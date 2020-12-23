Почему шимпанзе кидаются своими кучками?

Возможно, вы никогда в жизни не задавались этим, но на самом деле, ответ на этот вопрос знает далеко не многие - почему шимпанзе известны в природе как главные мастера бросков фекалий? Это, конечно, может быть забавно, пока они не выберут вас своей целью.. Но для такого интересного поведения приматов все же есть объяснение.
Они делают это, чтобы выпустить гнев?
В некоторых ситуациях шимпанзе реагируют так же, как и люди - например, мы тоже можем бросать предметы, если переживаем какие-то эмоции. Точно также и шимпанзе - испытывая гнев или волнение, они начинают бросаться предметами, а иногда им под руку попадаются именно собственные фекалии..
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Почему именно фекалии?
Для обезьян, которые живут в неволе, фекалии всегда доступны. А когда приматы в гневе, у них особо нет времени раздумывать над тем, что взять в руки и бросить - и они выбирают свои кучки. В дикой природе, естественно, выбор предметов для метания гораздо разнообразнее.
Зачем они бросают свои кучки в людей?
Исследователи много лет анализировали такое необычное поведение шимпанзе, и пришли к выводу, что если обезьяны бросают свои кучки в людей, то сразу отслеживают реакцию человека. Тот факт, что человек эмоционально реагирует, усиливает их волнение. После этого им хочется кидаться вновь, только чтобы снова увидеть реакцию.
Метание какашек - не только способ выпустить гнев
На самом деле, шимпанзе бросают свои кучки не только в качестве эмоциональной разрядки - для них это еще и форма общения. Есть интересная закономерность: приматы, которые быстрее и точнее попадают в цель, демонстрируют развитие в левом полушарии мозга, часть которого отвечает за коммуникацию. Такие шимпанзе легче коммуницируют и часто становятся "главными" в группе.
Этим занимаются не одни шимпанзе
Как выяснили ученые, в дикой природе шимпанзе не склонны бросать свои какашки - ведь там полно других предметов для метания, в отличие от зоопарка. Но у них есть конкуренты - обезьяны-ревуны в Белизе. Эти ребята бросают фекалии и неволе, и в дикой природе! Делают это они когда чувствуют приближение опасности.
В следующий раз, когда пойдете в зоопарк - будьте аккуратнее с шимпанзе! :)
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Одной из обязанностей смотрителей обезъянника является удаление всех камней любого размера из зоны доступа подопечных.
Шимпанзе вполне способен кинуть метров на двадцать камушек килограммов на двадцать-же, и поверьте - не промахнётся.
Все "живущие на деревьях" имеют координацию движений, пространственное воображение и глазомер - превосходные.
Я видела, как шимпанзе попал в обидчика заранее! обгрызенным до нужного размера! куском моркови через единственную дырку в мелкоячеистой сетке, натянутой поверх решётки.
Потому что они не могут писать комменты на ФИшках