А потом случилась одноимённая телепрограмма Ильи Олейникова и Юрия Стоянова. Впервые "Городок" прозвучал в титрах тринадцатого выпуска в 1994 году — да так и "прописался" в передаче навсегда. По словам Ильи Олейникова, песню принёс в студию один из сотрудников, услышав её в магазине. Мелодия и слова всем понравились, так что вопрос с музыкой для титров был решён.

Любопытный факт: об использовании песни Анжелике Варум сообщили только через полгода. Как выяснилось, она уже сама обо всём знала — и не выставила никаких претензий. Наоборот, с тех пор каждое исполнение "Городка" на концертах становилось событием для слушателей! А миллионы зрителей получили песню, которая ассоциируется с детством и добрым юмором на ТВ.

Насколько же всё было легко в 1990-е! Услышали, поставили в титры, запустили на всю страну... И только потом догадались оповестить правообладателей. Которые даже не начали возмущаться!

И ещё. На церемонии прощания с Ильёй Олейниковым в 2012 году прозвучала как раз эта песня, под которую встал весь зал.