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40 самых добрых фото, которые заставят снова поверить в любовь

40 самых добрых фото, которые заставят снова поверить в любовь (40 фото + 1 гиф)

Автор:
20 апреля 2021 15:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Комментарии из Соцсетей   добро   любовь   милота   отношения   старые фото   
539
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Как это ни парадоксально, но мы никогда не чувствовали себя так одиноко, как в век приложений для знакомства, когда тебя и твою потенциальную пару разделяет всего один свайп. Так что всем нам жизненно необходимо напоминание о том, что любовь существует, и ее заслуживает каждый — просто взгляните на эти 40 трогательных пар и попробуйте заявить обратное.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Комментарии из Соцсетей   добро   любовь   милота   отношения   старые фото   
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1  комментарий
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Елена 2 часа назад
Чтобы сохранить отношения сквозь годы, надо быть чистыми людьми, для которых человек рядом представляет ценность. Если поглощать порнуху террабайтами и смотреть на сторону при любой возможности, тепла и заботы в старости не будет.
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