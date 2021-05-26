В столичном метро появился извращенец, которого прозвали «охотник за ягодицами»

Посетительницы московского метро жалуются на мужчину, который подбегает, хлопает их пониже спины и убегает. Извращенца ищет полиция, а в СМИ его прозвали «охотник за ягодицами».