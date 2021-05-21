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Как выглядели бы дети известных экранных пар

Как выглядели бы дети известных экранных пар (21 фото)

Автор:
21 мая 2021 13:33
Сообщество : Кино
Метки: Искусственный интеллект   актеры   дети   кино   пары в кино   что было бы   экранные пары   
717
21
В фильмах и сериалах мы часто видим пары, которые так хорошо играют влюбленных, что им веришь сразу и безоговорочно. К сожалению, это только кино, и даже если по сюжету они будут жить долго и счастливо, мы вряд ли увидим, какими вырастут их дети! На помощь приходит инстаграм-аккаунт hidreley: его автор с помощью специальных приложений на основе искусственного интеллекта показывает, как выглядели бы отпрыски известных экранных пар.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   актеры   дети   кино   пары в кино   что было бы   экранные пары   
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7  комментариев
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263
BHU1004 2 часа назад
Даже отфотожопить не могут нормально! Фантазеры.

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5k
IceBazooka 14 минут назад
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9k
Валерий 38 минут назад
Процентов 75 не знаю!
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506
Татьяна 45 минут назад
Аналогичная программа FaceApp, которая старит лицо. У меня внук решил проверить работу этой программы и закачал мою фотографию, где мне 20 лет. Сейчас мне 60, не скажу, что результат оказался совсем не похожим, конечно, нос и цвет глаз сошелся, но реальное старение отличается от запрограммированного. В реальной жизни я выгляжу лучше, чем было заложено в программу.
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506
Татьяна 52 минуты назад
Слишком прямолинейно! То есть ребенок всегда должен быть похож на одного из родителей, но с маленькой корректировкой на второго.
А как же гены других прямых родственников?
Сколько случаев, когда дети не похожи на родителей, но очень похожи на дедушек, бабушек, дядей, теть и т.д.
Или не похожи ни на кого, потому, что гены смешались самым причудливым образом.
Яркий пример – рыжеволосые дети у не рыжих родителей.
Или у светлоглазых родителей может появиться малыш со жгуче-черными бабушкиными очами.
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289
Sandmann 2 часа назад
"Как выглядели бы дети известных экранных пар"
- Фиолетово, аж до черноты!
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4k
Parus59 2 часа назад
Если-бы у бабушки...
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