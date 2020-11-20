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"Саундтрек к 2020": жители Москвы стали свидетелями жутких звуков "из преисподней"

"Саундтрек к 2020": жители Москвы стали свидетелями жутких звуков "из преисподней" (4 фото + 3 видео)

Автор:
20 ноября 2020 12:02
Сообщество : Жить в России
Метки: видел   гул земли   загадка   звук из ада   интересное   москва   тэц   фото   
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19 ноября жители столицы стали свидетелями жутких звуков, которые исходили из непонятного источника. Их уже окрестили звуками из Ада и назвали самым подходящим саундтреком к 2020 году, который принёс нам много потрясений.

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Метки: видел   гул земли   загадка   звук из ада   интересное   москва   тэц   фото   
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39k
Максим Т. 45 минут назад
Шо, опять??
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16k
голландец Полминуты назад
Без них не разобраться

Без них не разобраться
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37k
Александр Минуту назад
Ну вот, наконец началось. Ахххахахахпхаха
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1k
Vladimir Taranovich 2 минуты назад
"Саундтрек к 2020": жители Москвы стали свидетелями жутких звуков "из преисподней"
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387
LinkLine 5 минут назад
короче как всегда, одни шутки прибаутки, а у "ученых" одни пустые беспочвенные версии, а по факту никто не может объяснить этот феномен
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17k
kamanch 5 минут назад
"Саундтрек к 2020": жители Москвы стали свидетелями жутких звуков "из преисподней"
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512
евгений Полчаса назад
Только один вопрос. Откуда живые могут знать (или думать, что знают) какие звуки в преисподней?)
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5k
Сергей Полчаса назад
Это кричит очень толстый полярный лис.
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33k
dima423 38 минут назад
Откровение Иоанна Богослова, Глава 8 восьмая глава Книги Апокалипсиса (8:1–13), в которой происходит снятие 7-й печати и четыре из семи ангелов трубят в свои трубы, отчего происходит множество стихийных бедствий
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404
bad-bubble 39 минут назад
Расходимся. Это метро сокольники. Там новую станцию метро делают. Звуки из котлована.
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5k
Pravednik84 bad-bubble 7 минут назад
Я предположил что лифт ремонтят (у нас ещё месяца полтора его будут ремонтить, а мы на 7ом этаже). Ваш вариант правдоподобен только на 80%, мой вариант правдоподобен едва на 50%, но и мой, если у вас не будет прямого обратного утверждения, имеет право на существование.
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5k
Pravednik84 bad-bubble 6 минут назад
Прошу отметить что я не требую доказательств, в данной ситуации я прошу лишь заявления об уверенности в вашем заявлении.
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7k
Шурум-бурум 56 минут назад
если ребенок так эмоционально говорит, что это "боженька поет", то родители у него стопудняк е@анутые!
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