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Подросток сделал убежище&nbsp;на заднем дворе после ссоры с родителями

Подросток сделал убежище на заднем дворе после ссоры с родителями (3 фото)

Автор:
22 мая 2021 08:36
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   люди   пещера   подросток   убежище   фото   
265
3

Недавно 20-летний парень из Испании по имени Андрес Канто закончил постройку подземного убежища, в котором он собирается проводить время со своими друзьями.

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Метки: в мире   люди   пещера   подросток   убежище   фото   
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4  комментария
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Иван 44 минуты назад
Автор, это называется землянка. Не убежище, не логово, не маленький уютный домик. Землянка бл*дь.
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3k
Денис Колосов 8 минут назад
Я просто снял квартиру и ушел из дома в 23 года.. Не то что бы ссоры были, просто для родителей я всегда буду ребенком и старались опекать и контролировать.. Не девушку привести, сразу - когда поженишься, ни в клуб сходить и где то зависнуть после - "ты где шляешься" и т.д и т.п..
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44
Andrei 13 минут назад
Молодец,будет жить в норе,как енот. Интересно на сколько друзей хаатит. Вроде не ребенок.
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1k
.357 magnum 20 минут назад
Прям таки гостиная со спальней имеются? Готов еще поверить в склад грязи, и без всяких там аквадискотек.
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