Женщина из США снимает диких животных у себя на заднем дворе

Дженнифер Джордж (Jennifer George) проживает в полусельской местности неподалёку от Сан-Диего, США, где ей раньше постоянно приходилось наблюдать за различными животными, бродящими по её двору, и вот однажды в её голову постучалась интересная идея, заключавшаяся в том, как можно их лучше разглядеть. В жаркий день 2019 года она решила набрать воды для семьи койотов, с этого-то и началось её полезное хобби.