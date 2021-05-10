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Дракула предлагает привиться от коронавируса

Дракула предлагает привиться от коронавируса (5 фото)

Автор:
10 мая 2021 13:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Замок Бран   дракула   коронавирус   новости   пандемия   прививки   румыния   
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Теперь во владениях Дракулы туристам вновь пускают кровь! Румынское правительство открыло в популярнейшем среди путешественников замке Бран прививочный центр, чтобы стимулировать граждан Румынии активнее прививаться отковида.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Замок Бран   дракула   коронавирус   новости   пандемия   прививки   румыния   
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