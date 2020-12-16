Археологи заново отыскали древнюю мастерскую в Иудее

Римская ремесленная мастерская, где делались языческие фигурки, была найдена археологами на территории современного Израиля. История этой находки не совсем обычна. Впервые ученые нашли мастерскую еще в 1934-м, однако через несколько лет деревня, где велись раскопки, опустела, и место ее нахождения было забыто. Исследователям потребовалось почти столетие, чтобы заново отыскать ее.
Археологи заново отыскали древнеримскую керамическую мастерскую на территории Израиля. Это случилось более чем через 80 лет после того, как она была открыта в первый раз в 1934 году. Вскоре после того, как археологи нашли ее впервые, жители покинули эти места, и впоследствии никто уже не смог вспомнить место раскопки. Лишь теперь ученым удалось добиться успеха.
Находка была сделана недалеко от Иерусалима, в районе Бейт Шемеша. Археологи нашли в окрестностях мастерской сотни разбитых масляных ламп, каменные формы для их отливки, а также многочисленные фигурки обнаженных женщин, всадников и животных. Находки помогли установить местонахождение мастерской.
Найденные фигурки были датированы 1700 - 1600 г.г. до н.э. Примерно в это время римляне заняли территорию Иудеи в ответ на неудачный мятеж иудеев против северной Сирии.
Находка была сделана недалеко от Иерусалима, в районе Бейт Шемеша. Археологи нашли в окрестностях мастерской сотни разбитых масляных ламп, каменные формы для их отливки, а также многочисленные фигурки обнаженных женщин, всадников и животных. Находки помогли установить местонахождение мастерской.
Найденные фигурки были датированы 1700 - 1600 г.г. до н.э. Примерно в это время римляне заняли территорию Иудеи в ответ на неудачный мятеж иудеев против северной Сирии.
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На фигурках обнаружены как римские, так и иудейские орнаменты. Это показывает, что в то время на данной территории сосуществовали обе религии - иудаизм и римское язычество.
То, что ученые смогли потерять целую керамическую мастерскую, кажется почти невероятным. Однако, по словам специалистов, это вполне реально: дело в том, что все записи об открытиях в 1930-х, естественно, производились на бумаге, которая за десятки лет легко могла потеряться или быть испорченной.
Мастерскую первыми обнаружили в 1934-м местные жители, когда откопали на территории деревни древнюю цистерну для хранения воды. В ней и вокруг находились остатки мастерской. Однако в 1948-м, после обретения Израилем независимости, жители отсюда уехали, и о цистерне с мастерской все забыли. Лишь десятилетия спустя ученые вернулись к поискам. И вот Беньямин Сторчан и его команда объявили о том, что нашли мастерскую во второй раз.
Как рассказал Сторчан газете "Хаарец", цистерна, вероятно, относится к эпохе Второго Храма, однако во времена существования мастерской в ней уже не хранилась вода - она использовалась как место сброса отходов мастерской. Поскольку в этот период в иудейском обществе действовал запрет на изображения, скорее всего, мастерская использовалась римлянами. По словам Сторчана, это характерно для того времени: после неудачного мятежа иудеев против Рима многие из них вынуждены были бежать из своих домов. Опустевшие жилща и даже целые селения заселялись римлянами и представителями других языческих народов. В подобных районах языческое искусство расцветало.
Некоторые евреи, однако, остались в своих домах и тоже пользовались услугами мастерской - вот откуда среди фигурок множество масляных ламп "бейт натифф", украшенных характерными иудейскими оргнаментами - менорами, шофарами и лопатками для благовоний. Такие узоры ученые обнаруживали в мозаиках, вокруг дверных проемов и на колоннах синагог.
Среди находок оказались также предметы, украшенные чисто римскими рисунками - в основном, боями гладиаторов, - а также предметы с изображением рыб, характерных для ранней христианской иконографии.
"Разнообразие фигур и орнаментов доказывает, что в ту эпоху среди местного населения присутствовали язычники, христиане и иудеи" . -заявляют специалисты.
Среди находок оказались также предметы, украшенные чисто римскими рисунками - в основном, боями гладиаторов, - а также предметы с изображением рыб, характерных для ранней христианской иконографии.
"Разнообразие фигур и орнаментов доказывает, что в ту эпоху среди местного населения присутствовали язычники, христиане и иудеи" . -заявляют специалисты.
Это открытие, утверждают ученые, проливает свет на то, как представители разных религий спокойно сосуществовали в древности в этом регионе. "После подавления мятежа Бар Кохбы и прихода римлян в регион его иудейское населения не исчезло, но было существенно потеснено язычниками", - делает вывод Сторчан.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Аффтару нужно ДУМАТЬ и вычитывать текст
Иначе портится все ощущение от прочитанного