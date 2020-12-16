FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1376 постов • 653 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Археологи заново отыскали древнюю мастерскую в Иудее

Археологи заново отыскали древнюю мастерскую в Иудее (8 фото)

Автор:
16 декабря 2020 12:45
Сообщество : Наука
Метки: археология   древний рим   история   иудея   мастерская   наука   находки   раскопки   
560
8
Римская ремесленная мастерская, где делались языческие фигурки, была найдена археологами на территории современного Израиля. История этой находки не совсем обычна. Впервые ученые нашли мастерскую еще в 1934-м, однако через несколько лет деревня, где велись раскопки, опустела, и место ее нахождения было забыто. Исследователям потребовалось почти столетие, чтобы заново отыскать ее.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: археология   древний рим   история   иудея   мастерская   наука   находки   раскопки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72k
Броненосец Потелкам Час назад
.....Находки помогли установить местонахождение мастерской. Найденные фигурки были датированы 1700 - 1600 г.г. до н.э. Примерно в это время римляне заняли территорию Иудеи в ответ на неудачный мятеж иудеев против северной Сирии....(с)

.
753 г. до Рождества Христова - Основание Древнего Рима
Рим был основан ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ после этих событий....
Аффтару нужно ДУМАТЬ и вычитывать текст
Иначе портится все ощущение от прочитанного

.....Находки помогли установить местонахождение мастерской. Найденные фигурки были датированы 1700 - 1600 г.г. до н.э. Примерно в это время римляне заняли территорию Иудеи в ответ на неудачный мятеж иудеев против северной Сирии....(с) . 753 г. до Рождества Христова - Основание Древнего Рима Рим был основан ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ после этих событий.... Аффтару нужно ДУМАТЬ и вычитывать текст Иначе портится все ощущение от прочитанного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото) Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото) Археологи откопали старейший британский театр Археологи откопали старейший британский театр В Израиле откопали "древний Нью-Йорк" В Израиле откопали "древний Нью-Йорк" Археологи нашли в Перу загадочный храм Археологи нашли в Перу загадочный храм В Помпеях нашли идеально сохранившееся святилище В Помпеях нашли идеально сохранившееся святилище В Египте нашли уникальную цветную гробницу В Египте нашли уникальную цветную гробницу
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

239367



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Момент пойман
0
17
Момент пойман
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что это за украшение?
0
11
Что это за украшение?
Яркие звезды боевиков прошлого: кто остался за бортом?
0
18
Яркие звезды боевиков прошлого: кто остался за бортом?
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото)
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#факты#дтп#разное#подборка#картинки#смешные#еда#позитив
#прикол#животные#авария#в мире#сша#авто авария#коты#на различный вкус#кино#автомир
#фото#интересное#интересно#россия#прикольные#автомобили#люди#девушки#космос#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться