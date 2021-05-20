На Галапагосах рухнула арка Дарвина

Арка из натурального камня расположена менее чем в километре от острова Дарвин, самого северного из Галапагосских островов, и, по сообщению Министерства окружющей среды, вероятно, когда-то была частью острова. Она получила свое имя в честь знаменитого биолога Чарльза Дарвина, который, изучая на островах вьюрков, сформулировал в результате теорию эволюции. Остров Дарвина необитаем, и высаживаться на него туристам запрещено, однако его окрестности считаютсяотличным местомс для дайвинга, где можно наблюдать акул и многие другие виды. Среди встречающихся здесь видов акул- бронзовые акулы-молоты, китовые акулы, галапагосские акулы. Кроме того, здесь водятся скаты, дельфины и зеленые черепахи.

Галапагосские острова расположены в 600 километрах от Эквадора. Они знамениты своими прекрасными видами, а также уникальным биологическим разнообразием. Архипелаг входит в список Всемирного природного наследия. Он насчитывает 234 острова, на которых проживает около 30 тысяч человек.