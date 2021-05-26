Женщина из США снимает диких животных у себя на заднем дворе

Попить воды из фонтана к ней приходят самые разные лесные обитатели.
Дженнифер Джордж (Jennifer George) проживает в полусельской местности неподалёку от Сан-Диего, США, где ей раньше постоянно приходилось наблюдать за различными животными, бродящими по её двору, и вот однажды в её голову постучалась интересная идея, заключавшаяся в том, как можно их лучше разглядеть. В жаркий день 2019 года она решила набрать воды для семьи койотов, с этого-то и началось её полезное хобби.
Она начала с простой металлической миски с водой, которая стала довольно популярной среди местных животных, поскольку в Калифорнии весьма часто может быть достаточно жарко и засушливо, с тех пор она была преобразована в настоящую ловушку для страдающих жаждой животных — большую чашу и солнечный фонтан.
Теперь ежедневно на задний двор Джордж приходят самые разные животные, чтобы испить из ёмкости живительной влаги и немного отдохнуть. Но самое приятное то, что сейчас благодаря скрытой камере, установленной возле водопоя, можно изучать пернатых, пушистых и даже чешуйчатых тварей и их поведение с близкого расстояния. Правда стоит отметить, что с некоторыми из них, например, змеями и койотами, вы, вероятно, только так бы и захотели встретиться!
Эта идея Джордж помогла поймать ей на камеру разных существ, в том числе скунсов, рысей, енотов, опоссумов, кроликов, белок, мышей, ящериц, ястребов, колибри, а также ряд других пернатых и животных. Ниже с некоторыми из них вы можете познакомиться.
Источник:
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