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На закрытом переезде пьяного бродягу стащили с рельс перед приближающимся поездом

На закрытом переезде пьяного бродягу стащили с рельс перед приближающимся поездом (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 10:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересное   переезд   поезд   пьяный мужик   рельсы   спасение   фото   
388
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Пьяный россиянин прилёг отдохнуть прямо на закрытом переезде. Неравнодушные водители и дежурная утащили мужчину с рельс буквально за пару секунд до приближающегося поезда. Спасение пьянчужки попало на видео.

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Метки: Россия   интересное   переезд   поезд   пьяный мужик   рельсы   спасение   фото   
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7  комментариев
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Иосиф Час назад
Призрак повсеместного советского пьянства. Мы видим, что сейчас люди больше друг другу помогают.
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32k
Alex Полчаса назад
Может он вживался в образ Анны Карениной?
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1k
Владимир Полчаса назад
...но были и те, кто снимали на камеру, сделали ставки в игре УСПЕЮТ-НЕ УСПЕЮТ.
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2k
Максим 58 минут назад
Взяли и помешали человеку спать. Стоило ли оно того?
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5k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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