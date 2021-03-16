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Конкурс мобильной фотографии - 2021 объявил победителей

Конкурс мобильной фотографии - 2021 объявил победителей (20 фото)

Автор:
16 марта 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: конкурс мобильной фотографии   красота   мобильное фото   смартфон   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Конкурс мобильной фотографии,основанный в 2011 году, ознаменовал собой новый шаг в развитии технологий: превращение мобильной фотографии в искусство. Сегодня в конкурсе участвуют тысячи фотографов из десятков стран, представляющие работы, сделанные на смартфоны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: конкурс мобильной фотографии   красота   мобильное фото   смартфон   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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