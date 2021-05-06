20 интересных достопримечательностей Куршской косы

Куршская коса – главная жемчужина Калининградской области. С запада она омывается водами Балтики, с востока – водами Куршского залива. Это самая крупная песчаная пересыпь на планете. Здесь гармонично сочетаются море, сосновые леса, песчаные дюны, обширные поля лишайников, заливные луга. Созданный на базе косы национальный парк ежегодно притягивает туристов со всех уголков мира.
Визит-центр «Музейный комплекс»
Находится в Лесном поселке. Знакомит с многообразием растительности и животного мира, историей лесного и рыболовного хозяйства, этапами заселения косы. Включает в себя Деревню викингов, дендрарий, вольер с животными, Музей русских суеверий, интерактивную Тропу ощущений, сказочный детский городок, обзорную площадку, постоянные выставки краеведческого и природоохранного содержания. На катере от визит-центра можно совершить прогулку вдоль залива.
Танцующий лес
Уникальный природный объект. Участок хвойного леса длиной в 1 км с причудливо изогнутыми, перекрученными, растущими под разным углом стволами деревьев. Этот необычный феномен до сих пор не имеет единственного научного объяснения. Среди многочисленных версий – воздействие вирусов, внешней среды, геомагнитной активности, насекомых-вредителей, генетические изменения и др. Через Танцующий лес проходит популярная экотропа.
Орнитологическая станция «Фрингилла»
Находится возле поселка Рыбачий. Занимается изучением миграционных путей птиц, их регистрацией и кольцеванием. Основателем первой в мире орнитологической станции в начале прошлого века был Иоганнес Тинеманн. После войны станция была заброшена. Возобновила свою работу в 1956 году. На ее территории расставлены специальные ловушки для поимки птиц. Сегодня 2/3 пернатых в России окольцовывается именно здесь. Учеными-орнитологами проводятся занимательные экскурсии.
Высота Эфа
В окрестностях поселка Морское находится одна из самых крупных дюн в Европе – Ореховая. Ее 60-метровая вершина носит имя немецкого лесовода Франца Эфа, разработавшего успешный способ лесопосадки для закрепления кочующих дюн. В результате чего от неминуемого засыпания песком были спасены десятки жилых домов. По деревянным настилам на вершину дюны, к двум смотровым площадкам, проложена специальная туристическая тропа.
Высота Мюллера
Так называется самая высокая точка Болотной дюны возле поселка Рыбачий. Мюллер – немецкий лесничий. В XIX веке он разработал новый метод лесопосадки, закрепив тем самым движущиеся пески и обезопасив близлежащий поселок. По склону дюны сегодня проходит популярный туристический маршрут длиной 2 км. Начинается он на ровной местности, а затем по деревянной лестнице поднимается резко вверх. В конце маршрута – обзорная площадка.
Королевский бор
С XVI века девственные леса косы привлекали не только знатных охотников, но и браконьеров. Поэтому по королевскому указу здесь был создан заповедник, благодаря чему от уничтожения был спасен и хвойный лес, и его обитатели. В XVII веке образовалось лесничество на территории от Зеленоградска до поселка Лесного. Одна из главных достопримечательностей бора – гигантские туи. Сегодня по участку вековых лесов проходит популярный туристический маршрут.
Озеро Лебедь
Расположено в небольшой бухте Куршского залива и отделено от него песчаной косой. Питается за счет природных ключей, вода пресная. Озеро находится в окружении густых зарослей ольшаника, служащих прибежищем для множества водоплавающих птиц, в том числе и лебедей-шипунов, давших название водоему. Для туристов проложен пешеходный маршрут, проходящий через сосновый бор, склоны дюн и заканчивающийся смотровой площадкой над озером.
От Росситтена до Рыбачьего
Это название популярного туристического маршрута, проходящего через поселок Рыбачий. Он знакомит с архитектурными сооружениями, историей поселения, а также знаменитыми его жителями. В их числе – основатель орнитологической станции И. Тинеманн, дюнный инспектор Ф. Эфа и его дочь Елена. В числе интересных объектов – дом Тинеманна, здание старой школы, пирс на заливе и кирха XIX века, немецкое кладбище, другие довоенные постройки.
Росситтенский лес
Одна из популярных экотроп на косе. Протяженность – 2 км. Начинается от поселка Рыбачий и далее проходит по участку смешанного леса. По ходу маршрута можно встретить диких лесных обитателей – лося, косулю, кабана, енотовидную собаку, а также следы их жизнедеятельности – порои, норы, лежки и прочее. Заканчивается тропа переходом через авандюну и спуском к морскому побережью. Рядом с переходом оборудована 6-метровая смотровая площадка.
Музей русских суеверий
Экспонатами этого необычного музея выступают фигурки Лешего, Домового, Бабы-Яги, Кикиморы, лесных и водяных духов, а также прочих персонажей славянской мифологии, способных как помочь, так и навредить человеку. Все существа вырезаны из дерева и снабжены пояснительными табличками. А создал их один человек – резчик по дереву, талантливый мастер Михаил Семенов. Музей был основан в 2002 году и располагается в деревянной «сказочной» избушке.
Посёлок Рыбачий
Самый крупный из населенных пунктов на косе. Прежнее название – Росситтен. Известен с 1372 года. До войны здесь находилась известная планерная школа. Сегодня на территории поселка размещаются администрация «Куршской косы» и биостанция, принадлежащая Зоологическому институту. Среди местных достопримечательностей – здание бывшей кирхи, орнитологическая станция, памятник советским солдатам, скульптура рыбака, средневековое кладбище.
Озеро Чайка
Самое крупное на косе озеро с пресной водой. Находится в 2 км от поселка Рыбачий. Имеет длину 1400 метров. Средняя глубина – 0,4 метра. Обмеление и заиливание озера происходит в результате стока органики с расположенных поблизости лугов. Место обитания крупной колонии озерной чайки, численность которой контролируют орнитологи. Славится отменной рыбалкой, среди представителей ихитофауны – карась, окунь, щука. Оборудованы места для отдыха, устройства палаток, пикников.
Храм святого Сергия Радонежского
Бывшая лютеранская кирха в псевдороманском стиле на территории Рыбачьего поселка. Была возведена известным немецким архитектором в 1873 году. Представляет собой массивную прямоугольную постройку из красного кирпича с апсидой и колокольней. В послевоенное время здание использовалось для хозяйственных нужд поселка. В 1992 году состоялась передача храма Православной Церкви, открылась воскресная школа. Принадлежит к объектам культурного наследия региона.
Посёлок Лесной
Находится в 11 км от Зеленоградска. Прежнее название – Заркау. Известен с 1362 года. Утопает в сосновом лесу и зажат между морем и Куршским заливом, расстояние между которыми 300-400 метров. Это самое узкое место косы. Много частных пансионатов и гостевых домов. В числе достопримечательностей – православный храм, здание старой кирхи, маяк, памятные знаки китобойцам и в честь 60-летия области, визит-центр парка «Куршская коса».
Церковь Пантелеимона Целителя
Миниатюрная восьмигранная церковь на самом берегу Куршского залива в поселке Лесном. Православная, действующая. Была построена в начале 2000-х годов. Главный вход венчает икона с изображением лика святого Пантелеймона. Внутренний интерьер храма украшен многочисленными образами и религиозной атрибутикой. В церкви регулярно проводятся службы, во время которых звучат имена моряков и рыбаков, погибших в Куршском заливе.
Посёлок Морское
Ближе всех расположен к литовской границе. Прежнее название – Пиллькоппен. Известен с 1283 года. Несколько раз переносился на новое место из-за угрозы наступления находящейся поблизости песчаной дюны, пока Франц Эфа не изобрел способ остановить ее. Самый высокий гребень дюны назвали именем Эфа, к нему ведет туристическая тропа. В XIX веке в окрестностях поселка археологами были обнаружены остатки рыбацких поселений каменного века.
Болото Свиное
Крупное торфяное болото на окраине Зеленоградска. Образовалось на месте бывшего пролива, соединявшего около 1 тысячи лет назад залив с морем. Доказательством этого факта служат фрагменты раковин морских моллюсков в торфяных болотных отложениях. Местная флора представлена 20 видами сфагновых мхов, кустарниками, особым видом сосны – сосной болотной. А также только на этом участке косы произрастает реликтовый лунник оживающий.
Куршский залив
Самая большая лагуна Балтийского моря. Имеет площадь 1,6 тысяч км2. Средняя глубина – около 4 метров. Максимальная – 6 метров, в районе поселка Рыбачий. Северная часть соленая, южная – пресноводная. В теплое время года вода прогревается до +27°С. В водоем впадают несколько крупных рек, поэтому уровень воды здесь выше, чем в море, примерно на 15 см. Ихтиофауна насчитывает около 50 видов рыб, морских и пресноводных. Много водоплавающих птиц.
Балтийское море
Омывает берега 9 стран. Общая площадь – 419 км2. России принадлежат небольшие акватории в районе Калининградской и Ленинградской областей. Температура воды обычно невысокая, погода на побережье переменчивая, с сильными порывами ветра. Но это не отпугивает туристов, ежегодно посещающих курорты Балтики. Суровый климат компенсируют большие песчаные пляжи, великолепная природа, обилие исторических достопримечательностей, доступные цены на проживание и развлечения.
Пляжи Куршской косы
Песчаные, многокилометровые, самые чистые в Калининградской области. Оборудованных пляжей – с кафе, кабинками, мусорными контейнерами – несколько. Большинство представляют собой дикие места, где есть только небо, песок, волны и чайки. Популярностью пользуются «сковородки» – не продуваемые ветром песчаные участки, окруженные растительностью. На них начинают загорать с весны. В заливе вода прогревается быстрее, в море купаются со второй половины июня.
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