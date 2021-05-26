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Продолжение фильмов, которые разочаровали

Продолжение фильмов, которые разочаровали (14 фото)

Автор:
26 мая 2021 09:12
Сообщество : Кино
Метки: Разочарование   актеры   кино   подборка   продолжение   фильм   
860
14

«Остановитесь, умоляем!» — именно так обращаются к создателям этих кинофраншиз поклонники первых частей, однако те неумолимы.

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Метки: Разочарование   актеры   кино   подборка   продолжение   фильм   
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2  комментария
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155k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Голливудчина деградирует как и вся Пиндосия.
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2k
Margo 2 минуты назад
С Ёлками обман, самый высокий рейтинг был 3.2, по обзорам Badcomedian?!
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