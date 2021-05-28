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Зачем Билл Гейтс хочет засыпать Землю мелом?

Зачем Билл Гейтс хочет засыпать Землю мелом? (2 фото)

Автор:
28 мая 2021 09:28
Сообщество : Факты
Метки: Земля   билл гейтс   глоальное потепление   мел   факты   фото   
218
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С каждым годом ученые все больше начинают бить тревогу по поводу глобального потепления, оно с каждым годом все прогрессирует. Они давно изучают эту проблему и предлагают различные варианты ее преодоления.

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Метки: Земля   билл гейтс   глоальное потепление   мел   факты   фото   
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3  комментария
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6k
corell 56 минут назад
Предлагаю вместо мела закинуть в стратосферу самого Бэ Гейтса.

Пущай охладится, а то мысли какие-то дурные в голову лезут.

Опять же углеродная нагрузка на Землю снизится.
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Злобный Члегр 12 минут назад
По-моему, старина Билли увлекся веществами...
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Азат Баширов Час назад
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