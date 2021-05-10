Дракула предлагает привиться от коронавируса

Теперь туристы, приезжающие в замок Бран, называемый также замком Дракулы, получили возможность привиться прямо на месте от коронавируса вакциной Pfizer. Румынское правительство открыло центр вакцинации в популчрном среди туристов замке, чтобы ускорить охват вакцинацией граждан страны. Замок Бран - один из самых популярных туристических объектов в Румынии. Он был построен в XIV веке местной общиной. Здесь не раз останавливался переночевать господарь Влад Цепеш, больше известный как Дракула. И хотя замок не принадлежал ему, он часто охотился в окрестностях замка, а также, по легенде, здесь же, в подземельях Брана, его пытали турецкие враги. Так что в легендах замок накрепко сплелся с именем Цепеша. Многие киноведы утверждают, что Брем Стоукер, автор культового романа "Дракула", списал жилизе вампира имено с замка Бран.