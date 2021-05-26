Посетительницы московского метро жалуются на мужчину, который подбегает, хлопает их пониже спины и убегает. Извращенца ищет полиция, а в СМИ его прозвали «охотник за ягодицами».
По словам очевидцев, мужчина орудует на двух станциях - "Пролетарской" и "Крестьянской заставе". Пострадавшая по имени Ольга рассказала Ren.tv, что уже два раза стала объектом шлепка. Мужчина шлёпал по пятой точке, а после исчезал в закрывающихся дверях метро.
"Два дня подряд, вчера и позавчера, какой-то недоразвитый подбегает, хлопает по заднице, а когда двери закрываются – выбегает (...) Он высокий, полный, пузатый, в черной одежде", - пожаловалась Ольга.
Ещё одной пострадавшей стала 35-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Полиция ищет мужчину, а девушки готовы приехать на опознание.
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Источник:
Посетительницы московского метро жалуются на мужчину, который подбегает, хлопает их пониже спины и убегает. Извращенца ищет полиция, а в СМИ его прозвали «охотник за ягодицами».
и завтра опять поедет.
Стоит мужик утром на автобусной остановке. Мимо пробегает спортсмен, шлепает его по ягодицам и ласково говорит
- Дурачок
И бежит дальше. На следующее утро ситуация повторяется. Мужик приходит вечером домой и рассказвает ей про это. Жена ему говорит, забей мол, мало ли вокруг придурков.
На следующее утро мужик снова стоит на остановке, мимо пробегает тот же спортсмен, хлопает его по ягодицам и укоризнено говорит
- Ябеда!
уберите руку, считаю до миллиона
Ну рентв можно верить.... Какой шанс просто встретить 2 раза человека в метро?
Возле торгового центра орудуют две молодые мошенницы.
Одна блондинка, а вторая брюнетка
Они подходят на автомобильной стоянке к одиноким мужчинам и просят их подвести в соседний район города.
И пока блондинка по дороге делает вам миньет, брюнетка ворует ваши продукты из пакетов.
Мужчины, будьте предельно внимательны.
А то меня уже 3 раза так обворовали!
Но можно и попроще :)
Этот?