40 самых добрых фото, которые заставят снова поверить в любовь

Как это ни парадоксально, но мы никогда не чувствовали себя так одиноко, как в век приложений для знакомства, когда тебя и твою потенциальную пару разделяет всего один свайп. Так что всем нам жизненно необходимо напоминание о том, что любовь существует, и ее заслуживает каждый — просто взгляните на эти 40 трогательных пар и попробуйте заявить обратное.
1. Муж потратил два года, чтобы посадить тысячи ароматных цветов для своей слепой жены, чтобы помочь ей справиться с депрессией
3. "Мама во сне держит папу за руку примерно за полчаса до того, как он скончался. Я никогда никому не показывал эту фотографию, но подумал, что она прекрасно отображает настоящую любовь"
6. Потерявшая палец девушка красила ногти, и муж предложил побыть ее "суррогатным мизинцем"
8. "Каждый день мои родители играют в Mario Kart 64, чтобы решить, кто пойдет делать чай. Они занимаются этим с 2001 года"
9. "Он был беден как церковная мышь, она была богачкой. Семья призгрозила отречься от нее, если они поженятся"
"Она решила, что любит его больше, чем любое наследство, вышла за него замуж и родила двоих детей. Он так сильно любил ее, что продолжал держать ее за руку, когда умирал. Дамы и господа, мои бабушка и дедушка".
11. "Они серфили на гладильной доске под дождем. Теперь я понимаю, как важно найти кого-то, с кем можно состариться"
13. "Мы стояли в большой очереди в продуктовом. Этот мужчина сказал, что ему надо в туалет, но на самом деле сбегал купить жене цветы и спрятал их за спиной"
15. Муж с женой очаровательно страдают фигней, пока никто не видит
18. "Папа попал в больницу прямо перед Рождеством. Мы не знали, вернется ли он домой вообще, тем более к празднику. На фото они с мамой танцуют под "I'll be home for Christmas" на Рождество"
Они были женаты девять месяцев, когда девушке на голову упал столб и она получила травму мозга, которая привела к потере памяти. Она не узнала мужа, но полюбила его снова. Два года спустя они поженились заново.
27. "Сегодня моя жена официально весит меньше 100 килограммов, а я, наконец, впервые в жизни смог сфотографироваться, не пряча второй подбородок"
28. Мужчина берет уроки у визажиста, чтобы научиться делать макияж жене до того, как она ослепнет
29. "Мама заставила отца приодеться и вручила ему Оскар "Лучшему мужу". Хочу быть такой женой"
31. "Перечитываю этот отзыв с Amazon, просто чтобы улыбнуться. 88-летняя женщина и ее 92-летний муж ходили на вечеринку в честь Хэллоуина. Костюм пчелки им понравился"
32. "У меня ковид, так что моя невеста приносит мне еду, а сама садится в коридоре, чтобы мы могли поесть вместе. Сегодня она сделала мне сюрприз и принесла какао"
33. "Когда я в первый раз сказал жене, что люблю ее, она сказала "Это опасно". Мы поженились год назад, и она сделала на моем кольце надпись "Я же говорила, что это опасно".
34. "Милейшая пара зашла в наш вейп-шоп. Мужчина попросил проверить звук на Bluetooth-колонках. Вот что произошло, когда я включил запрошенную им песню"
38. "Этот мужчина сидел в 36-градусную жару у своей машины и кормил 80-летнюю жену мороженым с ложечки"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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