В убежище есть гостиная и спальня, а также система отопления, беспроводной интернет и музыкальный центр.

Андрес начал копать пещеру, в которой потом и создал свой молодежный бункер, еще в 14 лет после ссоры с мамой, потому что хотел выпустить пар. Он взял кирку и стал копать. Потом подросток позвал на помощь своего друга, у которого была пневматическая дрель, и вместе они смогли сделать пещеру глубиной десять футов (около трех метров).

Затем Андрес укрепил крышу и стены бетоном и колоннами, а после попытался создать внутри уютную обстановку, чтобы в убежище можно было сидеть с друзьями. Общая стоимость создания пещеры составила всего 60 долларов (4400 рублей). Парень решил закончить строительство, потому что всегда очень любил это занятие и с самого детства часто строил маленькие хижины и дома на деревьях, пишет New York Post.

Мне всегда нравилось строить хижины. Я живу в сельской местности, и часто, когда я нахожу подходящее место, я строю хороший маленький дом, — сказал подросток.



Убежище Андреса иногда затопляется, и его часто посещают насекомые, пауки и улитки, но строитель-любитель не возражает против компании.

У меня с ними нет проблем. Я знаю, что мог разрушить их дом, поэтому я даю им возможность построить его на новом месте, — говорит Андрес.

Родителям подростка нравится его подземное логово. Теперь важно, чтобы оно прошло проверку местных властей. Инспекторы должны убедиться, что убежище соответствует всем требованиям безопасности, чтобы парень и его друзья могли тусоваться в нем, не опасаясь за свою жизнь.