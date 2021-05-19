Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей и сдержал обещание

Рэпер Моргенштерн в сторис решил прихвастнуть количеством слушателей на Spotify и заявил, что если подписчики найдут исполнителей с большим количеством слушателей, то первому он перечислит один миллион. Сказано - сделано!
В сторис своего Instagram Моргенштерн похвастался, что его трек набрал за месяц 2,6 миллиона подслушиваний. При этом рэпер поспорил, что подписчики не смогут найти российских исполнителей с большим количеством прослушиваний.
"Найдёте, у кого из Рашки больше, я дам вам лям рублей", — обратился рэпер.
Одному из подписчиков это удалось. Он прислал Моргенштерну скриншот со страницы группы "Тату", у которой больше трёх миллионов прослушиваний за месяц. Евгений Викторович Ш. очень удивился, что репер не стал его "кидать".
Алишер сдержал своё обещание и перевёл "победителю" миллион рублей. В доказательство исполнитель прикрепил скриншот операции, назвав себя "дауном".
Источник:
Понравилось25
То ли дело сейчас капитализм демократия и свобода слова! Вот теперь пожинайте плоды.
Выродок.
И то, что он зарабатывает на столь отвратительном контенте - это проблема, в первую очередь, общества. Именно спрос рождает предложение. Печально, что именно ЭТО имеет такую высокую популярность.
Хороший человек не будет зарабатывать на том, что ведет к деградации общества.
Его пропаганда среди молодежи: бухайте, курите, сношайтесь, никого не уважайте, ведь если есть бабло, то все можно,
Очень хороший человек!
протест - один из этапов взросления молодежи. необходим для отделения себя как личности от родителей.
я допускаю, что прослушивание подобной музыки вполне может быть реализацией данного протеста. главное, чтоб не переходило к каким-либо противозаконным и аморальным действиям, что контролируется правильным воспитаеием.
Хой продвигал бухло, наркоту и беспорядочные половые связи в своих песнях. и ничего. у меня одна жена, трое детей, не пью вообще.
может проблема не в музыке?