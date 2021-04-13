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Вечный город: редкие раскрашенные снимки Рима 1890-х годов

Вечный город: редкие раскрашенные снимки Рима 1890-х годов (31 фото)

Автор:
13 апреля 2021 21:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: 19 век   италия   мир   подборка   рим   старые фото   фото   
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Благодаря методу колоризации, сегодня мы можем увидеть многие исторические фото в цвете - тем самым становясь ближе к истории. Эту коллекцию колоризованных снимков Рима предоставила библиотека Конгресса - здесь собраны фото городских будней, известных достопримечательностей, площадей и улиц, на которых нет туристов. Окунемся в атмосферу Рима конца ХIX века.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 19 век   италия   мир   подборка   рим   старые фото   фото   
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Ego sum qui sum 41 минуту назад
что за город....ни одной площади Ленина
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