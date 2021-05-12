30 главных достопримечательностей Горного Алтая

Благодаря Чуйскому тракту и хорошо сделанным просёлочным дорогам, добираться до большинства достопримечательностей удобно. В городах и населённых пунктах региона туристов ждут музеи, где экскурсоводы расскажут о местных особенностях и культуре коренных народов. При желании здесь занятие себе найдёт любой любитель путешествий.

Плато Укок

Приграничная территория на стыке нескольких стран: России, Казахстана, Китая и Монголии. Отличается переменчивой погодой и сосредоточением в одном месте нескольких типов рельефа. Горный массив Табын-Богдо-Ола священен для буддистов. Здесь было сделано немало археологических открытий. Самый значимый артефакт – мумия девушки, получившая название «Принцесса Укока». Она хранится в Национальном музее республики Алтай.