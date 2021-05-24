Пьяный россиянин прилёг отдохнуть прямо на закрытом переезде. Неравнодушные водители и дежурная утащили мужчину с рельс буквально за пару секунд до приближающегося поезда. Спасение пьянчужки попало на видео.
В Воронежской области пьяный мужчина лёг на рельсы на закрытом переезде, сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале. Водители, стоявшие на переезде кинулись спасать местного жителя, который даже не понял, в какой опасности он оказался. Момент спасения попал на видео.
Водители вместе с дежурной подбегают к пьянице и хватают его за ноги. Он не сразу понял, что происходит и даже пытался сопротивляться. Водители перетащили мужика на асфальт и через несколько секунд проехал поезд.
«Он по дороге шёл, качаясь. Мы, когда к переезду подъезжали, он шёл по «встречке» неровно. Он сперва подошёл к машине моей, постучал — я ему не открыл, потому что увидел, что он в состоянии какого-то опьянения. Он пошёл к следующей машине, что-то там пообщался и потом демонстративно пошёл на рельсы лёг. Это буквально 10-15 км от Воронежа. Дорожные рабочие там вызывали кого-то, но чем дело кончилось, я уже не скажу», - рассказал очевидец.
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