40 самых добрых фото, которые заставят снова поверить в любовь

Как это ни парадоксально, но мы никогда не чувствовали себя так одиноко, как в век приложений для знакомства, когда тебя и твою потенциальную пару разделяет всего один свайп. Так что всем нам жизненно необходимо напоминание о том, что любовь существует, и ее заслуживает каждый — просто взгляните на эти 40 трогательных пар и попробуйте заявить обратное.