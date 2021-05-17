Профессора филологии уволили за цитату из Марка Твена

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Преподаватель филологии университета Сент-Джон Ханна Берлинер Фишталь была уволена после того, как на занятиях зачитала студентам отрывок из сатирического романа Марка Твена "Простофиля Вильсон", в котором прозвучало слово "ниггер". Как оказалось, некоторые студенты испытали из-за этого сильные моральные страдания, а один даже бросил занятия, что и послужило непосредственной причиной увольнения педагога.
Профессор филоогии из университета Сент-Джон была уволена после того, как процитировала студентам отрывок из романа Марка Твена "Простофиля Вильсон", в котором встречается слово "ниггер". Тем самым, как утверждают студенты, их заставили испытать сильные нравственные страдания.
Ханна Берлинер Фишталь, занимавшая в университете должность адъюнкт-профессора в течение 20 лет, была уволена после жалобы студентов на инцидент, который случился двумя месяцами ранее, в феврале, во время дистанционного занятия. Оно было посвящено сатирической литературе, и в качестве иллюстрации преподаватель зачитала студентам отрывок из романа Марка Твена "Простофиля Вильсон", написанного в 1894 году и направленного на борьбу с рабством.
Ханна Берлинер Фишталь, занимавшая в университете должность адъюнкт-профессора в течение 20 лет, была уволена после жалобы студентов на инцидент, который случился двумя месяцами ранее, в феврале, во время дистанционного занятия. Оно было посвящено сатирической литературе, и в качестве иллюстрации преподаватель зачитала студентам отрывок из романа Марка Твена "Простофиля Вильсон", написанного в 1894 году и направленного на борьбу с рабством.
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Марк Твен использует в романе слово "ниггер", что было вполне естественно для той эпохи. Прежде, чем произнести его, Фишталь постаралась ввести студентов в контекст и объяснить его применение. "Слово используется только в диалогах, потому что оно использовалось на Юге до Гражданской войны, когда происходит действие этой истории", - объяснила Фишталь. Однако, несмотря на это, по крайней мере, одна студентка заявила, что не будет посещать занятия Фишталь после того, как та произнесла столь оскорбительное слово. "Это было явно лишним, и это было больно слышать", - писали студенты преподавателю после занятия.
В ответ Фишталь извинилась и провела частную беседу со студентами. "Прошу прощения, если кто-то в классе испытал дискомфорт из-за того, что я цитировала и обсуждала в классе текст с бранными словами", - написала она. Двое студентов в итоге встали на защиту Фишталь, четверо, напротив, заявили, что преподаватель не имеет права использовать ругательное слово на лекциях и семинарах. Обсуждение продолжилось на следующем занятии.
Через несколько дней, однако, Фишталь вызвали в отдел кадров, обвинили в нарушении университетской политики расовой непредвзятости и уволили.
Фишталь, ошарашенная случившимся, прибегла к защите Фонда прав личности в образовании. Его адвокаты обратились к руководству университета с предложением восстановить Фишталь на работе, заявив, что "обсуждение работы Марка Твена на занятиях, посвященных сатире, находится в рамках академической свободы, которая дает преподавателям возможность выбирать, когда и как обсуждать со студентами неоднозначный материал".
Через несколько дней, однако, Фишталь вызвали в отдел кадров, обвинили в нарушении университетской политики расовой непредвзятости и уволили.
Фишталь, ошарашенная случившимся, прибегла к защите Фонда прав личности в образовании. Его адвокаты обратились к руководству университета с предложением восстановить Фишталь на работе, заявив, что "обсуждение работы Марка Твена на занятиях, посвященных сатире, находится в рамках академической свободы, которая дает преподавателям возможность выбирать, когда и как обсуждать со студентами неоднозначный материал".
Представители университета Сент-Джон, однако, отрицают, что преподавателя уволили за расово оскорбительные высказывания. "Если вы утверждаете, что она уволена за то, что читала вслух роман Марка Твена, это неверно", - сказал представитель университета Брайан Браун. Однако причин увольнения университет назвать не смог.
Роман "Простофиля Вильсон" рассказывает историю рабыни, которая меняет своего ребенка с ребенком своего хозяина, чтобы дать своему сыну привилегированную жизнь, которую он иначе не получил бы. Книга посвящена спору между природой и воспитанием и предлагает сатирический взгляд на расизм и рабство. "Суть этого романа в том, что между черными и белыми нет внутренней разницы. Одежда и образование - вот что отличает людей, - объясняла на уроках Фишталь. - Оба мальчика в этой истории выглядят совершенно одинаково, хотя по закону один является рабом, а другой - привилегированным белым человеком".
Роман "Простофиля Вильсон" рассказывает историю рабыни, которая меняет своего ребенка с ребенком своего хозяина, чтобы дать своему сыну привилегированную жизнь, которую он иначе не получил бы. Книга посвящена спору между природой и воспитанием и предлагает сатирический взгляд на расизм и рабство. "Суть этого романа в том, что между черными и белыми нет внутренней разницы. Одежда и образование - вот что отличает людей, - объясняла на уроках Фишталь. - Оба мальчика в этой истории выглядят совершенно одинаково, хотя по закону один является рабом, а другой - привилегированным белым человеком".
Фишталь также вспомнила еще один недавний инцидент в Университете Сент-Джонс, который привел к увольнению преподавателя из-за расово некорректных высказываний. 46-летний преподаватель истории Ричард Тейлор, рассказывая студентам о товарном обмене между Старым Светом, Западной Африкой и Америкой в XV - XVI веках, предложил студентов подобрать тезисы в защиту рабства. После этого на преподавателя поступила, как минимум, одна жалоба. Сам Тейлор отрицает обвинения в расизме. "Я спрашивал их об общих плюсах и минусах объединения Старого и Нового Света", - сказал Тейлор в интервью. - Рабство было небольшой частью общей дискуссии". Тем не менее, после жалобы Тейлора уволили с должности адъюнкт-профессора, которую он занимал с 2015 года.
Тейлор и его адвокаты заявляют, что им не были представлены доказательства, оправдывающие его увольнение. Теперь он подает в суд на университет, утверждая, что его уволили за несправедливую жалобу против него.
По словам Фишталь, она была "в ужасе" от этого инцидента. Дочь выживших в Холокосте, она считает, что она - последний человек, которого следует обвинить в расизме. "Я знаю, к чему это ведет, и я знаю, где это заканчивается, - сказал Фишталь. - Я каждый год стараюсь объяснить студентам, сколько зла в мире происходит от стереотипов".
Как говорит Фишталь, она будет скучать по своим студентам и преподаванию.
По словам Фишталь, она была "в ужасе" от этого инцидента. Дочь выживших в Холокосте, она считает, что она - последний человек, которого следует обвинить в расизме. "Я знаю, к чему это ведет, и я знаю, где это заканчивается, - сказал Фишталь. - Я каждый год стараюсь объяснить студентам, сколько зла в мире происходит от стереотипов".
Как говорит Фишталь, она будет скучать по своим студентам и преподаванию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Или это всего лишь повод не учиться?
А если серьезно, то буквально на днях в метро подвыпивший мужик, заходя в вагон довольно громко сказал двум студентам из Африки "Слышь ниггеры, подвинтесь, дайте пройти". И ничего, подвинулись. Москва не Нью-Йорк однако))))