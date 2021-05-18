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"Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул своим поведением иностранцев на Евровидении

"Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул своим поведением иностранцев на Евровидении (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 15:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гордиенко   Евровидение-2021   видео   интересное   киркоров   фото   шоу бизнес   
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Филипп Киркоров поразил своим ужасным поведением на бирюзовой дорожке "Евровидения-2021". Иностранцы обратили внимание, что Киркоров, который продюсирует участницу из Молдавии Наталью Гордиенко, сначала лез в камеру, потом залипал в телефон, а после и вовсе начал перебивать певицу. Всё это было во время интервью, которое брали у Натальи.

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Метки: Гордиенко   Евровидение-2021   видео   интересное   киркоров   фото   шоу бизнес   
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35  комментариев
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6k
Игорь 2 часа назад
Популярен в России........ ну, в определенных кругах
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393
Constructor 8 секунд назад
Ну а что удивительного, армянский цыганенок Киркорян выдающий себя за болгарина только из-за того, что он родился на территории Болгарии считает себя попа-королем всея Руси, это уже о чем-то говорит : ))
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0
Kazakh 5 минут назад
Когда русские говорят, точнее пытаются говорить на английском, так смешно. И сразу заметно что это русак
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−179
Иосиф 8 минут назад
Мы советские граждане безумно Вас любим Филлип!
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1k
sedoisever 17 минут назад
Ну, не знаю... У меня он не только из утюга не торчит, но и из других бытовых приборов. Даже не помню, когда последний раз слышал хоть кусочек его песни. Кто что хочет, то и слушает.
Я и про "песни" Моргенштерна, например, ничего не могу сказать. Не слышал.
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536
Иван 19 минут назад
Ничего из ряда вон выходящего в этом интервью не увидел. Мило болтали, смеялись. Новость создали из ничего
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2k
NIS 20 минут назад
И это он ещё не увидел никого в розовой кофточке ...
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4k
Игорь 24 минуты назад
что за гадость я посмотрел?
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4k
samsr Полчаса назад
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34k
jonnyD 47 минут назад
Киркоров продюсирует Молдавию .. через столько лет , наконец , этот румын сознался .
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16k
Robin Hood 57 минут назад
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9k
Kostick Час назад
странн, а где момент из "брат-2"?) румын буев)
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154k
☭Cheкаво☭ Час назад
Какая еще бирюзовая дорожка, сразу бы радужную стелили.....а по краям фигурки единорогов..
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289
manul74 Час назад
рекомендую к просмотру. Хорошая комедия.
Ссылка www.youtube.com
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60
Andiks Час назад
Граждане, хорошие, зачем вы платите за его концерты? Он должен приплачивать за то, что навязывает музы-Кальную гадость. Требуйте материльного восполнения за причиненный моральный ущерб.
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15k
Maks Es Час назад
Какой конкурс, такие и звёзды.
Если бы там пара разноцветных инвалидов трахали друг друга в анусы, все бы только умилились: Евро Видение наконец посетили не эти странные фрики-коммуняки с православными крестами, а вполне себе достойные европеоиды.
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11k
Artem Час назад
Ссылка coub.com
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10k
Дядя Саша Час назад
Как следует из Википедии, Киркоров вовсе не Киркоров, а Киркорян и самый что ни на есть армянин. Болгарский крови ни капли.
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17k
nobody® Час назад
Да вроде бы ничего особенного не случилось, плюс пара комментариев - вот и новость для фишек! Киркоров может и бодрее инфоповоды подкидывать.
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102
Елена Букреева nobody® 49 минут назад
Журналисту надо было розовую кофточку надеть.
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10k
котегRUS 2 часа назад
На конкурсе фриков одни флики и Киркоров не исключение
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5k
insaider 2 часа назад
Многие ошибочно считают первой бородатой женщиной Кончиту Вюрст.
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