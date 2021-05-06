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20 интересных достопримечательностей Куршской косы

20 интересных достопримечательностей Куршской косы (21 фото)

Автор:
06 мая 2021 09:31
Сообщество : Путешествия
Метки: красота   куршская коса   природа   путешествия   фото   
559
21

Куршская коса – главная жемчужина Калининградской области. С запада она омывается водами Балтики, с востока – водами Куршского залива. Это самая крупная песчаная пересыпь на планете. Здесь гармонично сочетаются море, сосновые леса, песчаные дюны, обширные поля лишайников, заливные луга. Созданный на базе косы национальный парк ежегодно притягивает туристов со всех уголков мира.

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Метки: красота   куршская коса   природа   путешествия   фото   
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4  комментария
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511
Шурман Час назад
Окунь там хорошо идет и камбала . С Литовской стороны тоже много чего интересно , мертвый лес или гора ведьм и тд .
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−1
pino4et 9 минут назад
в конце 80х паром с Клайпеды на косе дикий кабан встречал - мороженное очень любил
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10k
ГородДомов 13 минут назад
мне это место очень понравилось .
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