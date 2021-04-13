Вечный город: редкие раскрашенные снимки Рима 1890-х годов

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Благодаря методу колоризации, сегодня мы можем увидеть многие исторические фото в цвете - тем самым становясь ближе к истории. Эту коллекцию колоризованных снимков Рима предоставила библиотека Конгресса - здесь собраны фото городских будней, известных достопримечательностей, площадей и улиц, на которых нет туристов. Окунемся в атмосферу Рима конца ХIX века.
Вечный город, город на семи холмах, столица мира - все это Рим. Когда-то, в 8 веке, он стал столицей Папского государства, которое просуществовало до 1870 года. С началом эпохи Возрождения, все папы на протяжении 400 лет старались сделать город художественным и культурным центром мира. Так, сначала Рим стал одним из главных центров Ренессанса, а затем - "родиной" барокко и неоклассицизма.
Колизей
Здесь жили знаменитые художники, живописцы, скульпторы и архитекторы, которые создавали шедевры на каждом уголке. В конце ХIX века в Рим приезжали со всей Европы - его развалины, культура и богатая история очаровывали и привлекали все больше любопытных глаз. Рим был музеем под открытым небом, в котором сочетались черты сразу нескольких эпох. Эти удивительные раскрашенные снимки Рима 1890-х предоставила Библиотека Конгресса.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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