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30 главных достопримечательностей Горного Алтая

30 главных достопримечательностей Горного Алтая (31 фото)

Автор:
12 мая 2021 09:41
Сообщество : Путешествия
Метки: горный алтай   красота   природа   путешествия   фото   
242
31

Озёра с прозрачной или мутно-зелёной от цвета водорослей водяной гладью, перевалы разной сложности, по которым часто можно перемещаться на транспорте, водопады и родники, урочища, знакомящие с историческими памятниками прошлого – это далеко не полный список интересных объектов Горного Алтая.

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Метки: горный алтай   красота   природа   путешествия   фото   
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Евгений Полчаса назад
"Перевал Кату-Ярык..." "...С 2011 года ведётся строительство нового перевала, который должен упростить транспортировку..."
Нуууу... За последние 5 лет не заметил никаких изменений на перевале... В прошлом году на переднем приводе (RAV 4), кое как взобрался на перевал из долины реки Чулышман, следом выполз полноприводный Honda Pilot, водитель выпал из-за руля ни жив ни мертв, жена его откачивала... А так в тот раз на склоне лежало всего три машины, упавших с дороги, ну или то, что от них осталось. Не знаю, выжил там кто то или нет.... Подъем (спуск), внизу стоит знак подъем 14%, на самом деле, там есть участки градусов под 30, после дождя проехать вообще очень затруднительно - камень, скользко очень. Очень впечатляющий и красивейший перевал и подъем (перепад порядка 800 м), но адреналин при этом зашкаливает. На спуске, бывает, горят тормозные колодки. Очень опасно. Но поеду ещё туда.
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