Была ли семья у героя Леонова в фильме "Джентльмены удачи"

Кинокомедия «Джентльмены удачи» – один из самых любимых советских фильмов. Думаю, я здесь не одинок. Эта блестящая комедия снята по изумительному сценарию, над которым трудились Виктория Токарева и Георгий Данелия.
Помимо сюжета, фильм наполнен множеством мелких деталей, обращать внимание на которые начинаешь не сразу, а после нескольких просмотров.
Один из них – а была ли семья у директора детского сада Евгения Трошкина?
В фильме мы видим замечательного педагога, очень любящего детей. Но когда показывают его дома, то мы видим, что на работу его собирает мама. И всё!
Как получилось так, что такой хороший педагог со стажем не имеет детей? И где его супруга?
В поисках ответа я заглянул в литературный сценарий фильма и выяснил, что в квартире Трошкин проживал не только с мамой, но и бабушкой.
Именно они провожали директора на «симпозиум» (такая легенда была придумана для родных)
И это именно их упоминает археолог Мальцев, когда приехал в Среднюю Азию уговаривать Трошкина на «побег» из тюрьмы. Помните в фильме?
«Кстати о бабушках. Я сегодня забегал к вашим. И сказал, что симпозиум продлили на две недели».
В сценарии, он ещё и передал пирожки от бабушки (в фильме пакетик тоже присутствует, но без объяснений, что в нём лежит).
Так что ответа про жену и детей сценарий не дал.
Но ответ, как мне кажется, есть в самом фильме.
Помните эпизод, когда под видом ограбления Трошкин проник в собственную квартиру? Он взял свои сбережения из ящика стола, где мы увидели его фронтовые награды – орден «Красного знамени», орден «Отечественной войны» (боевой, а не юбилейный), две медали «За отвагу» и одну «За боевые заслуги», и знак «Гвардия» (хоть и не награда, но знак памятный).
Но перед этим Трошки долго смотрит на фотографии на стене, где мы видим портреты его воспитанников.
В сценарии тоже есть этот момент.
В фильме фотографий заметно меньше. Но есть среди них парочка, которые выбиваются из общей картины. Вот этот снимок малыша.
И вот этот – ребёнка чуть старше в тазике.
Есть гипотеза, что конкретно на этих снимках мы видим ребёнка Трошкина, скорее всего его сына, который вместе со своей матерью (женой Трошкина) погибли во время войны.
Эта подтверждает и та боль, с которой он смотрит на эти снимки. Это не скука по воспитанникам. Это гораздо больше.
Почему же эти снимки оказались среди фотографий воспитанников? Можно только гадать. Возможно, что они появились на этой стене первыми, когда Трошкин только пришёл с войны. А потом на ней стали появляться и другие фото детей.
Я не настаиваю на этой версии. Это просто предположение, с которым вы можете и не согласиться.
Источник:
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Моё не компетентное мнение.