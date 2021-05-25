"Почему у березы белая кора?"

Живой символ нашей страны привлекает к себе внимание своей белой корой. Не все виды берез белые. Есть березы и с серыми, и с коричневыми оттенками коры. Но те, которые в основном растут в России, радуют глаз именно светлыми стволами.

Почему больше всего берез с белой корой?

Секретный компонент

Маленький секрет коры русской березы еще двести с лишним лет назад открыл талантливый ученый Тобиас Ловиц. Он сумел выделить из коры этого дерева вещество, которое наименовал бетулином по аналогии с латинским названия берёзы «betula».Это вещество в смолистом виде заполняет межклеточное пространство коры березы. Из-за этого ее верхний слой выглядит белым. Бетулина в бересте может быть до 44%. В смолистом виде он плохо пропускает воду и воздух, поэтому с содержанием такого вещества в коре березы должны были «задыхаться». Поэтому на фоне белой коры выделяются черные черточки. Они служат русской березе порами, пропускающими воду и воздух через кору, наполненную бетулином.

Но почему из всех видов берез распространились именно белые с бетулином в коре?

Два в одном

Это смолистое вещество играет для березы двойную функцию.

В бетулине очень много ионов серебра. Этот элемент обладает прекрасным фунгицидным и антибактериальным средством. Кора березы выделяет его в воздух. Поэтому это дерево оказалось более устойчивым ко многим болезням, которым подвержены другие древесные породы. Вопреки бытовым представлениям, вредителей отпугивает не сам белый цвет, а запах смолистого бетулина, снижающего возможность размножения патогенных существ.