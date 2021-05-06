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Топ 10 — города Забайкальского края

Топ 10 — города Забайкальского края (10 фото)

Автор:
06 мая 2021 09:47
Сообщество : Путешествия
Метки: города Забайкальского края   красота   природа   путешествия   фото   
162
10
Расположенный в Восточной Сибири край отличается большим количеством рек и озер, а также преимущественно горным рельефом. Южная и юго-восточная части земли граничат с Монголией и Китаем. Забайкальский край известен богатыми месторождениями урана и большими запасами каменных и бурых углей. Немаловажную роль играют здесь и многочисленные золотые прииски.
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Метки: города Забайкальского края   красота   природа   путешествия   фото   
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