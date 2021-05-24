"Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок..." Благодаря магической силе телевидения эта сентиментальная песня прописалась в памяти целого поколения. Кажется, она неотделима от юмористической программы "Городок".
Между тем, мелодия попала в эфир по чистой случайности!
Песня родилась на свет в 1992 году. Музыку сочинил Юрий Варум — отец Анжелики. Текст написал поэт Кирилл Крастошевский, когда он был на гастролях в США и заскучал по родному дому. В исполнении Анжелики Варум песня в 1994 году вышла в финал конкурса "Песня-94".
А потом случилась одноимённая телепрограмма Ильи Олейникова и Юрия Стоянова. Впервые "Городок" прозвучал в титрах тринадцатого выпуска в 1994 году — да так и "прописался" в передаче навсегда. По словам Ильи Олейникова, песню принёс в студию один из сотрудников, услышав её в магазине. Мелодия и слова всем понравились, так что вопрос с музыкой для титров был решён.
Любопытный факт: об использовании песни Анжелике Варум сообщили только через полгода. Как выяснилось, она уже сама обо всём знала — и не выставила никаких претензий. Наоборот, с тех пор каждое исполнение "Городка" на концертах становилось событием для слушателей! А миллионы зрителей получили песню, которая ассоциируется с детством и добрым юмором на ТВ.
Насколько же всё было легко в 1990-е! Услышали, поставили в титры, запустили на всю страну... И только потом догадались оповестить правообладателей. Которые даже не начали возмущаться!
И ещё. На церемонии прощания с Ильёй Олейниковым в 2012 году прозвучала как раз эта песня, под которую встал весь зал.
Источник:
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