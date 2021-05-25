У краснодарских полицейских свое представление о "письмах счастья".
Вчера во 2-м Западном окружном суде прошли прения сторон по самому странному уголовному делу последних лет. Офицеров ГУ МВД по Краснодарскому краю Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова приговорили к колонии строгого режима на 17 и 14 лет за рассылку писем с хлоридом ртути в иностранные посольства, а также высокопоставленным сотрудникам ЕС и НАТО.
По данным следствия, Максим Котоманов, служивший в бухгалтерии краснодарского главка, распечатал около 200 поддельных бланков за подписью депутата Госдумы Сергея Железняка. В этих письмах чиновник якобы приглашал сотрудников посольств на праздничное мероприятие "Подари частичку земли Крыма" в честь присоединения полуострова к России. В письма под видом крымской земли полицейские насыпали кристаллы хлорида ртути.
Ядовитые конверты в феврале 2018 года получили около 20 зарубежных посольств в Москве, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Другие письма, предназначавшиеся для отправки за границу, перехватили сотрудники "Почты России".
По версии следствия, бывшие офицеры МВД планировали своими действиями "дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с другими странами".
Котоманова и Красильникова задержали в Краснодаре в 2019 году. К тому моменту они были уже экс-сотрудниками полиции - первый ушел по состоянию здоровья после ДТП, а второй покинул органы по выслуге лет в звании подполковника.
Темнеющие на воздухе кристаллы хлорида ртути относятся к токсичным веществам, вызывая у человека сильное раздражение глаз и рук, а при попадании внутрь - поражение органов
В ходе процесса Котоманов заявлял, что получал письма от некоего Александра Жукова, который платил по 30 тысяч рублей за каждое отправленное адресату письмо. Получив конверты, он передавал их Красильникову, который ранее работал в подразделениях угрозыска и по борьбе с оргпреступностью краснодарского МВД. Тот развозил их по почтовым ящикам в Москве и Адыгее, якобы не подозревая о находящемсяся в них яде. Но следствие в эту версию не поверило, поскольку в квартире Котоманова были обнаружены химикаты и весы с частицами хлорида ртути.
В отношении Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова были возбуждены дела по ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот ядовитых веществ); ст. 30 и ч. 1 ст. 360 (подготовка нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой); ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих или ядовитых веществ); ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (подготовка терактов с использованием отравляющих веществ) УК РФ.
Обвинение требовало для бывших полицейских 18 и 16 лет заключения в колонии строгого режима, но самый гуманный суд немного скостил им срок, приговорив Котоманова и Красильникова к 17 и 14 годам лишения свободы.
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Купил книгу "Яды и история их применения", просто почитать. Тёща третий день и посуду моет, и мусор выносит, и во всем со мной соглашается...
https://www.bbc.com/russian/news-57240480https://www.bbc.com/russian/news-57240480
И это сотрудники органов, которым и оружие доверяют, и психологическую проверку проходят.... А что было бы, если бы они проклятого пиндосам на улице встретили?
А зачем?
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У краснодарских полицейских свое представление о "письмах счастья".