Вечный город: редкие раскрашенные снимки Рима 1890-х годов

Вечный город, город на семи холмах, столица мира - все это Рим. Когда-то, в 8 веке, он стал столицей Папского государства, которое просуществовало до 1870 года. С началом эпохи Возрождения, все папы на протяжении 400 лет старались сделать город художественным и культурным центром мира. Так, сначала Рим стал одним из главных центров Ренессанса, а затем - "родиной" барокко и неоклассицизма.