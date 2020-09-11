Египетские археологи нашли 13 нетронутых саркофагов с мумиями

Археологи сделали любопытную находку в египетской пустыне Саккара - в 11-метровой шахте они обнаружили 13 запечатанных, нетронутых саркофагов. Возраст находок составляет примерно 2,5 тысяч лет. Удивительно, что мумии внутри и сами саркофаги на протяжении тысячелетий оставались неповрежденными.
В 11-метровой шахте египетской пустыни Саккара археологи сделали интересную находку - 13 запечатанных саркофагов с мумиями. Специалисты определили, что саркофагам около 2,5 тысяч лет, и самое удивительное - они оставались нетронутыми на протяжении тысячелетий.
В Саккаре расположен погребальный комплекс, в котором находятся несколько тысяч саркофагов, а также пирамида Джосера, но большинство из них разграблены. Именно поэтому специалистов поразило, каким образом сохранились найденные саркофаги.
В Саккаре расположен погребальный комплекс, в котором находятся несколько тысяч саркофагов, а также пирамида Джосера, но большинство из них разграблены. Именно поэтому специалистов поразило, каким образом сохранились найденные саркофаги.
По данным египетского министерства туризма и древностей, найденные саркофаги были сложены друг на друга на дне погребальной шахты. Изучив артефакты, на которых даже сохранились следы краски, эксперты пришли к выводу, что саркофаги оставались запечатанными с того момента, как их положили на дно шахты. Кроме того, в этой же шахте археологи обнаружили еще три закрытых ниши, в которых специалисты ожидают найти новые саркофаги.
Эксперты полагают, что Саккара была активным местом захоронения около 3000 лет. В шахте также находили различные погребальные предметы, например, изысканные серебряные погребальные маски, покрытые иероглифами картуши и даже мумифицированные останки животных. Это свидетельствует о том, что здесь погребали людей с высоким социальным статусом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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