Водители вместе с дежурной подбегают к пьянице и хватают его за ноги. Он не сразу понял, что происходит и даже пытался сопротивляться. Водители перетащили мужика на асфальт и через несколько секунд проехал поезд.

«Он по дороге шёл, качаясь. Мы, когда к переезду подъезжали, он шёл по «встречке» неровно. Он сперва подошёл к машине моей, постучал — я ему не открыл, потому что увидел, что он в состоянии какого-то опьянения. Он пошёл к следующей машине, что-то там пообщался и потом демонстративно пошёл на рельсы лёг. Это буквально 10-15 км от Воронежа. Дорожные рабочие там вызывали кого-то, но чем дело кончилось, я уже не скажу», - рассказал очевидец.