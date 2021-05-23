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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
23 мая 2021 21:52
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
573
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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49k
stabskapitan 2 часа назад
Страуса жалко

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3k
VL Полчаса назад
начальник 25 дивизии
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3k
au3 Час назад
Птичку .... жалко ...
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Комментарий к фото
Курить то он бросил ,но от расстрела это не спасло
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