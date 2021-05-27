Была ли семья у героя Леонова в фильме "Джентльмены удачи"

Как получилось так, что такой хороший педагог со стажем не имеет детей? И где его супруга?

В поисках ответа я заглянул в литературный сценарий фильма и выяснил, что в квартире Трошкин проживал не только с мамой, но и бабушкой.

Именно они провожали директора на «симпозиум» (такая легенда была придумана для родных)