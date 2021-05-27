В центре Нью-Йорка появился рекламный постер с Юрием Гагариным

На одной из центральных улиц Нью-Йорка появился портрет Юрия Гагарина с надписью: "Гордимся вашими успехами. И ждём вас дома". Судя по всему, авторами билборда стали TECH WEEK MOSCOW.
Память о советском космонавте до сих пор не покидает нас. Не так давно на Байконуре неизвестные разрисовали недостроенный "Буран".
Прямо в центре Нью-Йорка теперь красуется портрет советского космонавта Юрия Гагарина. В левом нижнем углу можно заметить название научно-практической конференции TECH WEEK MOSCOW.
Мерцающий плакат уже привлёк к себе внимание русскоговорящих американцев, сообщает Metronews.
Ещё одна землячка (правда не такая выдающаяся) недавно появлялась на знаменитой Таймс-сквер. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) похвасталась в Instagram, показав фотографию билборда.
«Ваша крошка на Таймс-сквер», — написала певица.
Девушка рассказала, что участвует в программе Equal музыкального сервиса Spotify. Программа Equal направлена на поддержку женщин в музыкальной индустрии.
«Всего 20% музыкантов сегодня — женщины, и на то есть множество причин. Одна из них — убеждения, доставшиеся нам по наследству, глубоко проросшие в нас корнями. Поэт — мужчина. Женщина — муза», — рассказывает Монеточка.
Источник:
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Аргументирую.
Один абзац про Первого Космонавта, а ниже ссылка на хайпующих вандалов и простыня про невнятную певицу ртом.
Замутить такой винегрет, прикрываясь именем великого человека, это натуральное скотство.