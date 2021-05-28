Зачем Билл Гейтс хочет засыпать Землю мелом?

Какое отношение к этому делу имеет известный мультимиллиардер Билл Гейтс? И, что больше внушает ужас его плана о намерении засыпать Землю мелом, последствия самой идеи или глобальное потепление?

Были ли раньше попытки воплотить подобную идею в жизнь?

Вопросами антипарникового эффекта занимались и раньше. Затемнить Солнце хотели еще с 90-х годов, когда на Филиппинах накрыло облаком пепла и газов от извержения вулкана. Тогда температура по всему миру снизилась в среднем на пол градуса.

Такая картина наблюдалась полтора года. Предполагалось, что самолеты будут летать в стратосфере и сжигать там серу.

Образующийся при сжигании килограмма серы сернистый ангидрид должен уравновесить несколько сотен тонн углекислого газа, но SO2 разрушает озоновый слой, поэтому от этой идеи быстро отказались.

Что предлагают сделать сегодня?

Ученые гарвардского университета считают, что если прекратить выработку углекислого газа, то для возвращения к климатической норме потребуется несколько десятков лет. Поэтому планету дополнительно нужно охлаждать.

Этого можно добиться путем отражения солнечных лучей от поверхности земли. Раньше с этим прекрасно справлялись ледники, но сейчас их площадь сокращается ежедневно.

Предлагается распылять частицы мела все в той же стратосфере. В этом месте нет дождей, а поэтому на землю они выпадать не будут. По теоретическим подсчетам удастся снизить температуру на целых полтора градуса.

Научные исследователи хотят запустить аэростат на 19 км от земли и распылить там несколько килограмм карбоната кальция. Ученые надеются, что образуется шлейф достаточной ширины и длины.

После этот же аэростат снова пролетит через это облако меловых частиц и замерит эффективность отражения. Затем эти данные внесут в компьютерную модель, чтобы спрогнозировать результаты распыления в масштабах всей планеты.

Пыль должна будет создать своего рода навес, который будет отражать тепло обратно в космос.