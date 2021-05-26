Съемки проходили с 21 мая по 10 августа 1967 года в Калифорнии, Юте и Аризоне, в пустыне на озере Пауэлл и его окрестностях в Национальной зоне отдыха Глен-Каньон. Фильм обошелся создателям в 5,8 миллиона долларов.



Он оказался весьма успешным, его считали даже одним из самых сильных фильмов 1960-х годов. И во многом за это надо сказать спасибо художнику по костюмам Джону Чемберсу, создавшему технику протезного грима. Яркие костюмы и потрясающий грим помогли "Планете обезьян", как говорится, "выстрелить". Таких картин в Голливуде еще не было.



Джон Чемберс был полон решимости дать людям то, чего они никогда раньше не видели. Он сознательно раздвинул границы, поскольку хотел привнести в Голливуд ощущение реализма, что в то время было чуждым для киноиндустрии понятием.