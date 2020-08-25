"Элвис - не король!": опубликованы ранее неизвестные дневниковые записи Майкла Джексона

А вот по отношению к Элвису Пресли Джексон оказался более категоричным. "Элвис НЕ Король. Не то чтобы я был к нему предвзят, но пришло время для первого черного Короля", - написал он в дневнике.



Джексон поклялся использовать все свое влияние, чтобы прекратить расизм в музыкальной сфере и добиться того, чтобы чернокожие артисты собирали такие же залы, как белые. "Моя цель - стать таким могущественным, чтобы положить конец предрассудкам. Я изменю мир" - написал он. Король поп-музыки мечтал продать более 200 миллионов своих альбомов. Тогда, уверял он, белые люди смогут полюбить его.