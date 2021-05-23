Здравницы, санатории и курорты: как отдыхал народ в СССР

13.

Гагра стала курортом союзного значения сразу же после установления там советской власти. Множественные санатории, целебные источники и особый морской климат привлекали в Абхазию туристов со всех республик. Не зря после ВОВ на местном побережье отстроил дачу сам товарищ Сталин.

Истинным образцом ландшафтного дизайна, как сегодня сказали бы, являлся гагринский парк принца Ольденбургского. Родственник царя планировал построить на этом отрезке черноморского побережья «русский Монте-Карло».

По его инициативе в Абхазию завезли сотни видов вечнозеленых растений со всего мира. В Гаграх поселились финиковые пальмы с Канарских островов, кокосовые южноамериканские деревья, сирийская мальва, гималайские кедры, олеандры и агавы.