Как сложились судьбы актеров из сериала «Четыре танкиста и собака»

9 мая 1966 года в Польше начался показ приключенческого сериала «Четыре танкиста и собака». Спустя полгода фильм о боевых буднях экипажа танка «Рыжий» и пса по кличке Шарик во время Великой Отечественной войны с грандиозным успехом прокрутили в Советском Союзе.
И с тех пор, досняв в 1969 и 1970-х годах еще два сезона, много раз повторяли в школьные каникулы, вызвав сразу у нескольких поколений бум на немецких овчарок. К 55-летию легендарного проекта, который в народе окрестили «Три поляка, грузин и собака», мы выяснили, что стало с актерами, сыгравшими главные роли.
Януш Гайос (81 год)
Роль: Янек
Роль хозяина собаки и стрелка-радиста, ставшего вторым командиром танка «Рыжий», сделала молодого, невысокого актера (его рост всего 169 см) в родной Польше суперзвездой. Автографы, бесцеремонные поклонницы, рестораны… Фанатки с замиранием сердца пересказывали друг другу историю, как во время съемок Гайос едва не погиб. Когда режиссер отпустил его на перерыв, Януш решил не ехать в гостиницу, а уснул прямо на земле. В результате по нему проехал грузовик.
С переломами актера отправили в больницу во Вроцлаве. Пока Гайос два месяца валялся там в гипсе, съемки решили не прерывать. Режиссер отснял сцены для серии «Мост», где все танкисты угодили в госпиталь с ранениями. В больнице Януш встретил первую жену. Но брак с лаборанткой Зосей оказался недолгим.
После «Танкистов» Гайосу предлагали исключительно образы бравых военных, но он упорно отказывался, уверяя, что «навоевался» с запасом, и играл лишь в эпизодах. В то время он был актером Театра им. Стефана Ярача в Лодзи, где до этого окончил знаменитую Киношколу (причем поступил туда лишь с четвертой попытки). Его театральные работы критики упорно не замечали.
- Я боялся, что все кончено, что у меня случилась профессиональная смерть, - вздыхал Гайос.
В 1970-м он переехал в Варшаву и снова стал довольно много сниматься и играть на столичной сцене. Его второй женой стала бывшая танцовщица и актриса театра «Сирена» Ева Мёдыньска, с которой он часто выступал. Затем артист повел под венец телепродюсера Барбару Набялчик, которая подарила супругу единственного ребенка - дочь Агату. Но наследница не спасла этот брак. Гайос женился в четвертый раз. Супруга - филолог Эльжбета Брожек - стала его агентом и главной женщиной жизни. Она трепетно оберегала благоверного от любопытных журналистов, особенно в периоды запоев.
О пристрастии Януша к спиртному в варшавской актерской тусовке ходят байки:
- Приходит в зюзю пьяный Гайос в театр, опоздав на спектакль на целый час. Зрители и коллеги, не дождавшись его, уже разошлись. В здании никого, кроме сторожа. «Что случилось? Где все?» - икая, вопрошает звезда. «Спектакль отменили!» - понуро отвечает сторож. «О! Спектакль отменяется, а артисту ничего не сказали!» - возмущается пан Януш.
В период пандемии Эльжбета делилась с журналистами, что ее муж чувствует себя фантастически и продолжает заниматься фотографированием, которым увлекся несколько лет назад:
- У него новые кино- и театральные проекты. Посмотрим, что из этого выйдет.
Пола Ракса (80 лет)
Роль: Маруся
После «Четырех танкистов...» красавица блистала во многих польских и советских фильмах. Главная роль в картине 1967 года «Зося» сделала ее лауреатом ММКФ в номинации «Лучшая актриса». Съемки там подарили замужней Поле и страстную любовь. Говорят, ее бурный роман с партнером по фильму Юрием Каморным едва не закончился штампом в паспорте. Но актер женился на другой, а полька родила сына Марчина от режиссера и оператора Анджея Костенко, с которым состояла в браке на тот момент уже три года.
В этот же год Анджей закончил свой самый известный фильм «Житие Матеуша» - о чувствительном взрослом человеке с душой ребенка, которого сыграл Францишек Печка. Костенко был с головой погружен в свое кинодетище и ни на малыша, ни на Полу внимания почти не обращал. В результате супруги со скандалом расстались.
Когда ей было 40, она закрутила роман с подающим надежды 29-летним актером Богуславом Линдой. Но слывшего плейбоем и гулякой любовника матери в штыки воспринял 14-летний сын Раксы Марчин. Вдобавок выяснилось, что в Торуне Линда оставил женщину, у которой от него появилось двое сыновей-близнецов. Пола и Богуслав начали ссориться. А когда «добрые люди» донесли Раксе, что видели ее возлюбленного с какой-то женщиной, актриса не выдержала и выставила любовника вон. Вскоре Богуслав закрутил роман с дочкой руководителя Польши Войцеха Ярузельского - Моникой, а Пола Ракса нашла утешение в объятиях режиссера Марека Пивовского.
Влодзимеж Пресс (81 год)
Роль: Григорий Саакашвили
Он вовсе не грузин, а еврей с украинскими корнями, появившийся на свет во Львове. Своего отца Пресс не знал и позже выяснил, что тот попал в еврейское гетто в Варшаве и погиб в концлагере Треблинка. Мальчик рос в детдоме города Чкаловск Нижегородской области, куда с началом Великой Отечественной эвакуировали его семью, после чего мать ушла на фронт.
С детства Влодзимеж хорошо знал русский язык, а после возвращения в Польшу снова учился родной речи. Последние лет 40 он живет в зеленом спальном районе недалеко от центра Варшавы. Это местечко необычно тем, что почти все улицы названы именами населенных пунктов: Сочи, Батуми, Сицилийская, Золотые Пески, Сардинская.
Рената - жена Влодзимежа - дизайнер. С ней он познакомился на съемках «Танкистов», где она работала костюмером.
- У нас начался бурный роман, который не угасает до сих пор, - улыбался актер. - Она настолько обожает свою профессию, что и в нашем доме все интерьеры сама придумала. Наш сын Гжегож - профессиональный фотограф в Варшаве. А дочь Татьяна давно обосновалась во Франции.
Роман Вильхельми (†55)
Роль: командир Ольгерд
До и после «Четырех танкистов...» у Вильхельми ролей в кино и театре было хоть отбавляй. И это несмотря на его импульсивность и резкость в высказываниях, от которой страдали все режиссеры. Роман играл сложные и яркие роли: Стэнли в «Трамвае «Желание», Макмерфи в «Пролетая над гнездом кукушки», Пер Гюнта в спектакле по одноименной пьесе Ибсена.
В сериале персонаж Вильхельми погиб. В реальной жизни получилось так, что он - единственный из звездного состава сериала, кто уже ушел из жизни. Случилось это в 1991 году, когда Роману едва исполнилось 55. Последние несколько лет он страдал от рака печени, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя.
В 2004 году коллега по актерскому цеху Рицик Марцин написал книгу воспоминаний «Роман Вильхельми. И да буду я великим!», где без прикрас рассказал о пагубной страсти знаменитого лицедея и его мучительной болезни. Варшавские власти по просьбе многочисленных поклонников таланта Романа поместили барельеф с его изображением на стене у центрального кинотеатра города.
Францишек Печка (93 года)
Роль: Густлик
- В моей семье все - долгожители, - уверяет актер. - Так что, наверное, у меня гены хорошие. А кроме того, мы когда-то были с делегацией польского кино в буддийском монастыре на границе Монголии и тогдашнего Советского Союза. И вот от монахов я получил шаль для долголетия. Может, и она помогает? А еще я играл святого Петра. Поэтому, думаю, что там, наверху, я заслужил какую-то защиту.
При этом Францишек не любит шума вокруг своей особы и категорически отказывается впускать посторонних в личную жизнь. Несколько лет назад у Печки умерла обожаемая жена, с которой прожил почти полвека. Она была моложе, и актер надеялся, что именно она переживет его. Теперь рядом с патриархом польского кино сын и невестка, с которыми он живет в ближайшем пригороде Варшавы в собственном доме. И с восторгом вспоминает времена, когда после «Четырех танкистов…» за ним по улице бегали мальчишки с гвоздями, умоляя согнуть их, как его Густлик.
Но гвоздь на съемочной площадке был свинцовым, и его легко было скрутить в бараний рог. А у пацанов - стальной, - разводит руками артист.
Веслав Голас (91 год)
Роль: Томек
- Никогда не думал, что проживу так долго, - заявлял актер, который 27 апреля получил от коронавируса вторую дозу вакцины Pfizer. - Жизнь у меня была богатая, но случались разные моменты. И грустные тоже, когда я в 12 лет угодил в застенки гестапо. В детстве я убежал из дома из-за оккупации, но меня поймали.
После роли в легендарном сериале Веслав продолжил много сниматься. Дважды женился. Обожаемая дочь - журналистка Агнешка - подарила ему двух очаровательных внучек. Однако Голас частенько сетует:
- Вокруг меня всю жизнь одни женщины: мама, сестра Барбара, жены, дочь, внучки - их всех очень люблю. Но надеюсь, что хоть одна из моих маленьких девочек порадует старика деда парнем! Тогда и умирать спокойно можно.
Несколько лет назад Голас с помощью дочери написал мемуары. Этот труд дался актеру нелегко, ведь, кроме частых сердечных приступов, у него развился склероз. А едва справив 90-летие, Веслав перенес инсульт, после которого не может ходить и испытывает проблемы с речью.
- Я реабилитирую его дома, стараюсь изо всех сил и много разговариваю с ним, - делилась с журналистами жена - Мария Кравчик-Голас. - Я прошу его несколько раз четко повторить фразу, готовлю ему разные супы, и, конечно, бульон, чтобы у него не было проблем с пищеварением.
Только факт
Танк «Рыжий», он же - Т-34-85, на котором сражались киношные герои, теперь стоит в музее бронетехники в городе Познань.
Интересный факт!
В роли Шарика снимались сразу две собаки. Они прошли специальную подготовку в милиции. Правда, один пес с отличным экстерьером оказался не очень послушным. Его снимали в крупных планах, а второго - хорошо дрессированного - использовали для общих планов.
Дмитрий Лифанцев
Источник:
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Уж больно фамилии героев не правильные
Ярош - (фамилия как руководитель запрещенного у нас правого сектора)
Саакашвили -вообще в представлении не нуждается
Россия не Укараина и такой ерундой не занимается...
Рекомендовано к просмотру.
К стати, в польше запретили этот сериал к показу не ТВ, только по кабельному и на дисках
Про то как они воевали против Красной Армии...