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Почему шимпанзе кидаются своими кучками?

Почему шимпанзе кидаются своими кучками? (6 фото)

Автор:
23 декабря 2020 08:30
Сообщество : Факты
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   обезьяны   приматы   факты   фото   шимпанзе   
661
6
Возможно, вы никогда в жизни не задавались этим, но на самом деле, ответ на этот вопрос знает далеко не многие - почему шимпанзе известны в природе как главные мастера бросков фекалий? Это, конечно, может быть забавно, пока они не выберут вас своей целью.. Но для такого интересного поведения приматов все же есть объяснение.
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   обезьяны   приматы   факты   фото   шимпанзе   
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6  комментариев
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268
insaider 2 часа назад
Почему шимпанзе кидаются своими кучками?
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7k
Izrin Maria Полчаса назад
Если бы Вы, уважаемый автор, имели возможность понаблюдать за обезъянами, то увидели бы, что они и камнями кидаются черезвычайно далеко, сильно и метко.
Одной из обязанностей смотрителей обезъянника является удаление всех камней любого размера из зоны доступа подопечных.
Шимпанзе вполне способен кинуть метров на двадцать камушек килограммов на двадцать-же, и поверьте - не промахнётся.
Все "живущие на деревьях" имеют координацию движений, пространственное воображение и глазомер - превосходные.
Я видела, как шимпанзе попал в обидчика заранее! обгрызенным до нужного размера! куском моркови через единственную дырку в мелкоячеистой сетке, натянутой поверх решётки.
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30k
Опаньки Час назад
Почему кидаются. Почему...
Потому что они не могут писать комменты на ФИшках
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10k
Хреноффф Час назад
Всё как у людей
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
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462k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Это значит, что как минимум половина фишкян - шимпанзе?
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