника и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Озеро Эльгыгытгын
Находится в Анадырском районе. Площадь – 119 км², максимальная глубина – 174 м. Название переводится, как «белое озеро». Большую часть года поверхность покрыта льдом, иногда он не тает даже летом. Берега скованны вечной мерзлотой. Эльгыгытгын – памятник природы Чукотки. Во многом его охраняют из-за длиннопёрой палитии Световидова – рыбы, которая не водится нигде, кроме этого озера.
Мыс Дежнева
Крайняя точка Евразии и России. Горный массив имеет высоту более 700 м, плоскую вершину и обрывается резко в море. До крайней точки Северной Америки всего 86 км. Арктический климат подходит для ряда видов. Имеются моржовое лежбище, птичьи базары, у побережья появляются киты и касатки. Достопримечательности: памятник-маяк в честь землепроходца Дежнёва и археологический памятник Эквен.
Мыс Шелагский
Самый северный на Чукотке. Вокруг мыса воды Восточно-Сибирского моря. Впервые описан Дежнёвым о время экспедиции 1648 года. Нынешнее название в честь одной из местных народностей получено гораздо позже. В прошлом здесь действовала полярная гидрометеостанция, ликвидированная в 80-х годах прошлого века. По берегам мыса морские птицы организовывают гнездовья. Туристы наблюдают за бакланами и несколькими видами чаек.
Историко-культурный комплекс «Масик»
Занимает южный берег Мечигменской косы. Ближайший посёлок – Лорино. В прошлом тут находилось селение морских охотников, однако полвека назад они покинули эти земли. После себя люди оставили живописные каркасы строений, кости китов, специальные ямы для хранения продуктов и прочее. Туристов привозят морем на протяжении 3 месяцев в году. Добраться до комплекса по суше практически невозможно.
Лоринские источники
Располагаются недалеко от одноименного посёлка на берегу Мечигменской косы. Температура в источниках до +60 °C. Площадь выхода воды относительно небольшая. Она не сохранена в естественном виде. На месте самого мощного выхода построен колодец, и часть потока уходит по трубам для использования в хозяйственных нуждах региона. По своему составу источники считаются полезными для лечения и профилактики болезней.
Пегтымельские петроглифы
Найдены в районе горы Кэйныней в 1965 году. Чуть позже было зафиксировано конкретное место распространение наскальных рисунков. Примерная площадь распространения – 13 км². Рядом обнаружили стоянку древних людей. По поводу времени возникновения археологического памятника есть разночтения, но не позднее конца I тысячелетия. Вторая волна изучения – 2000-е годы. Тогда же сделали копии петроглифов.
Порт Анадырь
Самый крупный во всём регионе. Построен в 1955 году. Занимает территорию в почти 12 га. В его акватории находятся 6 затонувших судов. С июля по октябрь длится период навигации. При этом суда часто сопровождаются ледоколами. Порт – перевалочная база для последующего распределения грузов по селениям и городам. Многие населённые пункты Чукотского АО зависят в плане продуктовых поставок от этого транспортного пути.
Музейный Центр «Наследие Чукотки»
Основан в 2002 году в городе Анадырь. В его состав вошли местный краеведческий музей и Центр охраны и реставрации памятников истории и культуры. Коллекции освещают все важные события Чукотского АО. Есть экспонаты, добытые археологами, диорамы, примеры быта коренных народов и пр. Особое внимание уделено природе края. На базе музей работают программы для детей разных возрастов.
Памятник Борцам за Свободу
Установлен на берегу Анадырского лимана в 1980 году. Он посвящён событиям 20-х годов прошлого века, когда на Чукотке временно сместили большевиков. Те, кто погиб при этом, удостоились памятника. Один из героев – Михаил Мандриков – первый ревком Чукотки со знаменем в руках стоит на возвышении, а поодаль от него – группа соратников. Отсюда открывает прекрасный вид на городской порт.
Памятник писателю Юрию Рытхэу
Открытие состоялось в Анадыре в 2011 году в день рождения литератора. Хотя большую часть жизни Рытхэу прожил в Санкт-Петербурге, он до конца дней не терял связи с малой родиной. В том числе участвовал в литературном конкурсе его имени, проводимом с 1998 года. Основой для создания памятника стала фотография, где писатель лежит на берегу лимана со своими собаками. Монумент выполнен из бронзы.
Памятник Гриневецкому Леониду Францевичу
Установлен в городе Анадырь в 2014 году. Сквер вокруг бронзового монумента также носит имя основателя города Гриневецкого. Леонид Францевич известен не только этим, в его биографии много достижений в медицине, государственной службе, он прославился и как член Русского географического общества. Фигура исследователя стоит на постаменте, где высечено его имя, и в руках у него бинокль.
Музей Берингийского наследия
Образован в посёлке Проведение в 1985 году. Коллекция началась с подаренных московскими живописцами 130 картин. К произведениям искусства добавились археологические и этнографические находки и материалы. Большая часть экспозиции посвящена местным народностям, их быту и промыслам. Установлены макеты национальных строений, приведены примеры костюмов и предметов обихода.
Чаунский краеведческий музей
Основан в 1877 году в городе Певек. До 1996 года не имел самостоятельности и был филиалом Чукотского краеведческого музея. Фонды содержат 4 тысячи экспонатов. Коллекция состоит из археологических находок, художественных произведений, документов, редких фотографий, национальных костюмов, атрибутики, оружия охотников и т.д. При музее работают лекторий и кинозал.
Наукан
Относится к территории мыса Дежнёва. Этот эскимосский посёлок перестал существовать в 1958 году. В момент расформировании в ходе программы укрупнения местных селений здесь жили 400 человек. Сохранились руины построек, кроме того, отсюда открываются захватывающие виды. Однако добираться до Наукана непросто, без опытного гида не обойтись. Входит вместе с урочищем в «Берингию» – природо-этнический парк.
Уэлен
Самое восточное поселение Евразии и России. Проживает более 600 человек. Располагается у подножья сопки. С этим связан и выбор названия, переводимого как «чёрная земля». Здесь занимаются промыслами рыбы и морских животных. Инфраструктура для столь небольшого образования хорошо развита. Достопримечательности рядом: Наукан – заброшенный эскимосский посёлок, могильники Эквен и Уэленский.
Порт Певек
Самый северный в России. Основан в 1951 году и занимает порядка 19 га. Является частью Северного морского пути. Время навигации – с начала июля по конец октября. Для кораблей существуют определённые ограничения по размерам и осадке для захода в порт. В 2016 началась реконструкция некоторых причалов. Год спустя стали расширять площадь порта за счёт сноса близлежащих домов.
Анюйский вулкан
Расположен в Билибинском районе. Диаметр кратера – 300 м, глубина – 65 м. Его лавовые потоки в прошлом помогли сформироваться горной системе. Относится к Вулкановой горе, высота которой порядка 1,5 тысяч метров. Считается, что последнее извержение этого стратовулкана пришлось на XVIII век. Является памятником природы вместе с окрестностями с 1983 года.
Озеро Тытыль
Относится к территории Билибинского района. Название переводится с чукотского языка, как «дверь» или «вход». Площадь – 40,5 км². Через озеро протекает река Тытыльваам. Замерзает в начале октября, лёд держится до середины лета. Окрестности охраняются от негативного влияния людей на экологию. Многочисленные раскопки позволили обнаружить порядка 50 стоянок охотников, некоторым из них 10 тысяч лет.
Остров Ратманова
Находится в Беринговом проливе и является самой восточной точкой России. Своё имя получил в честь мореплавателя. Площадь – почти 3 тысячи га. Первая экспедиция, зафиксировавшая визит на остров, датирована 1655 годом. Здесь расположен один из самых крупных птичьих базаров региона. Остров стал базой пограничников. Помимо погранзаставы, есть метеостанция и многочисленные хозяйственные строения.
Звероферма в Лорино
Один из двух сохранившихся питомников на Чукотке, второй – в Инчоуне. Одновременно здесь содержат примерно 400 взрослых особей и полторы тысячи щенков. Клетки с песцами частично деревянные и стоят на сваях. Кормят зверьков фаршем из мяса и костей морских обитателей. Об экскурсии нужно договариваться заранее, так как здесь введён карантин, чтобы популяция ничем не заразилась от незваных гостей.
Охота на китов
Подобные туры предоставляют многие местные экскурсионные компании. Часто они стартуют из Лорино. В программу входит не только присутствие на охоте, но и посещение некоторых достопримечательностей. Туры многодневные, в их стоимость включены проживание, транспорт, а также прочие услуги по договорённости с конкретным оператором. Сама охота – наблюдение за профи, преследование кита, разделывание добычи.
Источник:
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