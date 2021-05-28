Зачем Билл Гейтс хочет засыпать Землю мелом?

С каждым годом ученые все больше начинают бить тревогу по поводу глобального потепления, оно с каждым годом все прогрессирует. Они давно изучают эту проблему и предлагают различные варианты ее преодоления.
Какое отношение к этому делу имеет известный мультимиллиардер Билл Гейтс? И, что больше внушает ужас его плана о намерении засыпать Землю мелом, последствия самой идеи или глобальное потепление?
Были ли раньше попытки воплотить подобную идею в жизнь?
Вопросами антипарникового эффекта занимались и раньше. Затемнить Солнце хотели еще с 90-х годов, когда на Филиппинах накрыло облаком пепла и газов от извержения вулкана. Тогда температура по всему миру снизилась в среднем на пол градуса.
Такая картина наблюдалась полтора года. Предполагалось, что самолеты будут летать в стратосфере и сжигать там серу.
Образующийся при сжигании килограмма серы сернистый ангидрид должен уравновесить несколько сотен тонн углекислого газа, но SO2 разрушает озоновый слой, поэтому от этой идеи быстро отказались.
Что предлагают сделать сегодня?
Ученые гарвардского университета считают, что если прекратить выработку углекислого газа, то для возвращения к климатической норме потребуется несколько десятков лет. Поэтому планету дополнительно нужно охлаждать.
Этого можно добиться путем отражения солнечных лучей от поверхности земли. Раньше с этим прекрасно справлялись ледники, но сейчас их площадь сокращается ежедневно.
Предлагается распылять частицы мела все в той же стратосфере. В этом месте нет дождей, а поэтому на землю они выпадать не будут. По теоретическим подсчетам удастся снизить температуру на целых полтора градуса.
Научные исследователи хотят запустить аэростат на 19 км от земли и распылить там несколько килограмм карбоната кальция. Ученые надеются, что образуется шлейф достаточной ширины и длины.
После этот же аэростат снова пролетит через это облако меловых частиц и замерит эффективность отражения. Затем эти данные внесут в компьютерную модель, чтобы спрогнозировать результаты распыления в масштабах всей планеты.
Пыль должна будет создать своего рода навес, который будет отражать тепло обратно в космос.
Но будет ли это все принято природоохранными организациями всего мира? Если не будет единого положительного мнения, то воплотить идею в жизнь будет очень сложно. План Гейтса под угрозой. А ведь он вложил более двенадцати миллионов в этот проект из своего благотворительного фонда.
Многие считают, что подкидывать мел в стратосферу придется снова и снова, иначе процесс глобального потепления опять возобновится, нужно бороться с его причиной — загрязнением атмосферы углекислым газом. От этого небо поменяет цвет с голубого на белый и население планеты ждет веселое время.
Но члены исследовательской группы пояснили, что это не самостоятельный метод борьбы. Он будет применяться в комплексе, чтобы выиграть время на поиск решения, которое позволит устранить основную причину глобального потепления. Возможно будут разработаны новые технологии, которые позволят извлекать углекислый газ из атмосферы.
Данное исследование даст возможность получить важную информацию, которая поможет следующему поколению наконец-то найти правильный путь.
Мнения о последствиях глобального мелового затемнения
Может ли такой план привести к тяжелым последствиям?
Многие исследователи придерживаются теории о том, что такой способ охлаждения планеты может способствовать глобальному похолоданию. Если оледенение после выбросов мела достигнет Северной Африки, то этот процесс уже невозможно будет остановить.
Погибнут все наземные животные и растения. Победа над глобальным потеплением перейдет в разряд вечности, да и человечество тоже погибнет.
Идея о таком способе борьбы кажется стишком хорошей и поэтому в ней начинают искать изъяны. Прогнется ли природа под человечество или мы упустим важные лазейки в этой важной борьбе?
Если в ближайшее время не начать решать этот важный для всего мира вопрос, то, как показали исследования, во многих частях мира станет на десять градусов теплее, а это приведет к тому, что многие территории станут непригодны для жизни, например, Австралия. Там и так уже слишком жарко.
Источник:
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Пущай охладится, а то мысли какие-то дурные в голову лезут.
Опять же углеродная нагрузка на Землю снизится.