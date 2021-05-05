FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1985 постов • 453 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
25 лучших достопримечательностей Чукотского автономного округа

25 лучших достопримечательностей Чукотского автономного округа (26 фото)

Автор:
05 мая 2021 09:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Чукотский автономный округ   достопримечательности   красота   отдых   природа   путешествия   фото   
299
26

Чукотский АО находится на самом востоке материка и России. Этот регион знаменит своим суровым климатом и связанными с ним природными особенностями. На фоне многочисленных местных красот выделяется национальный парк Берингия. Он занимает площадь в 1,8 млн га и располагается на территории нескольких районов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Чукотский автономный округ   достопримечательности   красота   отдых   природа   путешествия   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Доктор Джонс Час назад
А вот и сама загадочная рыба из озера Эльгыгытгын, из отряда лосесевых:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алексей 19 минут назад
Нах нам нужен берег турецкий, если в России такая красота, не изгаженная человеком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) 25 главных городов Норвегии 25 главных городов Норвегии Достопримечательности Казани Достопримечательности Казани 15 крупнейших городов Таджикистана 15 крупнейших городов Таджикистана 30 главных достопримечательностей Камчатки 30 главных достопримечательностей Камчатки 9 мест в России, где хорошо вдвоем 9 мест в России, где хорошо вдвоем
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

242802



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
3
125
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
Их не сеют, не жнут - они сами родятся: люди, которые удивили нас альтернативным мышлением
4
133
Их не сеют, не жнут - они сами родятся: люди, которые удивили нас альтернативным мышлением
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обувь, похожая на автомобили, и автомобили, похожие на обувь
0
6
Обувь, похожая на автомобили, и автомобили, похожие на обувь
«Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть?
1
19
«Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть?
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото)
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#факты#подборка#отдых#Фотографии.#дтп#кино#авто аварии
#Юмор#картинки#прикол#история#интересное#СССР#аварии#знаменитости#позитив#автомир
#Россия#природа#животные#красота#комментарии#прикольные#ВОВ#искусство#приколы#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться