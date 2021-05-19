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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4898 постов • 664 подписчика подписаться
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Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей и сдержал обещание

Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей и сдержал обещание (3 фото)

Автор:
19 мая 2021 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   young stars   интересное   проигрыш   спор   фото   шоу бизнес   
1507
3

Рэпер Моргенштерн в сторис решил прихвастнуть количеством слушателей на Spotify и заявил, что если подписчики найдут исполнителей с большим количеством слушателей, то первому он перечислит один миллион. Сказано - сделано!

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Источник:

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Метки: #моргенштерн   young stars   интересное   проигрыш   спор   фото   шоу бизнес   
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27  комментариев
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11k
Евгений Час назад
Напрягает популярность этого петуха. Нормальных исполнителей разве не завозят?
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7k
Rus77 11 минут назад
Это дегенеративное существо, только одним своим видом вызывает тошноту!
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10k
Михалыч Полчаса назад
На свою Родину так пренебрежительно говорить - "Рашка"... Пусть тогда в любимой Америке выступает, а в "Рашке" запретить ему финансовую и концертную деятельность.
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7
ME262A2 Полчаса назад
Ну ,заднюю не дал...збсь...Мерлин Мэнсона тоже фриком считают... извините ...не слушаю его...и слава хоспади не слышал...збсь что остались записи агата Кристи, Rammstein и Бетховен...есть ещё что послушать)
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1k
Геннадий Николаевич Казаков Полчаса назад
Очередная реклама гавнобанка от конченного продажного клоуна шута тунеяца дармоеда и лодыря. С такими в СССР знали как бороться и ставили их на место, а сейчас они кумиры молодежи, примеры для подражания, лидеры мнения и герои нашего времени!
То ли дело сейчас капитализм демократия и свобода слова! Вот теперь пожинайте плоды.

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8k
Majul Полчаса назад
Плюс только за то, что он сам себя назвал дауном.
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12k
Агент Безопасной Национальности 37 минут назад
И так был гавном, а после слова "Рашки" стал еще и с подливой...
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1k
просто программист 37 минут назад
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8k
Клёст 39 минут назад
,,...из Рашки...,,
Выродок.
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16k
Александр Сучков 39 минут назад
этот монгерштернь не понимает, что на него подписываются, как на фрика, а не как на исполнителя. На него посмотришь и мысль сразу- хорошо, что я с ним не знаком и среди моих знакомых, друзей и родных нет "Этого"...
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2k
NIS 47 минут назад
Тут же не его глотка обсуждается , а : пацан сказал - пацан сделал ! Редкость сегодня ...
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10k
SpoiltNail 48 минут назад
Смотрел некоторые интервью с Моргеном. По его рассуждениям могу сказать, что это хороший человек. Его можно даже уважать за поступки и за то, что смог так круто зарабатывать.
И то, что он зарабатывает на столь отвратительном контенте - это проблема, в первую очередь, общества. Именно спрос рождает предложение. Печально, что именно ЭТО имеет такую высокую популярность.
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3k
Нескучный сад 49 минут назад
На вид придурок, а слово то держит...
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21k
Inter 51 минуту назад
задолбали про это чмо постить
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9k
Kostick Час назад
сюр, когда фрик говорэпер слово держит. а руководство страны только фистаболит...
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6k
Игорь Час назад
самокритично
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5k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Опять новости про это дерьмо
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12k
Anthonyus Час назад
Хм...Вот выглядит как говно и песни такие же но ... То детскому дому 666 тысяч рублей перевёл,то за базар отвечает как порядочный. Это такой хитрый ход или на самом деле говно то с орешками и карамелью?
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352
noname Anthonyus 57 минут назад
хитрый ход
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3k
★Lucifer★ Час назад
Чего не сделаешь чтобы распиарить себя любимого...
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