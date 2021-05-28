Как сложились судьбы актеров из сериала «Четыре танкиста и собака»

Роль хозяина собаки и стрелка-радиста, ставшего вторым командиром танка «Рыжий», сделала молодого, невысокого актера (его рост всего 169 см) в родной Польше суперзвездой. Автографы, бесцеремонные поклонницы, рестораны… Фанатки с замиранием сердца пересказывали друг другу историю, как во время съемок Гайос едва не погиб. Когда режиссер отпустил его на перерыв, Януш решил не ехать в гостиницу, а уснул прямо на земле. В результате по нему проехал грузовик.

С переломами актера отправили в больницу во Вроцлаве. Пока Гайос два месяца валялся там в гипсе, съемки решили не прерывать. Режиссер отснял сцены для серии «Мост», где все танкисты угодили в госпиталь с ранениями. В больнице Януш встретил первую жену. Но брак с лаборанткой Зосей оказался недолгим.

После «Танкистов» Гайосу предлагали исключительно образы бравых военных, но он упорно отказывался, уверяя, что «навоевался» с запасом, и играл лишь в эпизодах. В то время он был актером Театра им. Стефана Ярача в Лодзи, где до этого окончил знаменитую Кино­школу (причем поступил туда лишь с четвертой попытки). Его театральные работы критики упорно не замечали.

- Я боялся, что все кончено, что у меня случилась профессиональная смерть, - вздыхал Гайос.

В 1970-м он переехал в Варшаву и снова стал довольно много сниматься и играть на столичной сцене. Его второй женой стала бывшая танцовщица и актриса театра «Сирена» Ева Мёдыньска, с которой он часто выступал. Затем артист повел под венец телепродюсера Барбару Набялчик, которая подарила супругу единственного ребенка - дочь Агату. Но наследница не спасла этот брак. Гайос женился в четвертый раз. Супруга - филолог Эльжбета Брожек - стала его агентом и главной женщиной жизни. Она трепетно оберегала благоверного от любопытных журналистов, особенно в периоды запоев.

О пристрастии Януша к спиртному в варшавской актерской тусовке ходят байки: