Конкурс трэвел-фотографов объявил победителей

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31 января 2021 16:03
Объявлены победители конкурса Travel Photographer of the Year - одного из самых представительных конкурсов фотографий, описывающих красоты нашей планеты. Впервые в истории победителем TPOTY-2020 стал россиянин - фотограф Владимир Алексеев из Твери!
Победитель - Владимир Алексеев, Россия, "Гроза над Тверской областью"
Джеймс Смарт, Австралия - "Тайфун в Колорадо"
Алессио Месиано, Италия - "Тучи над островом Калсой"
Ирен Бекер, Венгрия - "Дом на реке Дрина, Сербия"
Бен Скаар, США - "Осень в Нью-Гемпшире"
Владимир Алексеев, Россия - "Туман над айсбергом, Гренландия"
Пол Сэнсам, Великобритания - "Зеленая энергия: мотоциклист в Ханое"
Азим Хан Ронни, Бангладеш - "Молитва в мечети Байтул Мукаррам в Дакке"
Дэвид Гиббон - "Песец на ветру, Исландия"
Николя Распинжи, Франция - "Горы острова Реюньон"
Скотт Портелли, Австралия - "Соляное озеро Эйр. Период засухи"
Питер Уолмсли, Великобритания - "Рынок в индийском Бангалоре"
Владимир Алексеев - "Плное солнечное затмение в Свальбальде, остров Шпицберген"
Индиго Лармур, Ирландия - "Разговор в мечети Маджид Вазир Хан, Лахор, Пакистан"
Владимир Алексеев - "Мьянма. Дождь"
Лоренс Вустер, США - "Семейство вомбатов в парке Крейдл Маунтин на Тасмании"
Венмин Танг, Китай - "Мандаринки на озере Поянг, провиция Цзянси, Китай"
Джошуа Холко, Австралия - "Монгольский манул"
Павлос Евангелидис, Греция - "Подводная жизнь островов Фиджи"
Ричард Ли, Гонконг - "Камчатский медведь на ловле лосося"
Туан Нгуен Тан, Вьетнам - "Мини-островки в гавани Лан Ха, Вьетнам"
Хорхе Баселар, Португалия - "Фермер Абилио Картериста из Муртозы"
Джорди Коэн, Испания - "Мальчик из Кералы - ученик индийской школы боевых искусств"
Эдди Верлос, Бельгия - "Ортодоксальные евреи против бури"
Ю Шен, Китай - "Два мира - два образа жизни"
Мунеб Таим, Сирия - "Кукольный театр в срийском Саракибе"
Владимир Алексеев - "Коренные жители Ямала"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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