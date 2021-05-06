20 интересных достопримечательностей Куршской косы

Королевский бор

С XVI века девственные леса косы привлекали не только знатных охотников, но и браконьеров. Поэтому по королевскому указу здесь был создан заповедник, благодаря чему от уничтожения был спасен и хвойный лес, и его обитатели. В XVII веке образовалось лесничество на территории от Зеленоградска до поселка Лесного. Одна из главных достопримечательностей бора – гигантские туи. Сегодня по участку вековых лесов проходит популярный туристический маршрут.