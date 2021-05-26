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Потрясающие костюмы и грим из оригинального фильма "Планета обезьян" (1968 год)

Потрясающие костюмы и грим из оригинального фильма "Планета обезьян" (1968 год)

Автор:
26 мая 2021 17:18
Сообщество : Кино
Метки: грим   киноиндустрия   планета обезьян   пластический грим   старые фото   фотографии со съемок   художник по костюмам   
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"Планета обезьян" - американский научно-фантастический фильм 1968 года, основанный на одноименном романе французского писателя Пьера Буля и снятый режиссером Франклином Дж. Шаффнером. Картина была новаторской благодаря технике протезного грима, которую создал художник по костюмам Джон Чемберс.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: грим   киноиндустрия   планета обезьян   пластический грим   старые фото   фотографии со съемок   художник по костюмам   
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12k
alexis 38 минут назад
Так это грим?
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1k
Juri Weiss 3 минуты назад
классный фильм.частенько пересматриваю.
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