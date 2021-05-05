25 лучших достопримечательностей Чукотского автономного округа

Бухта Провидения

Относится к заливу Берингова моря. Протяжённость, измеренная вдоль средней линии, – 34 км, ширина – около 8 км. Глубина достигает 150 м, что хорошо для кораблей. Провидение включает в себя несколько бухт меньшего размера. Впервые местность была описана в ходе экспедиции 1660 года, но ещё 200 лет оставалась без имени. В прошлом на одном из берегов располагалась деревня эскимосов, но уже к середине прошлого века они отсюда ушли.



