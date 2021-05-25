"Почему у березы белая кора?"

Зачем дереву понадобилась такая окраска?
Живой символ нашей страны привлекает к себе внимание своей белой корой. Не все виды берез белые. Есть березы и с серыми, и с коричневыми оттенками коры. Но те, которые в основном растут в России, радуют глаз именно светлыми стволами.
Почему больше всего берез с белой корой?
Секретный компонент
Маленький секрет коры русской березы еще двести с лишним лет назад открыл талантливый ученый Тобиас Ловиц. Он сумел выделить из коры этого дерева вещество, которое наименовал бетулином по аналогии с латинским названия берёзы «betula».Это вещество в смолистом виде заполняет межклеточное пространство коры березы. Из-за этого ее верхний слой выглядит белым. Бетулина в бересте может быть до 44%. В смолистом виде он плохо пропускает воду и воздух, поэтому с содержанием такого вещества в коре березы должны были «задыхаться». Поэтому на фоне белой коры выделяются черные черточки. Они служат русской березе порами, пропускающими воду и воздух через кору, наполненную бетулином.
Но почему из всех видов берез распространились именно белые с бетулином в коре?
Два в одном
Это смолистое вещество играет для березы двойную функцию.
В бетулине очень много ионов серебра. Этот элемент обладает прекрасным фунгицидным и антибактериальным средством. Кора березы выделяет его в воздух. Поэтому это дерево оказалось более устойчивым ко многим болезням, которым подвержены другие древесные породы. Вопреки бытовым представлениям, вредителей отпугивает не сам белый цвет, а запах смолистого бетулина, снижающего возможность размножения патогенных существ.
Белый цвет стал лишь «побочным эффектом» от концентрации бетулина в коре.
Именно это свойство интуитивно подметила народная медицина, использующая березу в самом разном виде как средство от простуды, воспалений, слабости и т.д.
«Березовый дух» действительно лечебный благодаря бетулину с ионами серебра.
Но бетулин в смолистой форме придает еще коре и морозостойкость. Береза лиственная. В холодном климате она бы или вымерла, или начала кривиться, прижиматься к земле, как некоторые северные деревья.
Но бетулин играет роль теплоизолятора, позволяя коре не трескаться, а дереву — пережить зиму. В одном лабораторном эксперименте в коре березы сохранились живые клетки при температуре в минус 273 градуса.
Ориентация — Север!
Именно свойства бетулина позволили белой березе выиграть «эволюционную гонку» — продвигаться на холодный север, где выживали только хвойные. Тихонько теснить их. И выживать в морозы, оставаясь стройной, высокой и красивой.
Источник:
- Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду?
- Деревья, которые можно есть
- Как Царь-пушку заряжали ядрами?
- Нильский крокодил: 9 фактов о крупнейшем крокодиле Африки
- Как появился забор с "ромбиками"?
Понравилось40
Потому что могут
Отчего так в России берёзы шумят?
Отчего белоствольные все понимают?