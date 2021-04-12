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Сотни россиян разделись в Сочи, отмечая ежегодный праздник: горячие участницы карнавала

Сотни россиян разделись в Сочи, отмечая ежегодный праздник: горячие участницы карнавала (11 фото + 2 видео)

Автор:
12 апреля 2021 12:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушки в купальниках   Россия   гора   ежегодный праздник   интересное   лыжи   сочи   фото   
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На высокогорном курорте в Красной Поляне прошёл ежегодный фестиваль BoogelWoogel. Полураздетые россияне радовались весне, скатываясь на лыжах и сноубордах. Так же там прошёл конкурс «Мисс BoogelWoogel».

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Метки: Девушки в купальниках   Россия   гора   ежегодный праздник   интересное   лыжи   сочи   фото   
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14  комментариев
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10k
Паша Эмильевич 3 часа назад
На последнем фото только радужных флагов не хватает... Ужос.
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593
Казак 41 минуту назад
Противокоронные меры отменили? Или у п*доров в купальниках иммунитет?)
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34k
kalinser Час назад
Шерегеш


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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
- Ешь ананасы, рябчиков жуй...
- День твой последний приходит... студЭнт
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21k
Батончик с маком 3 часа назад
А летом они в фуфайках и валенках на великах катаются
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21k
Сибиряк 3 часа назад
ни одной нормально бабы...

Зато пи**расов полно...
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168
Гепатит С Сибиряк 2 часа назад
Эта чем не угодила?
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4k
rere82 Гепатит С 41 минуту назад
эта ему тоже не нравится, он [мат] любит.
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4k
prostoVetal22 3 часа назад
Кому коронавирус,а дол.бо.ебам все неймется.
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31k
Alex 3 часа назад
Урологи потирают руки в предвкушении сверх прибылей
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396
iKrek 3 часа назад
Девушки в купальниках красивы! Мужики в шортах или семейниках тоже в тему, но не вот эта вот гомосятина в носках. Не нормально это уже.
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