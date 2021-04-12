На высокогорном курорте в Красной Поляне прошёл ежегодный фестиваль BoogelWoogel. Полураздетые россияне радовались весне, скатываясь на лыжах и сноубордах. Так же там прошёл конкурс «Мисс BoogelWoogel».
На курорте «Роза Хутор» состоялся ежегодный спуск с горы в купальниках. В этом году с горы спустились 738 человек.
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Температура воздуха составила 8 °С. В программе так же были прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн.
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Судя по фотографиям, людям было очень весело! Карнавал BoogelWoogel проводится на сочинском курорте «Роза Хутор» с 2016 года.
Также прошёл ежегодный конкурс на звание «Мисс BoogelWoogel».
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Зато пи**расов полно...