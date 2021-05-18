Филипп Киркоров поразил своим ужасным поведением на бирюзовой дорожке "Евровидения-2021". Иностранцы обратили внимание, что Киркоров, который продюсирует участницу из Молдавии Наталью Гордиенко, сначала лез в камеру, потом залипал в телефон, а после и вовсе начал перебивать певицу. Всё это было во время интервью, которое брали у Натальи.
На бирюзовой дорожке "Евровидения-2021" блогер Уильям Ли Адамс брал интервью у участницы из Молдавии Натальи Гордиенко. Во время беседы Филипп Киркоров всё время мешал певице и вёл себя очень некрасиво. Сначала он начал искать по карманам маску, потом стал залипать в телефон. В конце Киркоров вовсе принялся перебивать Наталью, влезать в разговор и всячески перетягивать внимание на себя.
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В комментариях к видео иностранцы поразились такой наглости. Многие интересовались, кто он такой и почему он такой неприятный тип. «Боже, есть ли более неприятный человек, чем Киркоров? Он везде постоянно», «Странно, что он так популярен в России», - пишут европейцы.
Россияне тоже отметились под роликом, рассказав, что Киркоров действительно торчит в России из каждого утюга. При этом многие назвали его "бесячим дедом".
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Я и про "песни" Моргенштерна, например, ничего не могу сказать. Не слышал.
это говно дети смотрят....пох. потом будет поздно, если в России эту парашу не прекратят транслировать...с барадтыми телками.
А дерьма, которого могут хапнуть наши детишки и у нас на Родине предостаточно производится.
*можно подумать ты все контролируешь. что твои дети смотрят по телефону.
Если бы там пара разноцветных инвалидов трахали друг друга в анусы, все бы только умилились: Евро Видение наконец посетили не эти странные фрики-коммуняки с православными крестами, а вполне себе достойные европеоиды.