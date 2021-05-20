На Галапагосах рухнула арка Дарвина

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У берегов острова Дарвина, самого северного из Галапагосских островов, рухнула одна из главных местных достопримечательностей - арка Дарвина, скальное образование в форме гигантских открытых ворот.
На Галапагосских островах рухнула знаменитая скала, названная именем Чарльза Дарвина. Министерство окружающей среды Эквадора, которому принадлежат Галапагоссы, объявило о ее обрушении на своей странице в фейсбуке, заявив, что оно было вызвано "естественной эрозией". Судя по фотографиям, арка лишилась центральной части, от нее остались только две скалы-колонны, поддерживавшие перемычку. На послание отозвался Фонд защиты Галапагосс, объявивший рухнувшую достопримечательность "иконой" островов.
Арка из натурального камня расположена менее чем в километре от острова Дарвин, самого северного из Галапагосских островов, и, по сообщению Министерства окружющей среды, вероятно, когда-то была частью острова. Она получила свое имя в честь знаменитого биолога Чарльза Дарвина, который, изучая на островах вьюрков, сформулировал в результате теорию эволюции. Остров Дарвина необитаем, и высаживаться на него туристам запрещено, однако его окрестности считаютсяотличным местомс для дайвинга, где можно наблюдать акул и многие другие виды. Среди встречающихся здесь видов акул- бронзовые акулы-молоты, китовые акулы, галапагосские акулы. Кроме того, здесь водятся скаты, дельфины и зеленые черепахи.
Галапагосские острова расположены в 600 километрах от Эквадора. Они знамениты своими прекрасными видами, а также уникальным биологическим разнообразием. Архипелаг входит в список Всемирного природного наследия. Он насчитывает 234 острова, на которых проживает около 30 тысяч человек.
Галапагосские острова расположены в 600 километрах от Эквадора. Они знамениты своими прекрасными видами, а также уникальным биологическим разнообразием. Архипелаг входит в список Всемирного природного наследия. Он насчитывает 234 острова, на которых проживает около 30 тысяч человек.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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