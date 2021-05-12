30 главных достопримечательностей Горного Алтая

Озёра с прозрачной или мутно-зелёной от цвета водорослей водяной гладью, перевалы разной сложности, по которым часто можно перемещаться на транспорте, водопады и родники, урочища, знакомящие с историческими памятниками прошлого – это далеко не полный список интересных объектов Горного Алтая.
Благодаря Чуйскому тракту и хорошо сделанным просёлочным дорогам, добираться до большинства достопримечательностей удобно. В городах и населённых пунктах региона туристов ждут музеи, где экскурсоводы расскажут о местных особенностях и культуре коренных народов. При желании здесь занятие себе найдёт любой любитель путешествий.
Плато Укок
Приграничная территория на стыке нескольких стран: России, Казахстана, Китая и Монголии. Отличается переменчивой погодой и сосредоточением в одном месте нескольких типов рельефа. Горный массив Табын-Богдо-Ола священен для буддистов. Здесь было сделано немало археологических открытий. Самый значимый артефакт – мумия девушки, получившая название «Принцесса Укока». Она хранится в Национальном музее республики Алтай.
Алтайский заповедник
Входит в «Золотые горы Алтая» – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Существует с 1932 года, но не раз устранялся и появлялся на карте вновь. Площадь – порядка 881 тысячи га. Горные хребты и массивы очерчивают границы заповедника. Более 30 видов растений и животных занесено в Красную книгу. Есть угроза для экологии по причине падения в этот район отделяющихся частей ракет, запущенных с Байконура.
Телецкое озеро
Находится в Турочакском и Улаганском районах республики. Площадь – более 22 тысяч га. Средняя глубина – 174 м, максимальная – почти в 2 раза больше. В округе порядка 18 туристических баз и кемпингов. Разработаны походные маршруты, как пешие, так и лодочные. Популярны воздушные экскурсии. Достопримечательности рядом: водопады Корбу и Киште, каменный залив, поклонная сосна Яйлю, дельта Чулышмана.
Гора Белуха
Самая высокая вершина в Алтайских горах – 4,5 тысячи метров. Расположена в Усть-Коксинском районе вблизи границы с Казахстаном. При посещении достопримечательности нужно иметь с собой паспорт, а иностранцам – дополнительное разрешение. Поблизости есть одноименная туристическая база, рядом – пост МЧС. Гора популярна у любителей экстремальных подъёмов, есть маршруты разной сложности.
Катунский заповедник
Основан в 1991 году, с 2000 года – биосферный. Площадь – более 151,5 тысяч га. Перепады высот в пределах 1,3 – 3,3 тысячи м. Входит в «Золотые горы Алтая» – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, среди прочего, занимаются научной деятельностью и экологическим просвещением. На базе заповедника проводятся экологические акции для привлечения внимания к проблемам по сохраненинию природы Алтая.
Калбак Таш
Находится в Онгудайском районе республики. Урочище в первую очередь знаменито своими петроглифами. Примечательно, что рисунки относятся к разным историческим периодам и нанесены орудиями разных типов. Есть изображения, как сцен из жизни древних людей, так и символы, на данный момент не поддающиеся расшифровке. Хотя территория огорожена, доступ свободный и не требует присутствия гида.
Пазырыкские курганы
Располагаются в Улаганском районе. Найденные при раскопках на пяти курганах предметы хранятся в местном музее «Пазырык», а также в «Эрмитаже». Датированы насыпи V-IV веками до н.э. Их диаметр варьируется в пределах 24-47 м, высота – от 1,5 до 3,75 м. Считается, что места захоронений были ограблены ещё в древности, обнаруженные исследователями артефакты сохранились благодаря слою мерзлоты.
Манжерокское озеро
Входит в состав Майминского района. Площадь – 37 га. Является памятником природы. Грязно-зелёный цвет воды объясняется большим количеством водных растений и илистым дном. Подпитка из грунтовых вод и осадков. Рядом вскоре заработает горнолыжный курорт. В тёплое время года берега заполнены отдыхающими. Сюда водят экскурсии, есть оборудованные места для пикников и установки палаток.
Аржан-Суу
Источник расположен в Майминском районе. Вымощен аккуратной каменной кладкой, расположение у дороги делает его доступным для туристов. Температура почти не меняется – 7-8 °C. Вода считается святой. В ней содержится железо и серебро. По некоторым показателям минерализации превосходит популярные разновидности вод, например, «Ессентуки». Поблизости есть кафе, организована торговля сувенирами.
Каракольские озёра
7 озёр в Чемальском районе. Добираться до них непросто, так как проложенной дороги для авто нет. Располагаются на разных высотах – на ступенях каровой лестницы. Чем выше озеро, тем меньше его размер и температура воды. Самое большое имеет площадь приблизительно в 12 га. Соединены ручьями и отстают друг от друга на расстояние от 300 до 800 м. Химический состав воды в озёрах отличается.
Шавлинские озёра
Два озера в Кош-Агачском районе. Нижнее имеет большую площадь, на его брегу много площадок для стоянок. Сюда водят пешие и конные экскурсии из разных городов, но отправная точка обычно – посёлок Чибит. Через озёра протекает река Шавла. Участки леса с преобладанием лиственницы и отдельными сибирскими кедрами перемежаются с возвышенностями, что делает местность особенно живописной.
Большой Чульчинский водопад
Ещё одно название – Учар, которое переводится, как «Неприступный» или «Летящий». Является каскадным и ступенчатым, по всей его площади имеются большие камни, создающие дополнительный объём. По формальным признакам, является именно водоскатом, а не водопадом. Найти его можно в Улаганском районе. Высота – 160 м, что делает Учар самым большим в республике. Относится к территории Алтайского заповедника.
Дом-музей Н. К. Рериха на Алтае
Создание музея началось в 1990 году. Рерих был известен, не только как художник, но и как исследователь. В 20-х годах прошлого века он отправился в экспедицию, охватывающую протяжённый маршрут и несколько стран. Рерих провёл почти две недели на Алтае и останавливался в усадьбе в селении Верхний Уймон. Оригинальное здание утрачено и восстановлено по фотографиям, в нём и разместилась экспозиция: личные вещи, находки, картины.
Камышлинский водопад
Образовался на реке Катунь в Шебалинском районе. Два каскада имеют высоту 12 м. К водопаду можно пройти разными тропами, и самая короткая дорога проложена через специальный мост от туристического комплекса «Царская охота». Проход платный, но позволяет лучше осмотреть округу. Внизу на камнях остались брёвна от старой водяной мельницы. Является региональным памятником природы.
Остров Патмос на реке Катунь
Местоположение – Чемальский район. Остров напоминает скалу, берега – отвесные стены. С материком его связывает протяжный неширокий подвесной мост. Название делает отсылку к греческому острову. Здесь построен храм во второй половине XIX века. Его уничтожили после революции, а в 2000-х годах воссоздали. Сейчас храм относится к Знаменскому женскому монастырю, но службы могут посещать все желающие.
Сайлюгемский национальный парк
Основан в 2012 году на территории в более чем 118 тысяч га. Его цель в первую очередь – охрана немногочисленной популяции снежного барса и его мест обитания. По оценкам исследователей тут проживает порядка 40 особей. Достопримечательности: музеи в сёлах Кокоря и Жана-Аул, Джумалинские ключи, каньон в 5 км на реке Аргут, юго-запад хребта Сайлюгем (петроглифы) и прочие. Для посещения парка нужно получить специальный пропуск.
Семинский перевал
Пересекает одноименный горный хребет. Высота – примерно 1,7 тысячи м. Поднимаются по северной стороне (протяжённость – 9 км), а спускаются по южной (11 км). В середине прошлого века на вершине установили стелу – символ добровольного присоединения алтайцев к Российской империи. Перевал – памятник природы государственного значения. Недалеко построен «Семинский» – центр для тренировок лыжероллеров.
Чуйский тракт
Федеральная трасса, проходящая через три субъекта РФ: Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Заканчивается у границы с Монголией. Протяжность – порядка 968 километров. Дороге посвящён полноценный музей, открытый в Бийске. Экспозиция рассказывает о строительстве и значении магистрали. Путешествуя по тракту, можно посетить немало достопримечательностей и туристических зон.
Перевал Кату-Ярык
Относится к системе Алтайских гор. Спуск довольно крутой и имеет протяжённость почти 4 км. Преодолеть перевал по силам только транспорту с высокой проходимостью. Дорога ведёт в долину реки Чулышман. До 1989 года на машине здесь было невозможно перемещаться, использовались лошади и водный путь по Телецкому озеру. С 2011 года ведётся строительство нового перевала, который должен упростить транспортировку.
Водопад Корбу
Образовался на реке Большая Корбу. Высота – 12 м. Поток неширокий, но мощный и падает вниз с грохотом. В 1978 году признан памятником природу. Входит в состав Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Добраться до достопримечательности можно только на лодке или катере по озеру. Здесь нередко поднимаются ветра, что нужно учитывать во время сборов.
Национальный музей Республики Алтай
Местоположение – Горно-Алтайск. Свою историю ведёт с 1920 года, хотя фонды начали собирать ещё раньше. Впоследствии назван в честь своего первого директора – Анохина А.В. Коллекция состоит из археологических находок, этнографических экспонатов, старинных книг, как рукописных, так и печатных, собрания минералов, встречающихся в регионе, предметов национальных ремёсел и искусства.
Урочище Аккурум
Занимает участок правого берега реки Чулышман. Выглядит урочище, как скопление грибниц – скалообразований причудливой формы, появившихся из-за выветривания породы и размывания осадками. Несмотря на подземные толчки, часть «шляпок» осталась на месте и сохранилась до наших дней. Подобные аномалии встречаются и в других местах Алтая, но в Аккуруме к ним можно подойти вплотную.
Горно-Алтайский ботанический сад
Основан в 1994 году в Шебалинском районе и носит ещё одно название «Чистый луг» (по имени урочища, находящегося рядом). Площадь – 11 га. Коллекция состоит из более чем 1500 видов растений. Преобладают образцы местной флоры, но есть представители Дальнего Востока и других регионов. На базе сада устраивают цветочные фестивали. Вход платный, как и съёмка. Можно купить семена и саженцы.
Кучерлинское озеро
Находится в Усть-Коксинском районе. Название получено по реке, которая протекает через озеро. Площадь – 300 га. Средняя глубина – около 30 м. Одним из самых крупных водоёмов ледникового происхождения в регионе. Расположение у склона горы и альпийские луга делают местные виды особенно живописными. Сюда иногда спускаются снежные барсы. Также в озеро запущена форель.
Мультинские озера
Пять озёр в Усть-Коксинском районе. Самое крупное из них – Нижнее, протяжённость береговой линии 6,5 тысяч метров. Верхнее и Поперечное входят в состав Катунского биосферного заповедника. Каскад озёр относится к верховью и притокам реки Мульта. Горькушка Ревякиной – гриб семейства Сыроежковые не произрастает больше нигде в мире. Есть и другие редкие виды в округе.
Музей истории и культуры Уймонской долины
Открыт в селе Верхний Уймон. Первоначально был частной инициативой, с годами разросся. Одна из главных тем – старообрядческая культура Алтая. Здание музея – деревянный дом, внутри традиционная утварь и мебель. Рядом построен аутентичный амбар. Во время экскурсии туристам не только рассказывают о быте старообрядцем, но и об их традициях, ритуалах и о том, как культура общины распространялась по округе.
Ледники Актру
Располагаются в Кош-Агачском районе на вершинах Северо-Чуйского хребта. Высота – 2,1 тысячи метров. Поскольку рельеф рваный, отчётливо видны отдельные гребни и расчленённости, то местность становится максимально пригодной для накопления снегов и образования ледников. Актру объединяет 5 ледников. Наиболее крупный – Большой – имеет площадь в тысячу га. У остальных свои особенности от внешнего вида до места на карте.
Алтайский Стоунхендж
Достопримечательность находится в 20 км от села Кош-Агач. На огромных валунах остались древние петроглифы, а их расстановка говорит о человеческом влиянии. К основной «экспозиции» относят пять каменных плит разных размеров, хотя рядом есть ещё много мелких камней, также относимых к Стоунхенджу. Состав породы показал, что валуны не из здешних мест. Легенды приписывают им обрядовые и мистические значения.
Цветные горы Кызыл-Чина
Располагаются недалеко от села Чаган-Узун. Название весьма красноречиво говорит об их внешнем виде: богатая цветовая палитра делает природный объект уникальным. Причина появления стольких оттенков – обилие полиметаллических руд. Минералы и выходы пород сменяют друг друга на разных участках, поэтому окрас неоднороден. Непосредственно к горам можно проехать на авто – дорога позволяет.
Река Катунь
Начинается на склоне Белухи. Протяжённость – 688 км. Судоходна и имеет ключевое значение для региона. Исток – ледник Герблера, устье – Обь. На реке много порогов, что делает её интересной для сплавов. Место слияние с Бией и Голубое озеро – природные достопримечательности. С рекой связаны разнообразные легенды, она упоминается в сказаниях старообрядцев.
Источник:
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Нуууу... За последние 5 лет не заметил никаких изменений на перевале... В прошлом году на переднем приводе (RAV 4), кое как взобрался на перевал из долины реки Чулышман, следом выполз полноприводный Honda Pilot, водитель выпал из-за руля ни жив ни мертв, жена его откачивала... А так в тот раз на склоне лежало всего три машины, упавших с дороги, ну или то, что от них осталось. Не знаю, выжил там кто то или нет.... Подъем (спуск), внизу стоит знак подъем 14%, на самом деле, там есть участки градусов под 30, после дождя проехать вообще очень затруднительно - камень, скользко очень. Очень впечатляющий и красивейший перевал и подъем (перепад порядка 800 м), но адреналин при этом зашкаливает. На спуске, бывает, горят тормозные колодки. Очень опасно. Но поеду ещё туда.