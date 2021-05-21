"Как выглядели бы дети известных экранных пар"

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В фильмах и сериалах мы часто видим пары, которые так хорошо играют влюбленных, что им веришь сразу и безоговорочно. К сожалению, это только кино, и даже если по сюжету они будут жить долго и счастливо, мы вряд ли увидим, какими вырастут их дети! На помощь приходит инстаграм-аккаунт hidreley: его автор с помощью специальных приложений на основе искусственного интеллекта показывает, как выглядели бы отпрыски известных экранных пар.
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4. Баффи и Спайк ("Баффи - истребительница вампиров")
Актеры Сара Мишель Геллар и Джеймс Марстерс.
11. Мэри Дженсен и Тед Стрёманн ("Все без ума от Мэри")
Актеры Кэмерон Диаз и Бен Стиллер.
20. Дэвид Аксельрод и Джейд Баттерфилд ("Бесконечная любовь")
Актеры Мартин Хьюитт и Брук Шилдс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А как же гены других прямых родственников?
Сколько случаев, когда дети не похожи на родителей, но очень похожи на дедушек, бабушек, дядей, теть и т.д.
Или не похожи ни на кого, потому, что гены смешались самым причудливым образом.
Яркий пример – рыжеволосые дети у не рыжих родителей.
Или у светлоглазых родителей может появиться малыш со жгуче-черными бабушкиными очами.
- Фиолетово, аж до черноты!