Египетские археологи нашли 13 нетронутых саркофагов с мумиями

По данным египетского министерства туризма и древностей, найденные саркофаги были сложены друг на друга на дне погребальной шахты. Изучив артефакты, на которых даже сохранились следы краски, эксперты пришли к выводу, что саркофаги оставались запечатанными с того момента, как их положили на дно шахты. Кроме того, в этой же шахте археологи обнаружили еще три закрытых ниши, в которых специалисты ожидают найти новые саркофаги.