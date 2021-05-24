Ростоцкий сам был фронтовиком и позднее говорил, что фильм этот снял в память о медсестре, которая однажды вынесла его с поля боя.

Режиссёр был не единственным фронтовиком в съёмочной группе, повоевать довелось многим участникам съёмок. Они знали, как сделать фильм более реалистичным и фронтовиков из своей команды Ростоцкий привлёк к утверждению девушек на роли.