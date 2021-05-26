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Женщина из США снимает диких животных у себя на заднем дворе

Женщина из США снимает диких животных у себя на заднем дворе (20 фото)

Автор:
26 мая 2021 08:51
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   камера   люди   фонтан   фото   
272
20

Попить воды из фонтана к ней приходят самые разные лесные обитатели.

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Метки: в мире   животные   камера   люди   фонтан   фото   
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Игорь 6 минут назад
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