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Конкурс трэвел-фотографов объявил победителей

Конкурс трэвел-фотографов объявил победителей (29 фото)

Автор:
31 января 2021 16:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Travel Photographer of the Year   красота   путешествия   трэвел-фотография   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
677
29
Объявлены победители конкурса Travel Photographer of the Year - одного из самых представительных конкурсов фотографий, описывающих красоты нашей планеты. Впервые в истории победителем TPOTY-2020 стал россиянин - фотограф Владимир Алексеев из Твери!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Travel Photographer of the Year   красота   путешествия   трэвел-фотография   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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5  комментариев
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
ну жопы муслимов - так себе зрелище
ну жопы муслимов - так себе зрелище
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35k
parallax Дельфин Красивый 2 часа назад
Рабы своей веры.
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938
Вероника Штейнман 22 минуты назад
За Шпицберген обидно, там и так мало солнца. Но красиво.
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2k
Mellivora Полчаса назад
Прямо на рабочий стол.
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101k
Виктор Апрель 2 часа назад
Симпатичный фотоконкурс. И, конечно, приятно, что победил россиянин.
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