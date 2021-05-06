Топ 10 — города Забайкальского края

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Расположенный в Восточной Сибири край отличается большим количеством рек и озер, а также преимущественно горным рельефом. Южная и юго-восточная части земли граничат с Монголией и Китаем. Забайкальский край известен богатыми месторождениями урана и большими запасами каменных и бурых углей. Немаловажную роль играют здесь и многочисленные золотые прииски.
Чита
Столица Забайкалья занимает территорию более 500 км². Из достопримечательностей в городе можно выделить архитектурное произведение искусства – здание Шумовского дворца. Особенно интересными для посещения также будут парк культуры, национальный парк и даже страусиная ферма. На территории города работают театры, музеи различного профиля и библиотеки.
Население – 350 тысяч человек.
Население – 350 тысяч человек.
Краснокаменск
Основной особенностью населенного пункта является местное уранодобывающее предприятие, занимающее одно из лидирующих мест в мире. Помимо развитой инфраструктуры, Краснокаменск может похвастаться и культурными достопримечательностями, среди которых храм Спаса Нерукотворного, памятник строителям города и другие.
Население – 52 тысячи человек.
Население – 52 тысячи человек.
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Борзя
Город, площадью почти в 200 км², расположился на левом берегу реки Борзя. Обязательным для посещения можно считать великолепное архитектурное строение – храм Преподобного Сергия Радонежского. В городе работают театры и музеи. Любителям военного жанра будут интересны многочисленные мемориальные объекты, среди которых братская могила 44 воинов, памятник партизанам и многое другое.
Население – 28 тысяч человек.
Население – 28 тысяч человек.
Петровск-Забайкальский
Город имеет довольно интересное культурно-историческое наследие. Помимо множества мемориальных объектов, здесь работают два музея: краеведческий, расположенный на ул. Пушкинской, а также знаменитый музей декабристов, организованный в усадьбе княгини Трубецкой. Петровск-Забайкальский славится множеством старинных архитектурных строений. Расположился город недалеко от границы с Бурятской Республикой.
Население – 16,5 тысяч человек.
Население – 16,5 тысяч человек.
Нерчинск
Город раскинулся вдоль берега реки Нерчи, в предгорьях Борщовочного хребта. По площади он занимает 100 км². Из интересных местных достопримечательностей стоит выделить краеведческий музей, обустроенный во дворце золотопромышленника М. Д. Бутина. Особое значение городу придает тот факт, что в конце XIX, начале XX веков, он был местом каторги. Свое наказание здесь отбывали многие известные исторические личности.
Население – 14,9 тысяч человек.
Население – 14,9 тысяч человек.
Могоча
Город, чье имя происходит от названия реки, на которой он обосновался, имеет репутацию самого живописного места во всем Забайкальском крае. Территория города буквально исполосована множеством рек. Здесь берет свое начало знаменитый бескрайний Амур. Своим появлением и развитием город обязан строительству Амурской железной дороги в начале XX века. Об этом свидетельствует популярный здесь паровоз-памятник Л-3014.
Население – 13 тысяч человек.
Население – 13 тысяч человек.
Шилка
Расположенный в долине одноименной реки тихий городок запомнится своим гостям уютными улицами с невысокими старинными постройками. На территории города присутствует множество памятников военной тематики, а также небольшие зеленые парки и скверы. Много интересного можно увидеть в окрестностях города. Здесь обустроены музейные комплексы, раскрывающие особенности местной культуры и обычаев, а также поражающие своей красотой церкви и часовни.
Население – 12,7 тысяч человек.
Население – 12,7 тысяч человек.
Балей
Город в свое время сыграл важнейшую роль в золотодобывающей промышленности страны. Известно, что отсюда вывезено более 400 тонн ценного металла в чистом виде. Расположился данный населенный пункт в 55 км от Приисковой железнодорожной станции, у подножия Борщовочного хребта.
Население – 11 тысяч человек.
Население – 11 тысяч человек.
Хилок
Город раскинулся на обоих берегах одноименной реки, к юго-западу от забайкальской столицы. Он интересен сохранившимися до наших дней постройками конца XIX, начала XX века. В Хилоке открыты для посетителей несколько музеев. В окрестностях пользуются популярностью стоянки древних людей, а также священная гора Амбон, у подножия которой, почти до середины XX века буряты проводили особые обряды.
Население – 10 тысяч человек.
Население – 10 тысяч человек.
Сретенск
Небольшой городок с шеститысячным населением располагается по обе стороны реки Шилка и имеет довольно насыщенную историю и необычную природу. Здесь работает местный краеведческий музей. За пределами города имеет немалую популярность природная достопримечательность – скала Полосатик, привлекающая своей нестандартной структурой и внушительными размерами.
Население – 6600 человек.
Население – 6600 человек.
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