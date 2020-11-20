"Саундтрек к 2020": жители Москвы стали свидетелями жутких звуков "из преисподней"

19 ноября жители столицы стали свидетелями жутких звуков, которые исходили из непонятного источника. Их уже окрестили звуками из Ада и назвали самым подходящим саундтреком к 2020 году, который принёс нам много потрясений.
Накануне вечером москвичи услышали жуткие звуки, источник которых был неизвестен. По словам очевидцев, звук исходил как будто из-под земли и стоял в воздухе. Жительница столицы записала звук, сняв видео.
В комментариях пользователи высказали несколько предположений, и рассказали, что в разных уголках страны тоже были слышны эти звуки.
"Я напугалась ужасно, именно потому, что не могла понять на что это похоже. Были мысли, что сейчас что-то с неба бахнет и всему человечеству п@зда😅. Потом показалось, что это не с неба, а из земли, короче источник звука непонятно откуда исходил... Перелив какой-то, скрежет, или как будто из гигантских труб трубят, что-то примерно такое...😅 переливами, то нагнетается, нагнетается, потом утихнет, так в течении минут 20. Это просто все настолько масштабно. Не локальная фигня, типа где-то тут в городе или за углом, а ощущение, что ото всюду....", - рассказала жительница Сибири.
Итак, по предположениям:
- Роют метро
- Такой звук может исходить, когда поверяют трубы ТЭЦ
- Сирена
- Гул земли, звуки апокалипсиса
Как вы понимаете, большинство склонялось к тому, что это как раз так называемый гул земли.
Гул земли
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В разных местах нашей планеты люди могут услышать странные звуки, которые исходят будто с небес или из-под земли. Звуки бывают настолько громкие, что даже могут заглушать звук сигнализации автомобиля.
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Звук сравнивают с рыком, рёвом, сиреной, гулом, стоном, звуком труб, гулом гигантских динамиков от которых фонит небо. Специалисты, изучающие этот феномен, склоняются к нескольким теориям:
- Земная кора. Так могут звучать литосферные плиты, когда приходят в движение.
- Давление атмосферы. Звук появляется из-за давления атмосферы, и издаёт его сам воздух.
- Телефонные передачи и радиоволны.
- Физики утверждают, что это электромагнитный шум от полярных сияний и радиационных поясов.
- Сторонники теория заговора уверяют, что это секретное оружие.
Как вы видите, теорий множество, но всё это лишь теории. Точного научного определения этим звукам пока нет.
О том, что это явление не вымысел, говорит то, что житель Канады даже создал сайт, где жители США могли отмечать место "гула земли". Судя по карте, это явление достаточно часто можно встретить в США, в Европе и других уголках Земли.
В рунете есть сообщество в Вк под названием "Гул Земли", существующее с 2012 года. Т ам русскоязычные пользователи сети делятся информацией об этом явлении.
Последняя запись была опубликована 14 ноября жителем ХМАО
Как вы считаете, что это за звук?
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