По словам очевидцев, мужчина орудует на двух станциях - "Пролетарской" и "Крестьянской заставе". Пострадавшая по имени Ольга рассказала Ren.tv, что уже два раза стала объектом шлепка. Мужчина шлёпал по пятой точке, а после исчезал в закрывающихся дверях метро.

"Два дня подряд, вчера и позавчера, какой-то недоразвитый подбегает, хлопает по заднице, а когда двери закрываются – выбегает (...) Он высокий, полный, пузатый, в черной одежде", - пожаловалась Ольга.

Ещё одной пострадавшей стала 35-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Полиция ищет мужчину, а девушки готовы приехать на опознание.