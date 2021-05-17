Профессора филологии уволили за цитату из Марка Твена

Тейлор и его адвокаты заявляют, что им не были представлены доказательства, оправдывающие его увольнение. Теперь он подает в суд на университет, утверждая, что его уволили за несправедливую жалобу против него.

По словам Фишталь, она была "в ужасе" от этого инцидента. Дочь выживших в Холокосте, она считает, что она - последний человек, которого следует обвинить в расизме. "Я знаю, к чему это ведет, и я знаю, где это заканчивается, - сказал Фишталь. - Я каждый год стараюсь объяснить студентам, сколько зла в мире происходит от стереотипов".

Как говорит Фишталь, она будет скучать по своим студентам и преподаванию.