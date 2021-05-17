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Профессора филологии уволили за цитату из Марка Твена

Профессора филологии уволили за цитату из Марка Твена (7 фото)

Автор:
17 мая 2021 13:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   марк твен   новости   преподаватель   сатира   странные люди   увольнение   университет   
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Преподаватель филологии университета Сент-Джон Ханна Берлинер Фишталь была уволена после того, как на занятиях зачитала студентам отрывок из сатирического романа Марка Твена "Простофиля Вильсон", в котором прозвучало слово "ниггер". Как оказалось, некоторые студенты испытали из-за этого сильные моральные страдания, а один даже бросил занятия, что и послужило непосредственной причиной увольнения педагога.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   марк твен   новости   преподаватель   сатира   странные люди   увольнение   университет   
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10  комментариев
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Какие нигеры ранимые!!!
Или это всего лишь повод не учиться?
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8k
Andrey 14 секунд назад
Слюшай, такую нравственную неприязнь испытываю, что кюшать не могу.....
А если серьезно, то буквально на днях в метро подвыпивший мужик, заходя в вагон довольно громко сказал двум студентам из Африки "Слышь ниггеры, подвинтесь, дайте пройти". И ничего, подвинулись. Москва не Нью-Йорк однако))))
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4k
fin4all 40 минут назад
оцените пикантность ситуации: цитируя Марка Твена известного борца с рабством и расизмом можно получить обвинение в расизме
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5k
ваня панкин 52 минуты назад
бьем старый стереотип и создаем новый...
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28k
Acu900 54 минуты назад
Совсем черномазые оборзели. Обидели их, понимаешь. На обиженных между прочем воду возят. Или бананы на плантациях собирают...
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3k
au3 55 минут назад
Научи дурака молиться - так он и лоб себе расшибет.
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19k
Виталий Касандров Час назад
Смотрю ниггеры всерьез за жидов взялись .
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