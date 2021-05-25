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Почему у березы белая кора?

Почему у березы белая кора? (2 фото)

Автор:
25 мая 2021 09:18
Сообщество : Факты
Метки: береза   дерево   интересно   кора   факты   фото   
677
2

Зачем дереву понадобилась такая окраска?

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Метки: береза   дерево   интересно   кора   факты   фото   
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7  комментариев
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36
Иван 14 минут назад
Но наши ученые все равно рекомендуют весной белить у березы ствол, что вызывает поистине гордость.
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4k
Мистер Фикс 19 минут назад
Почему коты лижут яйца?
Потому что могут
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3k
Денис 43 минуты назад
почему у ученых которые занимаются такими "задачами" - мозгов то на самом деле нет ?
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9k
Rihovich 52 минуты назад
"Почему у березы белая кора?"
Отчего так в России берёзы шумят?
Отчего белоствольные все понимают?
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177
Шурман 54 минуты назад
Почему у слона большие яйца ?
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177
Шурман Денис Полчаса назад
Вчера статья была почему у слона 2 хобота :) я грешным делом подумал что второй хобот между ног :)
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