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Песня "Городок" попала в легендарную программу случайно — и осталась в титрах навсегда

Песня "Городок" попала в легендарную программу случайно — и осталась в титрах навсегда (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 мая 2021 20:52
Метки: интересно   музыка   телевидение   
345
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"Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок..." Благодаря магической силе телевидения эта сентиментальная песня прописалась в памяти целого поколения. Кажется, она неотделима от юмористической программы "Городок".

Между тем, мелодия попала в эфир по чистой случайности!

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Метки: интересно   музыка   телевидение   
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471
Утренний вечер Час назад
Легендарная передача без пошлого юмора. Да и песня хорошая, те кто выросли в маленьких городах, посёлках - поймут.
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17k
иванов дмитрий 4 минуты назад
заслуженный плюс.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Rubiroid_47 12 минут назад
Прекрасно все- песня, Анжелика и передача!
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314
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Просто СПАСИБО!
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28k
Acu900 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Как же я их любил....люблю.....спасибо Вам ребята за настоящий юмор
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9k
Вася 2 часа назад
Даа бл.. аа.. тёплое ламповое тэвэ.. аналоговое на антенну из проволоки
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
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