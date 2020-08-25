"Элвис - не король!": опубликованы ранее неизвестные дневниковые записи Майкла Джексона

В США обнародовали отрывки из дневника поп-короля Майкла Джексона, в которых он достаточно жестко проехался по The Beatles и Элвису Пресли.
Личность Майкла Джексона до сих пор вызывает интерес, несмотря на то, что после смерти короля поп-музыки прошло уже больше десятка лет. На днях в американской прессе были опубликованы ранее неизвестные записи из дневника певца, датированные 1987 годом. Скорее всего их обнаружили при обысках на ранчо Джексона - эти мероприятия проводились во время следствия по обвинениям Джексона в домогательствах к несовершеннолетним.
В них сверхпопулярный исполнитель покритиковал The Beatles. Досталось и Элвису Пресли. Про британскую группу Джексон написал так: "эти парни были молодцы, но они вряд ли были лучшими певцами или танцорами, чем черные". При этом, он был уверен, что многие белые певцы добились успеха из-за политики канала MTV и некоторых журналов, которые "задвигают" чернокожих музыкантов.
А вот по отношению к Элвису Пресли Джексон оказался более категоричным. "Элвис НЕ Король. Не то чтобы я был к нему предвзят, но пришло время для первого черного Короля", - написал он в дневнике.
Джексон поклялся использовать все свое влияние, чтобы прекратить расизм в музыкальной сфере и добиться того, чтобы чернокожие артисты собирали такие же залы, как белые. "Моя цель - стать таким могущественным, чтобы положить конец предрассудкам. Я изменю мир" - написал он. Король поп-музыки мечтал продать более 200 миллионов своих альбомов. Тогда, уверял он, белые люди смогут полюбить его.
Джексон поклялся использовать все свое влияние, чтобы прекратить расизм в музыкальной сфере и добиться того, чтобы чернокожие артисты собирали такие же залы, как белые. "Моя цель - стать таким могущественным, чтобы положить конец предрассудкам. Я изменю мир" - написал он. Король поп-музыки мечтал продать более 200 миллионов своих альбомов. Тогда, уверял он, белые люди смогут полюбить его.
До этой заветной цифры Джексон чуть-чуть не дотянул. Его альбом Thriller остался в истории музыки одним из самых влиятельных и продаваемых. Во всем мире купили свыше 66 миллионов его копий. При этом, людям было неважно, какой расы певец исполнял эти песни - альбом покупали из-за музыки.
Прошло не так много времени, и теперь на канал MTV попадет скорее чернокожий нежели чем белый музыкант. Джексону бы понравилось.
Прошло не так много времени, и теперь на канал MTV попадет скорее чернокожий нежели чем белый музыкант. Джексону бы понравилось.
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пора говорить о белом расизме