Продолжение фильмов, которые разочаровали

«Остановитесь, умоляем!» — именно так обращаются к создателям этих кинофраншиз поклонники первых частей, однако те неумолимы.
Пока фильмы приносят деньги в кинотеатрах, новые эпизоды будут продолжать появляться, хоть ты тресни! И ладно бы зритель получал качественный продукт, за которым не грех следить из года в год, но нет — в художественном плане некоторые продолжения чуть ли не убивают всё впечатление от оригинальных историй.
Сегодня речь пойдёт о тех сериях фильмов, которые с каждой новой картиной, будь то сиквел, приквел или что угодно, поступательно скатывались на дно зрительских и критических оценок (но при это продолжали собирать неплохую кассу).
Здесь мы будем учитывать только те франшизы, чьи первые фильмы были действительно хорошо оценены (то есть, к примеру, «Дети шпионов» сюда не попадают). Но при этом мы не учитываем те серии, где всю малину испортил лишь самый последний фильм — как пятая часть «Крепкого орешка» или четвёртый эпизод «Индианы Джонса». А ещё мы пропустим все перезапуски, такие как «Перевозчик: Наследие» или «Люди в черном: Интернэшнл» — ведь это уже совершенно другие истории.
Но обо всех остальных провинившихся своей безостановочностью мы обязательно вспомним. Зрительские оценки мы взяли с «КиноПоиска», то бишь это точка зрения русскоязычных зрителей, но мы также будем поглядывать и на иностранные оценки. Для полноты картины.
1. Форсаж — 10 фильмов
- «Форсаж» (2001) — 7.7
- «Двойной форсаж» (2003) — 7.2
- «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006) — 6.8
- «Форсаж 4» (2009) — 6.9
- «Форсаж 5» (2011) — 7.6
- «Форсаж 6» (2013) — 7.0
- «Форсаж 7» (2015) — 7.0
- «Форсаж 8» (2017) — 6.2
- «Форсаж: Хоббс и Шоу» (спин-офф, 2019) — 6.3
«Форсаж 9», вышедший 19 мая 2021 года, на момент 25.05 имеет оценку 6.0.
2. Звёздные войны — 9 фильмов
- «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977) — 8.1
- «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980) — 8.1
- «Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая» (1983) — 8.1
- «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999) — 7.9
- «Звёздные войны: Эпизод 2 — Атака клонов» (2002) — 8.0
- «Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов» (2005) — 8.1
- «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) — 7.1
- «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017) — 6.7
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019) — 6.0
Надо отметить, что во всём мире эпизоды 1 и 2 оценили гораздо ниже, чем в России. У обоих фильмов на IMDb оценка 6.5 (разница в полтора балла!). А вот последние три фильма наоборот за рубежом любят чуть больше. Однако это всё равно не отменяет заметное увядание всей серии.
3. Пункт назначения — 5 фильмов
- «Пункт назначения» (2000) — 7.5
- «Пункт назначения 2» (2003) — 7.1
- «Пункт назначения 3» (2006) — 6.4
- «Пункт назначения 4» (2009) — 5.6
- «Пункт назначения 5» (2011) — 6.1
4. Люди Икс — 7 фильмов
- «Люди Икс» (2000) — 7.7
- «Люди Икс 2» (2003) — 7.6
- «Люди Икс: Последняя битва» (2006) — 7.3
- «Люди Икс: Первый класс» (2011) — 7.7
- «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014) — 7.7
- «Люди Икс: Апокалипсис» (2016) — 6.0
- «Люди Икс: Тёмный Феникс» (2019) — 5.9
Частью этой франшизы также являются три сольных фильма о Росомахе, но мы вынесли их за скобки, так как они как раз оказались примером серии, которая вовремя закончилась. Причём на высокой ноте.
5. Пираты Карибского моря — 5 фильмов
- «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003) — 8.3
- «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) — 8.1
- «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007) — 8.0
- «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) — 7.3
- «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017) — 6.6
В России очень любят эту франшизу и капитана Джека Воробья, поэтому оценка ниже семёрки на «КиноПоиске» лишь у последней части. А вот за рубежом «На странных берегах» также имеет неважную оценку — 6.6.
6. Ледниковый период — 5 мультфильмов
- «Ледниковый период» (2002) — 8.0
- «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» (2006) — 7.6
- «Ледниковый период 3: Эра динозавров» (2009) — 7.5
- «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» (2012) — 6.9
- «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» (2016) — 5.7
Несмотря на эти результаты в 2022 году должен выйти спин-офф серии «Ледниковый период: Приключения Бака».
7. Трансформеры — 5 фильмов
- «Трансформеры» (2007) — 7.5
- «Трансформеры: Месть падших» (2005) — 7.1
- «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» (2011) — 6.8
- «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014) — 6.1
- «Трансформеры: Последний рыцарь» (2017) — 5.5 + 8 номинаций на «Золотую малину»
Ещё у серии фильмов есть фильм-ответвление «Бамблби» (2018) с оценкой 6.5, но останавливаться создатели не собираются. В 2022 году нас всех ждёт премьера фильма «Трансформеры 6».
8. Терминатор — 6 фильмов
- «Терминатор» (1984) — 8.0
- «Терминатор 2: Судный день» (1991) — 8.3
- «Терминатор 3: Восстание машин» (2003) — 6.3
- «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009) — 6.8
- «Терминатор: Генезис» (2015) — 6.4
- «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019) — 5.7
К созданию «Тёмных судеб» в качестве продюсера присоединился режиссёр первых двух частей Джеймс Кэмерон, однако это не спасло фильм от провала. В том числе и кассового.
9. Чужой — 6 фильмов
- «Чужой» (1979) — 8.1
- «Чужие» (1986) — 8.0
- «Чужой 3» (1992) — 6.9
- «Чужой 4: Воскрешение» (1997) — 6.7
- «Прометей» (приквел, 2012) — 7.0
- «Чужой: Завет» (2017) — 6.0
Как и в случае с Терминатором режиссёром двух последних частей стал создатель самого первого фильма серии Ридли Скотт, что немного исправило результат в случае с «Прометеем», но ничем не помогло в «Завете».
Ещё с франшизой о ксеноморфах связано два фильма-кроссовера «Чужой против Хищника» (2004) с оценкой 6.3 и «Чужие против Хищника: Реквием» (2007) с оценкой 5.1.
10. Другой мир — 6 фильмов
- «Другой мир» (2003) — 7.5
- «Другой мир 2: Эволюция» (2005) — 7.0
- «Другой мир: Восстание ликанов» (приквел, 2008) — 6.8
- «Другой мир: Бесконечная война» (2011) — 5.6
- «Другой мир: Пробуждение» (2012) — 6.3
- «Другой мир: Войны крови» (2016) — 5.7
11. Обитель зла — 6 фильмов
- «Обитель зла» (2002) — 7.5
- «Обитель зла 2: Апокалипсис» (2004) — 6.8
- «Обитель зла 3» (2007) — 6.6
- «Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D» (2010) — 6.1
- «Обитель зла: Возмездие» (2012) — 5.3
- «Обитель зла: Последняя глава» (2016) — 5.4
12. Парк Юрского периода — 5 фильмов
- «Парк Юрского периода» (1993) — 7.8
- «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997) — 7.0
- «Парк Юрского периода 3» (2001) — 6.6
- «Мир Юрского периода» (2015) — 6.9
- «Мир Юрского периода 2» (2018) — 6.2
Опять же, в 2022 году (как сговорились) франшиза пополнится продолжением в виде фильма «Мир Юрского периода: Господство».
Бонус: Ёлки — 7 фильмов
- «Ёлки» (2010) — 6.9
- «Ёлки 2» (2011) — 7.0
- «Ёлки 3» (2013) — 6.5
- «Ёлки 1914» (2014) — 5.7
- «Ёлки 5» (2016) — 4.8
- «Ёлки новые» (2017) — 5.8
- «Ёлки последние» (2018) — 5.6
Ни у одного фильма серии нет особо высоких оценок, но не отметить российский ответ затянувшимся голливудским кинофраншизам было невозможно.
Источник:
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