Продолжение фильмов, которые разочаровали

Пока фильмы приносят деньги в кинотеатрах, новые эпизоды будут продолжать появляться, хоть ты тресни! И ладно бы зритель получал качественный продукт, за которым не грех следить из года в год, но нет — в художественном плане некоторые продолжения чуть ли не убивают всё впечатление от оригинальных историй.

Сегодня речь пойдёт о тех сериях фильмов, которые с каждой новой картиной, будь то сиквел, приквел или что угодно, поступательно скатывались на дно зрительских и критических оценок (но при это продолжали собирать неплохую кассу).

Здесь мы будем учитывать только те франшизы, чьи первые фильмы были действительно хорошо оценены (то есть, к примеру, «Дети шпионов» сюда не попадают). Но при этом мы не учитываем те серии, где всю малину испортил лишь самый последний фильм — как пятая часть «Крепкого орешка» или четвёртый эпизод «Индианы Джонса». А ещё мы пропустим все перезапуски, такие как «Перевозчик: Наследие» или «Люди в черном: Интернэшнл» — ведь это уже совершенно другие истории.

Но обо всех остальных провинившихся своей безостановочностью мы обязательно вспомним. Зрительские оценки мы взяли с «КиноПоиска», то бишь это точка зрения русскоязычных зрителей, но мы также будем поглядывать и на иностранные оценки. Для полноты картины.

1. Форсаж — 10 фильмов