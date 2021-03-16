Конкурс мобильной фотографии - 2021 объявил победителей

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Конкурс мобильной фотографии,основанный в 2011 году, ознаменовал собой новый шаг в развитии технологий: превращение мобильной фотографии в искусство. Сегодня в конкурсе участвуют тысячи фотографов из десятков стран, представляющие работы, сделанные на смартфоны.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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