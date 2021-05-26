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"Планета обезьян" - американский научно-фантастический фильм 1968 года, основанный на одноименном романе французского писателя Пьера Буля и снятый режиссером Франклином Дж. Шаффнером. Картина была новаторской благодаря технике протезного грима, которую создал художник по костюмам Джон Чемберс.
Съемки проходили с 21 мая по 10 августа 1967 года в Калифорнии, Юте и Аризоне, в пустыне на озере Пауэлл и его окрестностях в Национальной зоне отдыха Глен-Каньон. Фильм обошелся создателям в 5,8 миллиона долларов.
Он оказался весьма успешным, его считали даже одним из самых сильных фильмов 1960-х годов. И во многом за это надо сказать спасибо художнику по костюмам Джону Чемберсу, создавшему технику протезного грима. Яркие костюмы и потрясающий грим помогли "Планете обезьян", как говорится, "выстрелить". Таких картин в Голливуде еще не было.
Джон Чемберс был полон решимости дать людям то, чего они никогда раньше не видели. Он сознательно раздвинул границы, поскольку хотел привнести в Голливуд ощущение реализма, что в то время было чуждым для киноиндустрии понятием.
Он оказался весьма успешным, его считали даже одним из самых сильных фильмов 1960-х годов. И во многом за это надо сказать спасибо художнику по костюмам Джону Чемберсу, создавшему технику протезного грима. Яркие костюмы и потрясающий грим помогли "Планете обезьян", как говорится, "выстрелить". Таких картин в Голливуде еще не было.
Джон Чемберс был полон решимости дать людям то, чего они никогда раньше не видели. Он сознательно раздвинул границы, поскольку хотел привнести в Голливуд ощущение реализма, что в то время было чуждым для киноиндустрии понятием.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: грим киноиндустрия планета обезьян пластический грим старые фото фотографии со съемок художник по костюмам
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