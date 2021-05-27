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Была ли семья у героя Леонова в фильме "Джентльмены удачи"

Была ли семья у героя Леонова в фильме "Джентльмены удачи" (12 фото)

Автор:
27 мая 2021 23:20
Метки: интересные факты   история фильма   кино   
657
12

Кинокомедия «Джентльмены удачи» – один из самых любимых советских фильмов. Думаю, я здесь не одинок. Эта блестящая комедия снята по изумительному сценарию, над которым трудились Виктория Токарева и Георгий Данелия.

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Метки: интересные факты   история фильма   кино   
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6  комментариев
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231
Дедуля 8 часов назад
Да,наверное так и было. Видно с какой тоской он смотрит на фото..
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10k
Валерий Полчаса назад
Классный фильм! Сейчас таких не делают.
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8k
Клёст 2 часа назад
В случае если это фото его малыша умершего во время войны, и появились первыми, то по сценарию они должны быть ,,старыми,, (худшего качества, на толстой бумаге, выцветшими и т.д.) а это не так.
Моё не компетентное мнение.
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4k
Мистер Фикс 6 часов назад
Помню, еще мои родители недоумевали, мол, в садике сотня детей каждый год, а у него на стене висят всего с десяток фото. Логично было бы фото воспитанников держать в альбоме. Чьи эти дети? Почему именно они?
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4k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
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