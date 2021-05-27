В центре Нью-Йорка появился рекламный постер с Юрием Гагариным

Память о советском космонавте до сих пор не покидает нас. Не так давно на Байконуре неизвестные разрисовали недостроенный "Буран".

Прямо в центре Нью-Йорка теперь красуется портрет советского космонавта Юрия Гагарина. В левом нижнем углу можно заметить название научно-практической конференции TECH WEEK MOSCOW.

Мерцающий плакат уже привлёк к себе внимание русскоговорящих американцев, сообщает Metronews.