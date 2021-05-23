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Здравницы, санатории и курорты: как отдыхал народ в СССР

Здравницы, санатории и курорты: как отдыхал народ в СССР (30 фото)

Автор:
23 мая 2021 20:43
Метки: СССР   интересно   люди   отдых   страна   фотографии   
660
30
Об отдыхе мечтал каждый гражданин СССР. Огромной удачей считалось получить путевку на классный курорт. Давайте же вспомним, куда ездили советские люди летом.
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Метки: СССР   интересно   люди   отдых   страна   фотографии   
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5  комментариев
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Поездка на море была несбываемой мечтой многих советских людей! Только 10 млн "счастливчиков" отдыхали на всех побережьях СССР в год )
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4k
newegg Полчаса назад
"Как правило, длительность отдыха составляла 24 дня. "
Далеко не у всех и не всегда.
В СССР в начале отпуск был 2 недели. В 1968 подняли до 15 рабочих дней, считая 6 рабочих дней в неделю. С 1970 отпуск стал 3 недели.
Кроме базового, были надбавки на вредных работах, могли добавить дни за положенные отгулы. Отпуск можно было взять только раз в году, на весь срок сразу, без вариантов. Не всем удавалось взять отпуск летом. На многих предприятиях быль скользящий график отпусков, когда в разные годы отпуск приходился на разное время. Такая система делала проблематичным отдых всей семьей вместе.
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4k
Шилов Час назад
Во все времена: солнце, воздух, теннис укрепляют пенис.

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40k
Элек Мек 2 часа назад
Лица-одно несчастнее другого...
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