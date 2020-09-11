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Египетские археологи нашли 13 нетронутых саркофагов с мумиями

Египетские археологи нашли 13 нетронутых саркофагов с мумиями (9 фото)

Автор:
11 сентября 2020 09:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: археологи   археология   древний египет   египет   находки   новости   ученые   фото   
1249
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Археологи сделали любопытную находку в египетской пустыне Саккара - в 11-метровой шахте они обнаружили 13 запечатанных, нетронутых саркофагов. Возраст находок составляет примерно 2,5 тысяч лет. Удивительно, что мумии внутри и сами саркофаги на протяжении тысячелетий оставались неповрежденными.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   археология   древний египет   египет   находки   новости   ученые   фото   
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12  комментариев
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
я так понимаю это прогноз на октябрь 2020?
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Леонид Кубарев 18 минут назад
Вывод. Чем проще могила, тем меньше шансов что ее кто то будет потом раскапывать
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2k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Сами эти мумии туда положили, а после сами же и нашли.
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113
Евгений Суслов Полчаса назад
Закапывайте, их нах .. эти мумии вместе с археологами
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5k
Bhaal Полчаса назад
Ну и зачем? Этих мумий итак море наоткапывали. Оставили бы кладбище в покое
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1k
Андрей 52 минуты назад
Шел 2020-й, казалось бы куда уже хуже? Но эти падлы археологи не прекращали выкапывать мумии.
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5k
greydemon13 Час назад
Ахах))) Египетские п...здаболы снова подделали и выдали саркофаги за древние. Знаем, проходили.
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8k
Мафусаил Час назад
Давайте, добивайте 2020й...
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8k
котегRUS Час назад
когда нибудь этих археологов так же выкопают и сложат их кости в картонную коробку..
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670
Kariya 2 часа назад
А зачем их грабить, одни гробы, даже не золотые, и никаких драгоценностей не нашли. Вот и остались нетронутыми.
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
"в египетской пустыне Саккара" Саккара не пустыня, Саккара селение в Египте, примерно в 30 км к югу от Каира. В нём находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства Мемфиса. Название его происходит от имени бога мёртвых Сокара.
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827
Шурман 2 часа назад
Да они достали , сейчас еще и фараона воскресят , итак уже весь мир на ушах .
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