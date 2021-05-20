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На Галапагосах рухнула арка Дарвина

На Галапагосах рухнула арка Дарвина (4 фото)

Автор:
20 мая 2021 11:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Глапагоские острова   арка Дарвина   география   крушение   новости   остров Дарвина   путешествия   
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У берегов острова Дарвина, самого северного из Галапагосских островов, рухнула одна из главных местных достопримечательностей - арка Дарвина, скальное образование в форме гигантских открытых ворот.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Глапагоские острова   арка Дарвина   география   крушение   новости   остров Дарвина   путешествия   
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5  комментариев
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9k
Kucher Час назад
Взрывной волной от чешских складов снесло?
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19k
Matrosskin 23 минуты назад
Намёк от Дарвина что эволюция свернула не туда....
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Елена Букреева 56 минут назад
Шах и мат, атеисты.
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