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"Элвис - не король!": опубликованы ранее неизвестные дневниковые записи Майкла Джексона

"Элвис - не король!": опубликованы ранее неизвестные дневниковые записи Майкла Джексона (4 фото)

Автор:
25 августа 2020 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дневник   интересно   майкл джексон   музыка   тайны звезд   шоу бизнес   элвис пресли   
781
4
В США обнародовали отрывки из дневника поп-короля Майкла Джексона, в которых он достаточно жестко проехался по The Beatles и Элвису Пресли.

Источник:

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Метки: дневник   интересно   майкл джексон   музыка   тайны звезд   шоу бизнес   элвис пресли   
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6  комментариев
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415
Владимир 19 минут назад
Нет, Джексон, конечно, гигантище, но мое мнение в отношении черных резко изменилось после Флойда не в сторону черных.
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55k
Александр Ломовицкий 3 минуты назад
"добиться того, чтобы чернокожие артисты собирали такие же залы, как белые.." и перекрасился в белый цвет
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10
wr1 8 минут назад
на канал MTV попадет скорее чернокожий нежели чем белый музыкант.
-------------------
пора говорить о белом расизме
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22
klim-artanis 16 минут назад
Особенно занятно, что сам Джексон из негра фактически стал белым (да-да, витилиго, все дела). Так что Король Поп визуально остался светлым. )
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9k
Евгений Полчаса назад
После фильмов про Queen и Элтон Джона - Джексон наверно следующий кандидат на байопик.
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2k
NIS Полчаса назад
Black King Matter ??
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