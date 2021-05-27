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В центре Нью-Йорка появился рекламный постер с Юрием Гагариным

В центре Нью-Йорка появился рекламный постер с Юрием Гагариным (3 фото)

Автор:
27 мая 2021 12:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: young stars   гагарин   интересное   нью-йорк   сша   таймс сквер   фото   
1013
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На одной из центральных улиц Нью-Йорка появился портрет Юрия Гагарина с надписью: "Гордимся вашими успехами. И ждём вас дома". Судя по всему, авторами билборда стали TECH WEEK MOSCOW.

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Метки: young stars   гагарин   интересное   нью-йорк   сша   таймс сквер   фото   
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6  комментариев
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457
Алексей Попов 20 минут назад
"В центре Нью-Йорка появился рекламный постер с Юрием Гагариным " - и..... На хрена мне дальше читать про какую-то ....
(((
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9k
Некто Полчаса назад
ТС - реставрированный презерватив и провокатор.
Аргументирую.
Один абзац про Первого Космонавта, а ниже ссылка на хайпующих вандалов и простыня про невнятную певицу ртом.
Замутить такой винегрет, прикрываясь именем великого человека, это натуральное скотство.
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2k
Charles Montgomery Burns Час назад
Билборд монеточки: а выше в форме сердца цвета лгбт
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87
Nane First NameLast Час назад
Ню-Йорк, Байконур. Смешались люди и кони.
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−23
Лучший Друг Час назад
Это реклама "конфеточки"?
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