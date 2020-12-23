Почему шимпанзе кидаются своими кучками?

Возможно, вы никогда в жизни не задавались этим, но на самом деле, ответ на этот вопрос знает далеко не многие - почему шимпанзе известны в природе как главные мастера бросков фекалий? Это, конечно, может быть забавно, пока они не выберут вас своей целью.. Но для такого интересного поведения приматов все же есть объяснение.

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Они делают это, чтобы выпустить гнев? 0 Источник: В некоторых ситуациях шимпанзе реагируют так же, как и люди - например, мы тоже можем бросать предметы, если переживаем какие-то эмоции. Точно также и шимпанзе - испытывая гнев или волнение, они начинают бросаться предметами, а иногда им под руку попадаются именно собственные фекалии..

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Почему именно фекалии? 0 Источник: Для обезьян, которые живут в неволе, фекалии всегда доступны. А когда приматы в гневе, у них особо нет времени раздумывать над тем, что взять в руки и бросить - и они выбирают свои кучки. В дикой природе, естественно, выбор предметов для метания гораздо разнообразнее.

Зачем они бросают свои кучки в людей? 0 Источник: Исследователи много лет анализировали такое необычное поведение шимпанзе, и пришли к выводу, что если обезьяны бросают свои кучки в людей, то сразу отслеживают реакцию человека. Тот факт, что человек эмоционально реагирует, усиливает их волнение. После этого им хочется кидаться вновь, только чтобы снова увидеть реакцию.

Метание какашек - не только способ выпустить гнев 0 Источник: На самом деле, шимпанзе бросают свои кучки не только в качестве эмоциональной разрядки - для них это еще и форма общения. Есть интересная закономерность: приматы, которые быстрее и точнее попадают в цель, демонстрируют развитие в левом полушарии мозга, часть которого отвечает за коммуникацию. Такие шимпанзе легче коммуницируют и часто становятся "главными" в группе.

Этим занимаются не одни шимпанзе 0 Источник: Как выяснили ученые, в дикой природе шимпанзе не склонны бросать свои какашки - ведь там полно других предметов для метания, в отличие от зоопарка. Но у них есть конкуренты - обезьяны-ревуны в Белизе. Эти ребята бросают фекалии и неволе, и в дикой природе! Делают это они когда чувствуют приближение опасности.