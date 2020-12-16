Археологи заново отыскали древнюю мастерскую в Иудее

Археологи заново отыскали древнеримскую керамическую мастерскую на территории Израиля. Это случилось более чем через 80 лет после того, как она была открыта в первый раз в 1934 году. Вскоре после того, как археологи нашли ее впервые, жители покинули эти места, и впоследствии никто уже не смог вспомнить место раскопки. Лишь теперь ученым удалось добиться успеха.

Находка была сделана недалеко от Иерусалима, в районе Бейт Шемеша. Археологи нашли в окрестностях мастерской сотни разбитых масляных ламп, каменные формы для их отливки, а также многочисленные фигурки обнаженных женщин, всадников и животных. Находки помогли установить местонахождение мастерской.

Найденные фигурки были датированы 1700 - 1600 г.г. до н.э. Примерно в это время римляне заняли территорию Иудеи в ответ на неудачный мятеж иудеев против северной Сирии.