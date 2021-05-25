По данным следствия, Максим Котоманов, служивший в бухгалтерии краснодарского главка, распечатал около 200 поддельных бланков за подписью депутата Госдумы Сергея Железняка. В этих письмах чиновник якобы приглашал сотрудников посольств на праздничное мероприятие "Подари частичку земли Крыма" в честь присоединения полуострова к России. В письма под видом крымской земли полицейские насыпали кристаллы хлорида ртути.





Ядовитые конверты в феврале 2018 года получили около 20 зарубежных посольств в Москве, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Другие письма, предназначавшиеся для отправки за границу, перехватили сотрудники "Почты России".