"Саундтрек к 2020": жители Москвы стали свидетелями жутких звуков "из преисподней"

В комментариях пользователи высказали несколько предположений, и рассказали, что в разных уголках страны тоже были слышны эти звуки.

"Я напугалась ужасно, именно потому, что не могла понять на что это похоже. Были мысли, что сейчас что-то с неба бахнет и всему человечеству п@зда😅. Потом показалось, что это не с неба, а из земли, короче источник звука непонятно откуда исходил... Перелив какой-то, скрежет, или как будто из гигантских труб трубят, что-то примерно такое...😅 переливами, то нагнетается, нагнетается, потом утихнет, так в течении минут 20. Это просто все настолько масштабно. Не локальная фигня, типа где-то тут в городе или за углом, а ощущение, что ото всюду....", - рассказала жительница Сибири.





Итак, по предположениям:

Роют метро Такой звук может исходить, когда поверяют трубы ТЭЦ Сирена Гул земли, звуки апокалипсиса

Как вы понимаете, большинство склонялось к тому, что это как раз так называемый гул земли.

Гул земли