Здравницы, санатории и курорты: как отдыхал народ в СССР

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Об отдыхе мечтал каждый гражданин СССР. Огромной удачей считалось получить путевку на классный курорт. Давайте же вспомним, куда ездили советские люди летом.
2.
Власти Советского союза вкладывали большие деньги в развитие республик Прибалтики, поэтому и отдых там был на высоком уровне.
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7.
Самым большим курортом на черноморском побережье был Сочи. Визитной карточкой города являлся железнодорожный вокзал.
9.
Но советские граждане всегда находили выход из тяжелой ситуации. Те, кто имел машину, просто ехал «дикарями». Таковых в Сочи было огромное множество.
10.
Ялта в советское время летом просто разрывалась в наплыве туристов. Кому-то везло получить путевку в санаторий или здравницу Ялты, кто-то ехал «дикарями». Главное было просто туда попасть.
13.
Гагра стала курортом союзного значения сразу же после установления там советской власти. Множественные санатории, целебные источники и особый морской климат привлекали в Абхазию туристов со всех республик. Не зря после ВОВ на местном побережье отстроил дачу сам товарищ Сталин.
Истинным образцом ландшафтного дизайна, как сегодня сказали бы, являлся гагринский парк принца Ольденбургского. Родственник царя планировал построить на этом отрезке черноморского побережья «русский Монте-Карло».
По его инициативе в Абхазию завезли сотни видов вечнозеленых растений со всего мира. В Гаграх поселились финиковые пальмы с Канарских островов, кокосовые южноамериканские деревья, сирийская мальва, гималайские кедры, олеандры и агавы.
Истинным образцом ландшафтного дизайна, как сегодня сказали бы, являлся гагринский парк принца Ольденбургского. Родственник царя планировал построить на этом отрезке черноморского побережья «русский Монте-Карло».
По его инициативе в Абхазию завезли сотни видов вечнозеленых растений со всего мира. В Гаграх поселились финиковые пальмы с Канарских островов, кокосовые южноамериканские деревья, сирийская мальва, гималайские кедры, олеандры и агавы.
14.
Купальный сезон здесь продолжался не менее полугода – с мая до ноября.
Гагрские ответвления Большого Кавказского хребта максимально близко подходят к морю, создавая свой теплый микроклимат и защищая местность от холодных ветров. Благодаря этому явлению Гагры называли самым теплым местом Черноморского побережья. Но бронировать путевки на столь популярный курорт приходилось задолго до приезда, да и хватало не всем.
Гагрские ответвления Большого Кавказского хребта максимально близко подходят к морю, создавая свой теплый микроклимат и защищая местность от холодных ветров. Благодаря этому явлению Гагры называли самым теплым местом Черноморского побережья. Но бронировать путевки на столь популярный курорт приходилось задолго до приезда, да и хватало не всем.
15.
Курорты на побережье Азовского моря не считались такими престижными, но желающих отдохнуть там было тоже более чем достаточно.
16.
Давайте далее посмотрим фото с разных советских курортов.
Гагра в 1961 году. Медицинский женский пляж.
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Далеко не у всех и не всегда.
В СССР в начале отпуск был 2 недели. В 1968 подняли до 15 рабочих дней, считая 6 рабочих дней в неделю. С 1970 отпуск стал 3 недели.
Кроме базового, были надбавки на вредных работах, могли добавить дни за положенные отгулы. Отпуск можно было взять только раз в году, на весь срок сразу, без вариантов. Не всем удавалось взять отпуск летом. На многих предприятиях быль скользящий график отпусков, когда в разные годы отпуск приходился на разное время. Такая система делала проблематичным отдых всей семьей вместе.