FISHKINET
Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных 24 веселые картинки, которые озадачат вас до крайности 24 веселые картинки, которые озадачат вас до крайности 25 неловких фото, от которых можно словить испанский стыд 25 неловких фото, от которых можно словить испанский стыд Самой красивой цыганке СССР - 74! Самой красивой цыганке СССР - 74! Гифки Гифки Школьница пригласила на выпускной спецназовца, который спас её в Беслане — фото спустя 16 лет Школьница пригласила на выпускной спецназовца, который спас её в... Как взрастить чудовище Как взрастить чудовище Зачем слону "второй хобот"? Или иначе: почему у слона такой огромный, мускулистый и гибкий член? Зачем слону "второй хобот"? Или иначе: почему у слона такой... Знаменитые неизвестные спортсмены: топ-20 тех, о чьем спортивном прошлом вы, вероятно, не слышали Знаменитые неизвестные спортсмены: топ-20 тех, о чьем спортивном... Теперь и побазарим с тобой Теперь и побазарим с тобой "Пищеблок", новая порция для порчи молодого поколения "Пищеблок", новая порция для порчи молодого поколения «Меня ждет смерть»: очевидцы рассказали о реакции задержанного в Минске главреда Nexta «Меня ждет смерть»: очевидцы рассказали о реакции задержанного в... Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в... Руки-то помнят: Клинт Иствуд и его реакция на тот самый револьвер Руки-то помнят: Клинт Иствуд и его реакция на тот самый револьвер Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской... Тест по фильмам СССР Тест по фильмам СССР Старые душевные фотографии Старые душевные фотографии Чулки и каблуки: как выглядели участницы "Последнего звонка - 2021". Часть 2 Чулки и каблуки: как выглядели участницы "Последнего звонка -... Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Как снимался фильм "А зори здесь тихие...". Интересные факты и фото со съёмок

Как снимался фильм "А зори здесь тихие...". Интересные факты и фото со съёмок (9 фото)

Автор:
24 мая 2021 23:28
Метки: история съемок   кино   фото со съемок   
338
9

Повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие..." была опубликована в 1969 году. В СССР как раз был период выпуска очень качественных фильмов на военную тематику и в 1971 году за экранизацию повести Васильева взялся режиссёр Станислав Ростоцкий.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: история съемок   кино   фото со съемок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
229
Сергей Ковалев 5 часов назад
Очень хорошая книга и фильм получился реальным,передающим всю суть произведения . Жаль,что "В списках не значился" не была экранизирована вместе с "А зори здесь тихие".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Павел Плеханов 2 часа назад
Сильнейший фильм. Со слезами каждый раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Grandelo 3 часа назад
"...и в СССР его посмотрели 66 миллионов человек..." Да никогда не поверю! В СССР его посмотрели все, кто мог посмотреть! Удивите меня, кто жил в СССР и не посмотрел этот фильм. Это какая то неправильная статистика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
uutb 4 часа назад
Огромный успех фильм имел в Китае, там даже ходит слух, что его посмотрел миллиард человек.
======
В 2005 Китай совместно с Россией сняли сериал. Несмотря на явные ляпы и местами "китайский колорит", фильм странным образом цепляет. Я не смотрел оригинальную версию 19 серий, а более укороченную. Чувствуется бережность режиссера к произведению. Неплохо подобраны актеры. Хороши музыкальная тема и песня, открывающая каждую серию. С фильмом Ростоцкого, конечно не сравнить, но в целом достойно внимания.
ИМХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Олег 4 часа назад
Начал смотреть "А зори здесь тихие" еще мальчишкой со времени его выхода, и до сих пор, когда смотрю, в эпизодах как они погибают - ком в горле и глаза от слез мутнеют. Замечательный фильм. Такого уже не снимут и так не сыграют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото) Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото) 15 неожиданных фото со съемок фильмов Marvel 15 неожиданных фото со съемок фильмов Marvel Как изменились актеры фильма "Блэйд" спустя 23 года после выхода боевика Как изменились актеры фильма "Блэйд" спустя 23 года после выхода боевика 13 актёров, чью крутость увидели не сразу 13 актёров, чью крутость увидели не сразу Чем реальная Америка отличается от киношной Чем реальная Америка отличается от киношной Знаменитости, которые успешно совмещают амплуа режиссёра и актёра Знаменитости, которые успешно совмещают амплуа режиссёра и актёра
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3697210



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Ретро фотографии
2
18
Ретро фотографии
Манижа провалилась на Евровидении
1
296
Манижа провалилась на Евровидении
﻿
Набирающие популярность
"Ракетная" печь в газели. Зато тепло!
0
4
"Ракетная" печь в газели. Зато тепло!
Из замка Арундел в Англии украли сокровища на сумму 1 миллион фунтов стерлингов
0
9
Из замка Арундел в Англии украли сокровища на сумму 1 миллион фунтов стерлингов
Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото)
Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#картинки#СССР#прикол#интересное#сатира#протасевич#Nexta#забавно
#Юмор#история#животные#подборка#фотографии#Белоруссия#прикольные#сша#Крым#заграница
#интересно#факты#кино#новости#Россия#минск#в мире#шоу бизнес#евровидение#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться