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Как сложились судьбы актеров из сериала «Четыре танкиста и собака»

Как сложились судьбы актеров из сериала «Четыре танкиста и собака» (14 фото)

Автор:
28 мая 2021 16:01
Метки: актеры   интересно   кино   факты   
551
14

9 мая 1966 года в Польше начался показ приключенческого сериала «Четыре танкиста и собака». Спустя полгода фильм о боевых буднях экипажа танка «Рыжий» и пса по кличке Шарик во время Великой Отечественной войны с грандиозным успехом прокрутили в Советском Союзе.

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Метки: актеры   интересно   кино   факты   
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14  комментариев
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17k
иванов дмитрий 2 часа назад
Наверное фильм у нас запретят скоро.
Уж больно фамилии героев не правильные
Ярош - (фамилия как руководитель запрещенного у нас правого сектора)
Саакашвили -вообще в представлении не нуждается
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1k
Pioner76 Час назад
...знаю, што меня сейчас поклонники фильма заминусят, но если откровенно, то этот фильм мне никогда ненравился. Ну не были немцы на столько тупые, кад там показанно. Даже в детстве я это осознал.
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5k
TirAn Час назад
Классная киношка. Книга тоже нормальная.
Рекомендовано к просмотру.
К стати, в польше запретили этот сериал к показу не ТВ, только по кабельному и на дисках
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20k
Очевидное-Невероятное Час назад
Да, когда то мы любили сериал "Три поляка, грузин и собака"
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16k
Robin Hood 2 часа назад
А это тот самый "руди"
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Кнопки "print screen" у телевизора "Рекорд-6" почему-то не было и приходилось фоткать своих кумиров прямо с телеэкрана. На полученных фотографиях с трудом можно было отличить Янека от Шарика, но это не имело никакого значения - крутой "постер" получал почётное место на стене.
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5k
ваня панкин 2 часа назад
героям моего детства - здоровья, здоровья и еще раз здоровья...
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34k
kalinser 2 часа назад
Такое чувство,что поляки скоро снимут новый фильм.
Про то как они воевали против Красной Армии...
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