Повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие..." была опубликована в 1969 году. В СССР как раз был период выпуска очень качественных фильмов на военную тематику и в 1971 году за экранизацию повести Васильева взялся режиссёр Станислав Ростоцкий.
Ростоцкий сам был фронтовиком и позднее говорил, что фильм этот снял в память о медсестре, которая однажды вынесла его с поля боя.
Режиссёр был не единственным фронтовиком в съёмочной группе, повоевать довелось многим участникам съёмок. Они знали, как сделать фильм более реалистичным и фронтовиков из своей команды Ростоцкий привлёк к утверждению девушек на роли.
Большинство актрис, снявшихся в "А зори здесь тихие...", были начинающими. Опыт съёмок был только у Ольги Остроумовой.
До этого актриса уже успела поработать с Ростоцким в фильме "Доживём до понедельника" и не смотря на большое количество желающих исполнить роль Жени Комельковой, режиссёр выбрал Остроумову.
Однако, некоторые сложности возникли. Остроумовой сделали химическую завивку и покрасили в рыжий цвет. Это оказалось совсем не тем, что хотело видеть в фильме начальство и на режиссёра начали давить, требуя заменить актрису.
Ростоцкий поступил максимально благоразумно. Он распорядился ничего не делать с волосами Остроумовой, а дать ей погулять недельку. Солнце и ветер своё дело сделали и внешний вид актрисы пришел в норму.
Снимали фильм в Карелии, в не самых благоприятных климатических условиях. Но это опять таки прибавляло картине реализма.
Режиссёр стал настоящим старшиной для своих актёров и проходил все трудности вместе с ними. Даже при съёмке сцены с пересечением болота, Ростоцкий погружался в жижу вместе со всеми.
Режиссёр заставлял актрис поверить, что всё происходит на самом деле, что смерть - это реальность.
Да и вполне реальный риск при съёмках порой имел место. При съёмках сцены, где Галя Четвертак получает пулю в спину, актрисе к спине прикрепили доску с пиротехническим зарядом.
Пиротехники немного перестарались и заряд получился слишком мощным, но к счастью и доска оказалась достаточно толстой. Пронесло.
Тяжелый сценарий, непростые климатические условия, порой, вполне реальный риск... Однако, члены съёмочной группы находили в себе силы на песни, танцы и встречи рассветов.
Говоря об этом фильме нельзя не упомянуть сцену, которая оказалась очень сложной как для актрис, так и для цензоров. Речь, конечно, о сцене в бане.
Начинающих актрис было нужно убедить раздеться перед камерами. А цензуре нужно было объяснить, что ничего непотребного в этих кадрах нет. И для тех и для других у режиссёра были схожие объяснения.
Идея Ростоцкого заключалась в том, что он должен был показать зрителю, что это не обычные солдаты. Что за их военной формой скрываются женские тела. Что в эти тела будут лететь осколки и пули. Что они могли бы дарить жизнь, но вместо этого идут на смерть.
Фильм не мог оставить зрителей равнодушными и в СССР его посмотрели 66 миллионов человек.
Закупили плёнку с "А зори здесь тихие..." и многие другие страны. Огромный успех фильм имел в Китае, там даже ходит слух, что его посмотрел миллиард человек.
Источник:
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А потом его показывали по ТВ - вот там неохваченных не осталось.
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В 2005 Китай совместно с Россией сняли сериал. Несмотря на явные ляпы и местами "китайский колорит", фильм странным образом цепляет. Я не смотрел оригинальную версию 19 серий, а более укороченную. Чувствуется бережность режиссера к произведению. Неплохо подобраны актеры. Хороши музыкальная тема и песня, открывающая каждую серию. С фильмом Ростоцкого, конечно не сравнить, но в целом достойно внимания.
ИМХО