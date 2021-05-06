Топ 10 — города Забайкальского края

Город раскинулся на обоих берегах одноименной реки, к юго-западу от забайкальской столицы. Он интересен сохранившимися до наших дней постройками конца XIX, начала XX века. В Хилоке открыты для посетителей несколько музеев. В окрестностях пользуются популярностью стоянки древних людей, а также священная гора Амбон, у подножия которой, почти до середины XX века буряты проводили особые обряды.



Население – 10 тысяч человек.