Дракула предлагает привиться от коронавируса

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Теперь во владениях Дракулы туристам вновь пускают кровь! Румынское правительство открыло в популярнейшем среди путешественников замке Бран прививочный центр, чтобы стимулировать граждан Румынии активнее прививаться отковида.
Теперь туристы, приезжающие в замок Бран, называемый также замком Дракулы, получили возможность привиться прямо на месте от коронавируса вакциной Pfizer. Румынское правительство открыло центр вакцинации в популчрном среди туристов замке, чтобы ускорить охват вакцинацией граждан страны. Замок Бран - один из самых популярных туристических объектов в Румынии. Он был построен в XIV веке местной общиной. Здесь не раз останавливался переночевать господарь Влад Цепеш, больше известный как Дракула. И хотя замок не принадлежал ему, он часто охотился в окрестностях замка, а также, по легенде, здесь же, в подземельях Брана, его пытали турецкие враги. Так что в легендах замок накрепко сплелся с именем Цепеша. Многие киноведы утверждают, что Брем Стоукер, автор культового романа "Дракула", списал жилизе вампира имено с замка Бран.
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Замок украшен тематической рекламой вакцинации - к примеру, активно обыгрывается образ зубов вампира со шприцами вместо клыков (см.фото). Таким образом правительство надеется привлечь граждани к вакцинации. На сегодняшний день в Румынии с начала пандемии зхарегистрировано более миллиона случаев заболевания, 29 000 человек скончались в результате болезни. Правительство поставило целью к сентябрю привить более 10 миллионов человек, однако до сих пор более половины жителей Румынии не решаются делать прививки - это самый высокий уровень сопротивления вакцинации в Европе.
Руководство музейного комплекса в замке Бран решило поддержать прививочную кампанию собственной инициативой: туристы, которые сделают прививку в замке, получат возможность бесплатно посетить выставку пыточных инструментов, включающую 52 старинных орудия. Директор замка Александр Приску говорит, что на выставке можно в полной мере оценить виды пыток, применявшиеся в Европе 500-600 лет назад.
Объявив о своей акции и о выставке, руководство музея, в свою очередь, надеется, что новые инициативы привлекут в замок больше гостей: ведь по объективным причинам, связанным с пандемией, поток ткуристов резко упал, что не могло не сказаться на экономической ситуации в музее. Здесь также надеются, что скорейшая вакцинация будет способствовать возрождению туристического потока.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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